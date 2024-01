Inger Lise Nyrud (27) fra Røros er en av mange som har hoppet på «75 hard»-utfordringen.

De som følger programmet skal blant annet trene i 45 minutter to ganger om dagen, drikke fire liter vann og lese ti sider av en fagbok – hver dag.

– Entreprenøren som startet 75 hard legger mye vekt på at dette ikke er en slankekur, men en mental utfordring. Det er viktig for meg, sier Nyrud.

75 hard-utfordringen ble lansert i 2019 av Andy Frisella, en amerikansk entreprenør og forfatter. På nettsiden beskriver han konseptet som «et transformativt program for mental styrke», ikke en treningsutfordring. I programmet skal man følge disse reglene hver dag i 75 dager: Følg en diett. Det kan være hvilken som helst diett, men den må ha mål om å bedre fysisk helse. Alkohol og uplanlagte måltider er ikke tillatt.

Fullfør to 45-minutters treningsøkter. En av dem må være utendørs.

Ta fremdriftsbilder hver dag underveis.

Drikk en «gallon» (cirka 3,8 liter) med vann.

Les ti sider av en læringsrik fagbok (kan ikke være lydbok). Hvis du ikke klarer ett av målene en dag, så tilbakestilles fremgangen din til dag én. Da må du starte utfordringen på nytt.

Slet med å dra på trening

Nyrud har alltid vært glad i å trene og er blant annet utdannet PT. Men i 2023 ble hun diagnostisert med depresjon. Da falt treningsmotivasjonen drastisk.

– Jeg slet med å komme meg på treningssenteret. Men i år bestemte jeg meg for å jobbe med det. Jeg føler denne utfordringen er med på å gi meg regler og retningslinjer for å jobbe med meg selv.

Nyrud fikk vite om utfordringen gjennom Tiktok. Der så hun flere andre som prøvde seg.

Per dags dato har videoer med emneknaggen #75hard mer enn 2,2 milliarder visninger på appen.

– Jeg satte meg inn i det og ble veldig fristet av den mentale utfordringen. Jeg er ikke ute etter å slanke meg, men å sette av tid til å jobbe med meg selv i hverdagen. Det føler jeg denne utfordringen bidrar til, sier hun.

Fulle dager

Nyrud bor i Røros med kjæresten og går fast turnus i hjemmetjenesten mens hun studerer for å bli sykepleier. Hun har altså nok å gjøre i hverdagen.

Likevel er hun allerede godt på vei til å fullføre 75-dagersutfordringen. Nå er hun på dag 25.

– Jeg synes det har gått veldig bra så langt. Det har blitt en rutine.

Nyrud føler hun sover bedre, er mer våken og har mer energi etter at hun begynte med utfordringen. Hun har også fått bedre døgnrytme.

– Jeg leser før jeg legger meg i stedet for å skrolle på mobilen, går til jobb i stedet for å kjøre og trener i stedet for å se på serie. Jeg synes ikke det har påvirket hverdagen min så mye, jeg tar bare bedre valg, sier hun.

Trd.by har bedt Nyrud beskrive en vanlig dag mens hun holder på med utfordringen. Hver dag er ulik, men en dag med kveldsturnus kan se slik ut: Morgen : Står opp kl. 09.00. Drikker en halvliter med vann.

Formiddag : Drar på trening. Dusjer og ordner seg. Lager ordentlig middag for å ha med til jobben.

Ettermiddag : Går i cirka 45 minutter til og fra jobb.

Kveld: Leser en bok før sengetid.

– Ingenting å tape

Professor Frode Stenseng ved NTNU har forsket mye på motivasjon og sammenhengen mellom psykisk og fysisk helse.

Han er i utgangspunktet positiv til «75 hard»-utfordringen, men tror de færreste vil klare å gjennomføre det.

– Det fine med dette programmet er at det er gratis, åpent for alle og hvem som helst kan melde seg på. Det er lav terskel og ingenting å tape på prøve. Jeg tror det er noe av grunnen til at dette har blitt så populært.

Samtidig poengterer han at å trene to ganger om dagen i 75 dager i strekk er som å trene på toppidrettsnivå.

– De fleste er ikke vant til å trene i nærheten av så mye. Mange vil starte altfor hardt. Det skal mye til for å klare å stå i det uten at kroppen blir sliten. Jeg vil gjette at hvis folk flest skulle gjort dette, så ville 90 prosent ha feilet, sier han.

Mye planlegging

Så langt har det vært lett for Nyrud å følge reglene. Hun tror det blir vanskeligere når Rørosmartnan arrangeres i februar.

– Da pleier jeg og alle vennene mine å dra ut og drikke. Det blir spennende å se hva slags følelser som kommer når jeg må droppe alkoholen, sier hun.

– Hvordan får du tiden til å gjøre alt dette med fast jobb og studier?

– Man må prioritere. Det handler om det. Du må sette av tid til deg selv og bestemme deg for at du vil deg selv vel. I fjor kastet jeg bort ekstremt mye tid på Tiktok og TV-serier, det gjør jeg mindre av nå. Og så står jeg opp tidlig om morgenen hver dag for å rekke det jeg skal, sier Nyrud.

– Jeg er en sånn som ofte har dårlig samvittighet, så jeg kan få vondt i meg når jeg prioriterer trening over kjæresten, men han ser at det gir meg mye.

Tilpasser seg

Nyruds største utfordring har vært kulden i Røros den siste tiden. Til vanlig skal de to øktene daglig bestå av én innendørsøkt og én utendørsøkt. På de verste dagene har Nyrud vært nødt til å tilpasse seg.

– Jeg fant ut at jeg får mer ut av to økter inne enn å kave ute i 32 minusgrader, sier hun og ler.

Hun føler venner og familie har vært støttende til utfordringen. Noen har riktignok vært skeptiske mot det å drikke fire liter vann om dagen.

– De syntes det hørtes skadelig mye ut, men jeg tror de ser nå at jeg har mer energi og overskudd enn før. Jeg har alltid drukket mye vann uansett, sier hun.

NTNU-professor Stenseng tror at de fleste som gjennomfører programmet vil tillate seg noen snarveier.

– Vi mennesker er gode på unnskyldninger, så jeg tror nok at hvis du «bare» drikker tre liter vann på dag 74, så vil nok de færreste starte på nytt.

– For noen er det uoppnåelig

Nyrud tror ikke at «75 hard»-utfordringen er for alle.

– Noen vil nok synes det er for ekstremt. Å trene 45 minutter to ganger om dagen er ikke oppnåelig for alle, spesielt dem som har barn og full jobb, sier hun, men legger til:

– Personlig synes jeg dette er en sunn utfordring i forhold til mange andre dietter og treningsprogrammer. Fokuset er på å få i seg nok mat, trene, komme seg ut og drikke vann. Det handler ikke om å bli tynn eller «fit», men å sette av tid til seg selv i hverdagen, sier Nyrud.

Tror mange vil falle av

Professor Stenseng tror også at de fleste vil slite med å gjennomføre et såpass strengt regime.

– Jeg tror nok lista ligger altfor høyt for de fleste. Dessverre tror jeg mange vil gå i gang med dette, men ikke få det til og føle seg mislykket. Det er ganske vanlig at folk tenker «nå skal jeg trene», gir alt og så slutter fordi det er for tungt. Det er synd hvis man gir seg fordi det oppleves for ekstremt, sier han.

Han forklarer at de fleste mennesker er impulsstyrte. Forskning viser også at selvkontrollen vår er en ressurs som kan «brukes opp».

– Motiverte mennesker kan få til det utroligste, men til og med toppidrettsutøvere er ikke påskrudd til enhver tid. Vi må slå av bryteren av og til og gi litt blanke, sier han.

Vil trappe ned

Nyrud tror hun har en fordel som mangeårig treningsentusiast, coach og PT.

– Jeg lytter til kroppen min. Det er ikke sånn at jeg kjører på med to lange intervall- og styrkeøkter på en dag. Jeg gjør mye pilates, yoga og rolig løping. Man er nødt til å tilpasse programmet etter egne evner og behov, sier hun.

– Tror du at du kommer til å fortsette når de 75 dagene er over?

– Jeg vil nok fortsette å lese bøker. Det er noe jeg gjorde mye før, som jeg har nedprioritert det siste året. Jeg vil også være mer ute. Men jeg tror ikke jeg skal fortsette å trene to ganger daglig i tre kvarter hver dag. Jeg trener til maraton i år, så da er det like fornuftig med lengre økter, sier hun.

– Maraton er nok lettere enn dette

Stenseng ved NTNU tror det er flere faktorer som kan forklare hvorfor «75 hard» har blitt så utbredt.

– Du blir del av noe større enn deg selv og har et prosjekt med konkrete mål. Det blir en følelse av både fellesskap og forpliktelse.

Han er spesielt positiv til at metoden har blitt en sosial «buzz» og at det er mange som deltar og går sammen om utfordringen.

– Det kan være en stor motivasjonsfaktor at det er mange som gjennomfører det samme. Du ser andre legger ut bilder, du deler erfaringer, det blir en snakkis, sier han.

– Litt som å løpe et maraton?

– Jeg tror maraton er mye lettere å gjennomføre enn «75 hard», sier han lattermildt.

Mulig å gjennomføre

Stenseng mener altså at «75 hard» er gjennomførbart, men har likevel ikke troen på at dette er noe de fleste vil få til.

– Hvis du ser for deg å gå opp til en tilfeldig utrent person på gata og si «nå skal du trene to ganger om dagen i 75 dager, ikke drikke alkohol og drikke fire liter vann hver dag», så hadde de sagt «er du gæren?!». Det er det sosiale aspektet som gjør dette så populært, tror jeg.

– Det er nok en del som tenker at dette er noe de vil prøve seg på. Burde de gjøre det?

– Jeg vil nok si nei. De fleste vil faile og føle seg mislykket, sier han.

– Men de som allerede har trent en del, har mye frihet i hverdagen og trenger rutiner må gjerne sette i gang. Det er nok en del av dem som kommer til å lykkes. Samtidig er det viktig å huske at det er 365 dager i året, ikke 75. Man bør ikke få avsmak på treningen. Det skal være positivt og mulig å opprettholde.