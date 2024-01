Rundt en av fire nordmenn lager nyttårsforsetter hvert år. Men hva slags mål har folk i Trondheim?

Like før jul dro Trd.by ut i gatene for å finne svar.

Karriere og fritid

Det var stor bredde i nyttårsforsettene blant de 20 trondhjemmerne vi spurte 22. desember.

Eirin Sofie Bang (20) vil bli bedre i yrket som frisør. Martine (26) og Lise Kaspersen (61) vil reise mer.

De 16 år gamle kompisene Endre Seem, Alvin Hay og Mats Kristiansen er stort sett enige: De vil tjene mer penger og ta moped-lappen – og kanskje bli enda snillere.

Mange hadde ikke tenkt så mye over nyttårsforsettene sine, men Anne Solem (31) håper i hvert fall å slappe mer av i 2024.

Paret Knut-Arne Heggen (41) og Anna Isnes Elshøy (26) har satt seg et felles mål. De skal kjøpe mindre nytt og handle mer brukt.

Trening er også en gjenganger blant mange trondhjemmere.

En del har heller ikke laget noen nyttårsforsetter.

Iris Maria Sjølien (10), Maren Kveberg (19), Amalie Margrete Sjølien (12), Hege Sjølien (41) og Tor Petter Sjølien (34) har ikke tenkt så mye over nyttårsforsettene for 2024.

Mange har mål

Nesten halvparten i aldersgruppen 18–29 har nyttårsforsetter, ifølge YouGov.

Hele 91 prosent av nordmenn med nyttårsforsetter har tidligere hatt mål om å trene mer eller gå ned i vekt.

Hvilke nyttårsforsetter har nordmenn hatt før? Vis mer ↓ Mer trening / komme i bedre form (43%) Gå ned i vekt (38%) Spare mer penger (33%) Få et bedre kosthold (31%) Slutte å røyke / bruke e-sigaretter (14%) Kilde: YouGov, undersøkelse fra 2020

Men kan det faktisk fungere å sette seg mål for det nye året?

Kan være drivkraft

– Nyttårsforsetter kan utmerket godt fungere, sier Ingar Mehus.

Han er førsteamanuensis i idrettsvitenskap og har forsket mye på psykologien bak motivasjon.

– Det handler per definisjon om hva som gjør at vi er villige til å jobbe for å nå et mål over tid, med det innsatsnivået og kvaliteten som er nødvendig for å nå målet. Et nyttårsforsett kan dermed være målsettingen som gjør at vi setter i gang og trene, og vedlikeholder treningen over tid, sier han.

Tror ikke på å holde det

Trondhjemmerne selv er derimot i tvil om nyttårsforsetter kan nås.

– Jeg tror det kan funke en stund. Jeg holder dem ut januar, så dabber det av litt i februar og så må jeg begynne på nytt neste år, sier Ester-Einvik Dahle (22).

– Tror du at du klarer å holde målet ditt i år da?

– Absolutt ikke!

Ester-Einvik Dahle.

– Av erfaring funker ikke nyttårsforsetter, nei, sier Bendik Bjørnstad Foss.

– Det er vanskelig å holde det et helt år, synes jeg, sier Harpeet Bansal.

Harpreet Bansal (43), Arvind Bansal Foss (14) og Bendik Bjørnstad Foss (45).

– Det er veldig kortvarig, sier Lars Erik Vesterdal.

Motivasjon er viktig

Den viktigste faktoren for å nå nyttårsforsettene er hva som ligger til grunn for målet, ifølge Mehus. Altså motivasjonen bak.

Forskeren illustrerer dette med mål om å trene. Hvis man trener basert på eksterne faktorer, som hva andre synes, kan det gi en svakere motivasjon enn hvis treningen er motivert av indre faktorer.

At man trives med treningen eller er motivert av nytten man får av å komme i bedre form, kan gi større motivasjon.

– Hvis man klarer å koble nyttårsforsettet til motivasjon med god kvalitet vil det øke sjansen for at man holder på nyttårsforsettet, sier han.

Lars Erik Vesterdal har mål om å trene mer «hvert år». Datter Lea satser på å gjøre mer lekser.

Sett små mål på veien

Videre forklarer han at kombinasjonen av dårlig kvalitet på motivasjonen og å oppleve motgang ofte er forklaringen på hvorfor man ikke klarer å gjennomføre nyttårsforsettene sine.

– Hva slags mål bør man sette seg for å faktisk klare det?

– Man bør sette seg konkrete, oppnåelige og realistiske mål, og man bør skille mellom overordnede mål og delmål.

Disse målene vil variere fra person til person. Mehus oppfordrer derfor til å tilpasse nyttårsforsettene til et nivå og tempo som passer for deg.

– Det er viktig å skille mellom mål man kan oppnå slik situasjonen er i dag og mer langsiktige mål man ser for seg som resultat av progresjon, sier han.