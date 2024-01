Ida Husby hadde knapt fylt 18 da hun fikk sin første jobb i utelivsbransjen. Som mange myndige ønsket hun seg en deltidsjobb på videregående.

Da oppfordret en venninne henne til å jobbe med henne på Downtown, som ryddehjelp.

– Jeg hadde nesten ikke vært på et utested før, så det var et lite sjokk å plutselig omgås masse fulle folk hver helg. Du ser mye artig. Jeg ble nok også mer bevisst på å tenke over «er det sånn jeg er når jeg drikker?», sier hun og ler.

Foto: Emelie Kjærnli

Lange dager

Etter videregående begynte hun på lektorutdanningen ved NTNU for å bli lærer, men fortsatte med deltidsjobben.

– En periode kombinerte jeg fulltidsstudiene med jobben på Downtown på kvelden og Vita på dagtid. Det ble vel intenst. Ofte jobbet jeg 12–15 timer i tillegg til studier. Jeg kjente på kroppen at jeg hadde for mye på gang.

Foto: Frøy E. Hamstad

Det ble slutt på jobben hos Vita, men fem år senere er hun fortsatt på Downtown hver helg ved siden av studiene.

Måtte permitteres

Klæbu-jenta hadde akkurat fylt 20 og begynt som bartender da koronapandemien traff. Landet stengte ned, Downtown lukket dørene og de ansatte ble permittert.

Ida var en av de heldige i bransjen. Sjefen på Downtown kjente eieren av Lille London, så de ansatte ble lånt ut dit.

– Jeg jobbet på Lille London i to års tid og fikk mer erfaring som bartender. Det var veldig fint.

Det var få utelivsansatte i jobb under koronapandemien i 2020. Foto: Frøy E. Hamstad

Så varslet regjeringen at det ville bli endringer i koronaforskriftene. De ansatte på Downtown forsto at det kunne bli behov for å åpne når som helst.

Det nedstøvede utestedet, som hadde stått ubrukt i to år, ble ryddet og vasket fra gulv til tak. Drikkevarene ble bestilt. Det kriblet i kroppen til Ida.

– Mye måtte gjøres klart i tilfelle det smalt. Og det gjorde det jo.

Foto: Frøy E. Hamstad

Minne for livet

Datoen er brent fast i hodet hennes. 25. september 2021. Dagen de kunne åpne igjen etter halvannet år med koronarestriksjoner.

– Det var en helt syk opplevelse. Fullstendig kaos. Bildene av folkelivet i gatene illustrerer litt hvordan det var her inne på Downtown – stappfullt. Det var helt ubeskrivelig, sier hun.

Slik så det ut utenfor Downtown da utestedene fikk åpne igjen 25. september 2021. Foto: Richard Sagen

Kontrasten ble ekstra tydelig siden hun hadde jobbet gjennom hele pandemien.

– Jeg tror nok det er noe jeg kommer til å fortelle barnebarna mine om. Det var en folkefest. Jeg klarer nesten ikke å ordlegge hvor voldsomt det var den første dagen når samfunnet åpnet igjen. Du kjente det i lufta på utestedet, hvor lykkelige alle var.

Foto: Emelie Kjærnli

Mye arbeid

Ida legger ikke skjul på at det har vært krevende å kombinere jobbing hver helg med studier.

Foto: Frøy E. Hamstad

Ofte må hun takke nei til fester på kort varsel eller dra tidlig fra bursdager for å dra på jobb.

– Du får jo egentlig ikke vært student. Det er mange arrangementer du går glipp av, men det er mitt valg. Det viktigste for meg er at jeg gjør det bra på skolen og jobb, sier hun.

Utelivsyrket er også sosialt. Gjestene vil gjerne slå av en prat når de er innom. De ansatte finner på mye sammen. Ida har også fått mer og mer ansvar etter hvert. I dag er hun nestleder på Downtown.

Foto: Frøy E. Hamstad

Fullt kjør

Ida er nemlig typen som liker å ha noe å holde på med. Når hun har fritid, så finner hun på noe å gjøre. Når noe er skittent, så vasker hun det.

– Det er nok derfor jeg har fått mer og mer ansvar etter hvert. Jeg kaster ikke bort tiden på jobb. Jeg er ganske analytisk, så jeg ser etter hva som må gjøres – og så gjør jeg det. Det går omtrent på autopilot.

Foto: Emelie Kjærnli

Oppgavene som nestleder innebærer blant annet opplæring, varebestilling og å sette opp vakter, i tillegg til bartender- og ryddevakter i helgene.

– Vi er et lederteam på tre. De spurte om jeg ville være med i 2022, blant annet med tanke på at jeg studerer lektor og har en del kunnskap om opplæring. Jeg er veldig glad for at jeg får brukt utdanningen i jobben.

Foto: Frøy E. Hamstad

Hun synes det er givende å være leder i utelivsbransjen.

– Vi er litt over 50 ansatte. Det føles som vi er et stort klassetrinn, og at jeg er en slags kontaktlærer, sier hun lattermildt.

– Jeg synes ansvaret og tilliten fra de ansatte er veldig fint. Egentlig passer jeg bare på at ting går som de skal.

Foto: Frøy E. Hamstad

«Du blir der for alltid»

Studenten ligger an til å fullføre lektorstudiet på normert tid.

– Men jeg har jo fått høre fra familien at «du blir ikke lærer du, det blir nok utelivet for alltid», sier hun.

Personlig har hun ikke helt bestemt seg for veien videre etter studiene.

– Det er alltid gøy å komme på jobb hos Downtown. Folk er stort sett glade. Det er alltid mye som skjer. Jeg liker laget vi har skapt her og å gjøre gjestene fornøyde. Jeg aner ikke om jeg blir her for alltid, men jeg ser ikke for meg å slutte med det første, sier hun.

Foto: Emelie Kjærnli

Ønsker at folk danser mer

Ida synes også det er fint at det har blitt vanlig med kvinnelige ledere i utelivsbransjen.

– Jeg tror utelivet har godt av flere damer i ledelsen, så det blir mer jevnt, sier hun.

– Hva er det beste og verste med jobben?

– Det beste er å være en del av Downtown. Det er et av Norges eldste og største utesteder, med en 31 år lang historie. Jeg har møtt flere på min alder som sier at foreldrene deres møttes her på 90-tallet. Det føles givende å være del av noe så stort, sier hun.

Foto: Emelie Kjærnli

– Det verste er nok de lange dagene og at man ofte må være tilgjengelig utenfor jobb. Du kan bli litt sliten av det.

– Er det noe du ønsker at trondhjemmere på byen blir bedre til?

– Det er kanskje to ting. For det første synes jeg ikke folk skal få fylleangst når de har vært på byen. De bør slippe seg løs og ikke bry seg så mye om hva andre tenker. Alle er der for å kose seg og folk husker nesten aldri hva du gjorde den kvelden. Ha det mer gøy!

– I forlengelse av det så synes jeg at folk danset mer før pandemien. Nå er det mindre av det. Folk står mer i ro. Så jeg håper flere vil slippe seg løs og danse litt. Når én starter, så starter alle, så noen må bare tørre å være den første, sier hun.

Les flere utelivsportretter her:

Trd.by ønsker å skrive mer om menneskene i bybildet i Trondheim. Vet du om noen vi bør snakke med?

Send oss gjerne tips på e-post til trd.by@adresseavisen.no.