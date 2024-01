– Det blir jo litt lenger ventetid for utstyret, sier Hannah Rekdal.

22-åringen har trent fast på treningssenter siden ungdomstiden. Hvert år opplever hun at folk strømmer til i januarmåneden.

– I de første ukene av året prøver jeg å trene på tidspunkter hvor det ikke er så mye folk, sier hun.

Hannah Rekdal bruker en kettlebell til knebøy med sving.

Vanlig fenomen

Rekdal trener på 3T i Midtbyen. Det gjør også treningsentusiasten Amalie Arntsen (27) fra Rødøy.

Ifølge senterleder Inge Fløttum er januar en god måned for treningssentrene. Han tror mange melder seg inn med ønske om en ny start ved nyttår.

– Den første uken i januar har 3T hatt over 65 000 besøkende ved sentrene i Trondheim, forteller han.

Senterleder Inge Fløttum håper besøkstallene i januar holder seg gjennom året.

Faller fra

Trd.by har tatt kontakt med syv ulike treningskjeder i Trondheim. Alle forteller at de generelt opplever ekstra mange innmeldinger i januar.

– Januar og februar er ofte heftig. Så dabber det gjerne av i mars og april, sier senterleder Aleksander Mevåg på Impulse Solsiden.

Mandag 9. januar var skohyllen full på Impulse-senteret. En kompisgjeng på fem hadde slått rot rundt en maskin i lokalet.

– Jeg synes det er flere ukjente fjes her nå, sier Tommy Hagebakken Bjørnhaug (20).

Tommy Hagebakken Bjørnhaug (i midten) trener med kompisene Eivind Sørsveen Sæther, Erlend Haugstad Sandvik, Jonas Rønningen Solhjem og Eiliv Aunmo-Husmo.

Lokker til seg

Nesten halvparten av nordmenn har hatt et nyttårsforsett om å komme i bedre form, ifølge tall fra Yougov.

Mevåg ved Impulse tror at dette nyttårsforsettet vil fortsette å være en vanlig målsetting i mange år fremover.

– Mange treningssentre kjører også kampanjer etter nyttår, som sikkert bidrar, sier han.

Flere grunner

Professor i pedagogisk psykologi på NTNU, Frode Stenseng, tror det er mange sammensatte grunner til at folk strømmer til treningssentrene i januar – og det er ikke bare nyttårsforsetter.

– Folk har gjerne mer tid til å trene i januar enn i juletider. Kulde og glatte veier fører også til at mange trekker inn, sier han.

Frode Stenseng har blant annet forsket på å fremme fysisk helse blant unge. Foto: Elin Iversen

Forskeren utelukker ikke at nyttårsforsetter kan være en del av årsaken, men tror ikke det er den eneste grunnen.

– Det er nok flere praktiske enn psykologiske grunner til at det er så mange på treningssentrene i starten av året, sier han.

Dette svarer treningssentrene Vis mer ↓ Trd.by har kontaktet syv treningssentre i Trondheim. 3T og Impulse deler ikke statistikk over antall medlemmer i løpet av et år, men Impulse forteller at antallet medlemmer i store trekk vokser fra august til våren og synker noe frem til juli, før det snur igjen etter sommerferie-perioden. 3T har 10 000 flere besøkende i januar i år enn i fjor. House of Femme opplyser at de har veldig stor pågang i januar, spesielt på gruppetimer. Denne pågangen pleier å holde seg til ute i februar. – Det handler nok om at mange ser på et nytt år som en ny mulighet til å ta litt tak i det som faktisk er viktig her i livet. Og ingenting er vel mer viktig enn helsen vår, sier gründer Simone Anzjøen Holbø. Sit Trening forteller at de generelt har veldig godt besøkte treningssentre gjennom vår- og høstsemestrene, når studentene er på campus, men at pågangen er ekstra stor etter nyttår i januar og februar. – Årsaken er nok det «gode gamle nyttårsforsettet», der du går på med ny giv etter juleferien før det roer seg ned litt igjen til normalt nivå. Vi merker også forskjell med tanke på variasjon i været: når det er kaldt og ruskete ute, så trekker flere inn for å trene, sier avdelingsleder Trine Rishovd. EasyFit sier at de har en del ekstra innmeldinger i januar sammenlignet med resten av året. – Likevel er ikke denne forskjellen like stor hos oss som det typisk var tidligere. De siste årene har folk blitt flinkere til å komme i form uavhengig av tidspunkt på året. Vi har jevnere strøm nå enn vi hadde før, sier daglig leder Håkon Subø. Fresh Fitness har enn så lenge ikke svart på deres statistikk gjennom året. Trenher forteller at de har flest innmeldinger i januar, men flest besøkende i mars. – Jeg har vært i bransjen i mange år og tror ikke dette bare handler om nyttårsforsetter. Det er mørkt, regn, glatt og kaldt ute. Folk får ikke løpt i skogen og skiføret er dårlig. Så jeg tror først og fremst det er en fin tid å trene innendørs på, sier senterleder Bjarne Kosberg. En artikkel i Aftenposten fra 2018 viser lignende tendenser. Den gang viste statistikk at nordmenn var mer på trening i mars enn i januar 2017.

Har opplevd det før

De ansatte ved Impulse tror også det har betydning når studentene kommer tilbake til byen. Ofte opplever de mye aktivitet i starten av semestrene.

Hjalmar Bjørndalseter (23) er en av dem som har tatt turen til treningssenteret i starten av semesteret. Han trener på Fresh Fitness i Trondheim sentrum.

– Det er nok noen nyttårsforsett ute og går, sier han om antall besøkende.

Han har trent i flere år og opplever ofte at det blir mer trafikk i januar.

– Historisk sett gir det seg litt etter hvert, sier han.

Hjalmar Bjørndalseter har trent på Impulse siden han begynte å studere ved NTNU.

Personlig trener Eric Nimmons på Fresh tror det er vanlig for alle sentre med flere kunder i januar. De har også nyttårstilbud i starten av året.

– Det dabber som regel av rundt påske, men ofte ser vi litt nedgang allerede i februar, sier han.

Vanskelig å følge

Trd.by har også spurt NTNU-forskeren Frode Stenseng om hva som må til for å klare å opprettholde treningen gjennom året. Han forteller at det ikke nødvendigvis er lurest å sette seg strenge målsettinger.

– Mange trenere gir råd om å lage en plan gjennom året, for eksempel å trene et visst antall ganger i uka. Problemet med dette er at det er lett å lage en treningsplan, men det er vanskelig å følge den.

Forskning viser nemlig at mennesker er ekstremt dårlige til å nå målene sine, forklarer han.

– Vi er sånn sett litt hjelpeløse. Vi er dårlige på å bruke tid og energi på langsiktige mål. Kortere mål er lettere, som å dra innom butikken for å handle middag, men mål som tar tid er verre. Å komme i bedre form kan ta noen måneder. Mange mennesker er dårlige på å holde motivasjonen når de får til målene sine med en gang, sier han.

Mange studenter bruker treningssentrene aktivt.

Indre motivasjon

Ifølge Stenseng er det spesielt tre menneskelige behov som kan bidra til at folk opprettholder målene sine om å trene over tid. Mestring, samhørighet og identitet.

Selv om man ikke kommer i form eller når målene sine med en gang, kan trening gi mye mestringsfølelse. Det kan hjelpe på motivasjonen til å fortsette å trene.

– Et annet grunnleggende behov vi mennesker har, er samhørighet. Hvis du trener med andre, går tur eller snakker på treningssenteret, så gir det en god følelse av vennskap. Det gjør at du forbinder trening med noe positivt som gir deg livsglede, sier han.

Til slutt nevner han følelsen av identitet som en viktig faktor. I Norge er det ofte et ideal å være fysisk aktiv eller sprek.

– At folk trener blir ofte en del av identiteten deres. Så denne indre motivasjonen, å kunne si at «jeg er en person som trener», det gir en følelse av autonomi i livet. På samme måte kan det skade den indre motivasjonen hvis man trener for andres skyld eller føler seg presset til det.

Ikke gå ut for hardt

Førsteamanuensis Ingar Mehus, som forsker på idrettspsykologi ved NTNU, opplever selv at treningssentrene er fulle for tiden.

– Jeg ser at det er et fenomen at det dukker opp mye folk i januar. Det er nok en del som setter seg nyttårsforsetter før de hopper av etter noen uker, sier han.

Ingar Mehus har forsket mye på motivasjon for fysisk aktivitet. Foto: Therese Lee Støver / NTNU

Han forteller at nyttårsforsetter om å trene mer godt kan fungere, men at det er viktig å sette seg realistiske mål.

– Det beste er å sette seg konkrete mål som passer inn i hverdagen og livet du har. Mange gir seg når de opplever motgang, som at de ikke får trent så mye som planlagt eller ikke når målene sine fort nok. Da er det viktig å tilpasse og eventuelt nedjustere målene underveis, heller enn å gi seg helt.

Mehus henviser til en tidligere sak fra Trd.by om trøndernes nyttårsforsetter. Der svarte flere at de ikke hadde tro på at de ville klare forsettene sine.

– Du vil slite enormt med å holde forsettene dine hvis du ikke har troen på at du får det til i utgangspunktet. Så punkt nummer én er å sette deg overkommelige mål som du faktisk tror du kan klare. Du kan heller gjøre målene større etter hvert, hvis du kjenner at du får det til og takler mer utfordring, sier han.