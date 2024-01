Embla Wigum har alltid vært interessert i sminke, men det var først da hun startet på sminkeskole i 2017 at hun skjønte at hun ville satse for fullt.

– Det var så artig å se folk komme ut av skallet sitt når de fikk sminke på seg. Jeg skjønte at det var noe jeg ville drive med på fulltid, sier 24-åringen til Trd.by.

Foto: Privat

«All in»

I slutten av januar er Embla en svipptur innom Trondheim for å besøke familie.

Til vanlig bor hun i London. Der er det et større sminkemiljø, flere «events» og bedre muligheter for bedriftssamarbeid, forklarer hun.

– Mesteparten av inntekten som innholdsskaper kommer fra sponsorer og samarbeid. Det er flere som satser på det i England.

Embla liker å leke seg med sminken. Foto: Privat

Flere timer arbeid

Embla oppdaget gleden for kreativ sminke mens hun gikk på sminkeskole.

– Sminke gir en selvtillitsboost, men det artigste med det er den kreative friheten. Det er så gøy å jobbe med farger, teste ulik sminke sammen og finne på unike «looks».

Det kan ta opp mot syv timer for den mest avanserte sminken. Likevel kjeder ikke Embla seg mens hun holder på.

– Det er som terapi, sier hun.

Foto: Emelie Kjærnli

Nordmenn reagerer

Wigum er oppvokst på Island med sin trønderske far og islandske mor. Hun har både islandsk og norsk statsborgerskap og snakker begge språkene.

– Jeg snakker vanligvis engelsk i sosiale medier. Når jeg har lagt ut videoer på norsk, så har mange kommentert «hæ, er du trøndersk?».

Under Emblas norske videoer er det mange som er «starstruck». Foto: Skjermdump, Tiktok

Hun begynte å legge ut videoer på Tiktok i 2019. Dette året var appen mest nedlastet i verden.

– Jeg hadde lagt ut litt på Instagram tidligere, men responsen på Tiktok var mye større.

Foto: Emelie Kjærnli

Gikk viralt

Rett etter nyttår i 2020 la hun ut en video med «fire and ice»-sminke, som var en trend på den tiden. Det var første gang hun skjønte at sminkevideoene kunne gå viralt. I dag har videoen mer enn 15 millioner visninger.

– Det var etter den videoen jeg fant ut at jeg ville lage sminke-looks på sosiale medier på fulltid. Jeg skjønte at det kunne bli noe skikkelig, sier makeupartisten.

Flere av videoene hennes på Tiktok har over 20 millioner visninger i dag. Totalt har mer enn 100 millioner mennesker sett innleggene hennes.

– Det føles fortsatt rart når jeg får så mange visninger, sier hun.

Foto: Emelie Kjærnli

Fulltidsjobb

Nå lager hun sminkevideoer nesten hver dag. Ellers går tiden til å klippe og redigere videoer, møte mulige samarbeidspartnere og dra på arrangementer.

Noen ganger tar det flere uker å ferdigstille en video. Som da hun laget en video med sminketrender gjennom århundrene, med ti ulike «ansikter» fra 1920- til 2020-tallet.

– Den måtte jeg filme over flere uker, men selve videoen varer under ett minutt. Folk synes nok det er gøy å se en kort video av noe som egentlig krever mye tid.

Embla tror mange synes det er spennende å se kreativ og tidkrevende sminke.

– Det er ikke så mange som har tid til å sitte i mange timer og sminke seg. Jeg tror de blir fascinert av det, sier hun.

Familien i ryggen

Embla forteller at både moren og faren har vært støttende hele veien.

– Det er en annerledes jobb enn de fleste og ganske uvanlig, men foreldrene mine har bare vært støttende. Jeg har jo vært glad i sminke siden jeg var liten, sier hun.

Foto: Privat

I forrige uke nådde hun en million følgere på Youtube for første gang.

– I starten av året hadde jeg bare 2000 følgere, så det har gått fort.

Hun håper å fortsette å drive med sminke i mange år fremover.

– Det er mange muligheter i London. Målet er å fortsette å leve av det, sier hun.