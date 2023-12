Fra fredag til søndag denne helgen har Caspara pop up-butikk hos Retro i Olav Tryggvasons gate.

Det er første gang klærne er i en fysisk butikk i Trøndelag.

I butikk

Torsdag kveld inviterte gründerne Ane og Odin By Farstad til åpningsfest for nære og kjære.

De synes det er stort å endelig få vise frem merket så nært hjemme.

– Det gikk veldig bra da vi hadde lansering i Bergen for noen uker siden, så vi tror det kommer mange innom nå også, sier Ane.

Da Adresseavisen gikk forbi Olav Tryggvasons gate like før åpningen klokken 10 fredag, var det ikke tendenser til kø utenfor butikken. Klesmerket har fått sin egen avdeling inne hos Retro, hvor åpningsfesten også fant sted.

Det var fullt av mennesker på åpningsfesten torsdag kveld. Foto: Emelie Kjærnli

Fornøyde

Trd.by snakket sist med søsknene i oktober. Da var de storfornøyd med veksten til selskapet. Det er de fortsatt.

– Vi fikk ny rekordmåned i november. Pilene peker pare oppover. Det er nesten vanskelig å holde tritt med etterspørselen, for vi blir utsolgt hele tiden, sier Odin.

En kameramann tar bilde av søsknene. Foto: Emelie Kjærnli

At etterspørselen er såpass stor, fører også til mye arbeid.

– Vi har reist til mange ulike land, testet produsenter, møtt samarbeidspartnere … Det har vært noen heavy dager av og til, fortsetter han.

Støttende

De oppmøtte på åpningsfesten har også oppfatning av at det er travle dager for søsknene. Venner og familie beskriver de som ambisiøse og hardtarbeidende.

– Jeg er veldig imponert over hva de har fått til på under et år, sier Helena Gilstad.

– Det er et resultat av mye hardt arbeid, supplerer Sander Håkan nikkende.

Helena Gilstad, Ida Wæhre og Sander Håkan. Foto: Emelie Kjærnli

– Rått

Fettere Sigvart By Eide (22) og Jørgen By (20) kan ikke gi nok ros.

– Det er rett og slett rått, det de har fått til. Jeg ser hvor hardt de har jobbet for dette, så det er vel fortjent at selskapet går så bra som det gjør. De står på hver dag og vet hva de holder på med, sier Sigvart.

– De har alltid vært skikkelig stå-på-folk. Det er artig å se at det går så bra, sier Jørgen.

Foto: Emelie Kjærnli

To malerier

Farstad-søsknene står for stort sett alt i selskapet selv. Det innebærer planlegging, produksjon, salg og markedsføring.

I tillegg er det også de som gjør klart og pynter før «events», som pop up-salget på Retro.

Ane har stått for mye av pyntingen. Foto: Emelie Kjærnli

Som en del av pyntingen denne gangen, har Ane fått Ola Klæbo til å male nye verk for anledningen.

– Hun spurte meg om jeg kunne lage noe for å «spice» opp lokalene, så det er de to maleriene som er her. Jeg synes det var veldig hyggelig at hun tok kontakt, sier han.

Foto: Emelie Kjærnli

Matchende gensere

Klæbo røper at han jobber med en ny kunstutstilling som vil lanseres snart, og han håper å fortsette med å male.

Både han og kjæresten Marie Skar Grønbech (20) forteller at de bruker hettegenserne til Caspara.

– Jeg fikk opp reklame for det på sosiale medier og kjøpte en da, sier hun.

Klæbo har blant annet malt dette maleriet. Foto: Emelie Kjærnli

Ikke prøvd

Erika Norwich og kjæresten Adrian Helland tok også turen til åpningsfesten.

– Jeg har sett merket, men ikke skjønt før nylig at det var Ane og broren som sto bak, forteller Norwich.

Hun har ikke prøvd klærne selv, men det har Helland.

– Jeg fikk låne en i XL av en kompis. Den var god, bekrefter han til kjæresten.

Foto: Emelie Kjærnli

Mange folk

Underetasjen på Retro var full av mennesker på torsdagskvelden.

– Det er hyggelig å ha så mange folk vi kjenner her. Alle er så positive og fornøyde, sier Ane.

Foto: Emelie Kjærnli

De forventer at mange kommer innom pop up-butikken gjennom helgen. I forkant har de markedsført med at enkelte plagg er holdt av bare for trondhjemmerne.

Foto: Emelie Kjærnli

Usikkert løp

At merket har blitt såpass populært, har riktignok ført til noen nye problemstillinger i livene til søskenparet.

Ane forteller at dagene deres er ekstremt hektiske, og at selskapet krever stadig mer av tiden deres.

– Har dere tenkt noe mer på om dere skal legge skøytene på hylla?

– Vi tenker på det hele tiden. Enn så lenge prøver vi å balansere det, men vi har vel bestemt oss for at vi må finne ut av hva vi skal prioritere i løpet av 2024, sier Odin.

Foto: Emelie Kjærnli

Vil levere varene

Søsknene føler nesten på et ansvar overfor kundene, nå som merket har blitt så stort.

– Jo mer folk vil ha Caspara, jo mer føler vi på at vi må levere. Tilliten vi har fått gir oss en stor mulighet, men fører også med seg forventninger, sier Ane.

Foto: Emelie Kjærnli

Nå håper de på å være fast inventar i 10–20 norske butikker i løpet av 2024.

– Det er travle dager, men vi er storfornøyde, sier Ane.

De to smiler bredt til hverandre.

Foto: Emelie Kjærnli

Kom i «merch»

Søskenparets foreldre, Rune Farstad og Kristin By Farstad, var også til stede på åpningsfesten.

Førstnevnte stilte stolt opp i Caspara-hettegenser for anledningen.

– Det er fantastisk og rørende at klesmerket har blitt en så stor suksess. Det er nesten overveldende. Jeg blir litt tatt av følelsene. Det er veldig spesielt og artig, sier Rune.

Foto: Emelie Kjærnli

De synes ikke det var overraskende da barna fortalte at de ville starte et klesmerke.

– De har alltid hatt fine klær, sier mamma Kristin med et glimt i øyet.

– Men det har gått over all forventning. Det er imponerende at de har klart å vokse så fort, spesielt nå som det er tøffe tider økonomisk for mange, sier hun.

Stolt venninne

Anes bestevenninne siden barndommen, Sunniva Gjølme (23), dukket også opp på festen.

– Hvordan reagerte du da Ane sa at hun skulle starte klesmerke med broren?

– Jeg sa at «det må du gå for». Fordi Ane er sånn at når hun starter med noe, så får hun det stort sett alltid til. Hun går «all in», satser og jobber beinhardt til hun når målene sine.

Foto: Emelie Kjærnli

Det stråler av Gjølme når hun forteller om venninna.

– Jeg er så utrolig stolt av henne! Jeg tror ikke folk forstår hvor mye jobb som ligger bak dette. Ane og Odin sitter virkelig og jobber hele tiden. Det er ufattelig at de får det til, både å drive dette selskapet og trene så hardt i skøytekarrieren. Jeg er så stolt, gjentar hun.