Den siste tiden har Trd.by spurt leserne om det er noen butikker eller restauranter som er savnet i Trondheim.

Svaret på det er «ja». Mer enn 20 ulike butikker og restauranter har blitt trukket frem.

Trd.by har tatt kontakt med de mest etterspurte for å høre om de har planer om å utvide til Trondheim.

Ikke svart

Pernille Murvold (20) og søstrene handler mest på nettet. De skulle ønske at flere av deres favoritt-nettbutikker hadde fysiske lokaler i byen.

– Jeg savner Zara, sier Pernille.

Pernille, Julie og Oda Murvold trekker frem flere butikker de skulle ønske var i Trondheim. Foto: Marion Aaserud Dahlen

Dersom vi skal tro leserne er det nettopp butikken Zara som er desidert mest savnet i Trondheim.

I en uformell spørreundersøkelse på Instagram svarte 1 av 3 at klesbutikken er savnet.

Tidligere hadde Zara en butikk i Nordre gate. Denne ble nedlagt i 2018. Foto: Terje Svaan

Zara har riktignok ikke svart på Trd.bys henvendelse om hvorvidt det kan bli aktuelt å åpne en butikk i byen.

Butikken & Other Stories er også savnet av mange lesere, men har heller ikke svart Trd.by.

Flere spisesteder har riktignok turt å uttale seg.

Ikke i sikte

Etter Zara er det juice-sjappa Joe & the Juice som blir oftest nevnt blant savnede bedrifter.

De skriver til Trd.by at de ikke har planer om å åpne i Trondheim med det første, men at de har notert seg at det er interesse her.

Joe & the Juice på Stortings plass i Oslo. Foto: Ludvig Heiberg Larsen / NTB

Det samme gjelder den britiske sandwich-kjeden Pret a Manger. De skriver at de blir glade av å høre at de har fans i Norge, men at de ikke har planer om å åpne noen butikker her til lands i nærmeste fremtid.

– Vi fortsetter å utvide i Europa, så du vet aldri hva fremtiden bringer, legger de til.

Logoen til Pret a Manger er et vanlig syn i London. Foto: Matt Dunham / AP

Det er likevel én restaurant som kan komme med gladnyheter for enkelte lesere.

Foto: Pincho Nation

Ønsker seg til byen

Flere nevnte restauranten Pincho Nation som savnet i byen. De røper at det kan hende de åpner en restaurant i Trondheim allerede neste år.

– Trondheim ligger høyt på ønskelisten vår og vi håper å kunne åpne i løpet av 2024, skriver markedssjef Viveca Järhult til Trd.by.

Markedssjef Viveca Järhult i Pincho Nation. Foto: Matilda Larsson / Pincho Nation

Den populære kjeden er allerede i gang med å lete etter riktig folk og sted for restauranten i Trondheim.

– Jeg håper vi at vi finner ut av både lokale og franchisetager innen kort tid, skriver Järhult.