Gjenbrukssalget «Vintage Kilo Sale» er tilbake i Trondheim denne uken.

Det er Vinokilo står bak arrangementet. De reiser Europa rundt med tonnevis av brukte klær, som de selger for kilospris i ulike europeiske byer.

Dette er tredje gang de tar turen til Trondheim. Nytt av året er at de selger klærne i lokalene til Lager 11.

Foto: Emelie Kjærnli

Legger til rette

– I går var det utrolig mange innom. Vi venter hundrevis av folk i dag også, sier kultur- og arrangementsansvarlig, Karin Evensen Aas (37), ved Lager 11.

Foto: Emelie Kjærnli

Hun synes det er hyggelig at så mange er interessert i å handle brukt.

– Vi er opptatt av gjenbruk på Lager 11, så vi følte det passet godt at Vinokilo fikk arrangere salget her.

Praktisk

Helle Bjordal Sjefstad (18) så en annonse for gjenbrukssalget på Instagram og synes det så ut som et kult konsept.

– Jeg liker at du betaler kilospris for klærne, heller enn å legge ut for hvert enkelt plagg, sier hun.

Foto: Emelie Kjærnli

Venninne Ingvild Holmslett (19) og Cornelia Daling (20) ble også klar over kilosalget gjennom Instagram.

– Det er ikke så ofte det skjer ting som dette i Trondheim. I hvert fall ikke gratis. Derfor tenkte vi det var fint å sjekke det ut, sier Daling.

Foto: Emelie Kjærnli

Til stede på SoMe

Luisa von Bismarck (25) har reist fra Tyskland til Trondheim for å arrangere gjenbrukssalget i byen.

Hun forteller at markedsføring er en viktig del av arbeidet deres. Spesielt på sosiale medier som Instagram og Facebook.

– I dag er det nesten umulig å gå ned en gate i sentrum uten å se en reklame for «fast fashion». Vi må markedsføre oss selv godt for å kunne konkurrere og vise at vi er her, sier hun.

Arrangementsassistent Tereza Pohloudkova med arrangementssjef Luisa von Bismarck. Foto: Emelie Kjærnli

Fikk reklame

Tor Haugen (22) ble også klar over gjenbrukssalget gjennom Instagram.

– Jeg har vært på det samme salget i Oslo. Det var bra, så jeg tenkte at dette var et fint eksamensavbrekk, sier han.

Han tok med seg studiekamerat Trym Sæther (27) for å kikke på varene.

– Jeg ser etter T-skjorter med sykt rare motiver, sier Sæther lattermildt.

Trym Sæther (27) og Tor Haugen (22) studerer fysikk og matematikk på NTNU. Foto: Emelie Kjærnli

Haugen er også på utkikk etter noe unikt.

– Jeg har en gjenbrukt T-skjorte med en fisk på, fra 90-tallet. Det er en av mine favoritt-T-skjorter. Så vi leter etter klær i litt samme baner som det.

Sæther og Haugen var blant de som sto i kø da salget åpnet i 12-tiden på torsdag. Foto: Emelie Kjærnli

Mange plusspoeng

Kompisene mener at billig pris, særegenhet, kvalitet og miljøvennlighet er noe av det tiltalende med brukte klær.

– Jeg har kjøpt «fast fashion»-klær som bare har vart i noen måneder, mens andre klær jeg har kjøpt fra 80-tallet, har vart i flere år, sier Haugen.

– Det er gøy å ha noe unikt. At det er billig og bra for miljøet er en slags massiv bonus, sier Sæther.

Foto: Emelie Kjærnli

– Trendy

Venninnene Holmslett og Daling opplever at gjenbruk blir mer og mer populært.

– Jeg pleier å handle brukt på butikker i Trondheim også. Det er fint å ha noen klær som ikke alle andre har, sier Holmslett.

– Det er veldig trendy å handle brukt nå, sier Daling.

Foto: Emelie Kjærnli

Fornøyd med salget

Arrangementssjef von Bismarck forteller at de har opplevd stor suksess alle gangene de har vært i Trondheim.

– Vi gjør det ofte bra i byer med mange unge i befolkningen, som Trondheim. Mange unge bryr seg om bærekraft og gjenbruk, forklarer hun.

Foto: Emelie Kjærnli

På onsdag hadde de 1080 besøkende på arrangementet. Torsdag forventer de flere hundre til.

– Vi gjorde det bedre sist gang vi var i Trondheim, men det var forventet at det ville bli færre denne gangen. Det er rett før juletider, så folk bruker ikke så mye penger på seg selv. I tillegg var det grusomt vær i går, så en del holdt seg nok hjemme, sier hun lattermildt.

Bra for klimaet

Til vanlig er von Bismarck bærekraftsanalytiker i Vinokilo.

Hun regner ofte på hvor mye miljøet sparer på gjenbrukssalgene. Dette blir målt opp mot hvor mye reisen rundt i Europa koster miljøet.

Siden 2018 har de solgt 991 120 kilogram med klær. Ifølge von Bismarcks beregninger skal det ha spart miljøet for rundt 14,5 millioner CO₂-ekvivalenter.

Foto: Emelie Kjærnli

– En viktig del av salgene våre er også å bevisstgjøre folk på hvor miljøvennlig det er å handle brukt. Vi håper på mer fokus på det, sier hun.