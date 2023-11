Ved midnatt 3. november slapp russegruppa Quellsmat 2024 fra Trondheim låten «QUELLSSNEKK».

Nesten en måned senere er sangen nummer én på Spotifys «Viral 50»-liste i Norge, som måler hvilke sanger som går mest viralt.

– Responsen har vært sjokkerende. Det eksploderte nesten med en gang, forteller jentene i gruppa til Trd.by.

Viral 50 på Spotify Vis mer ↓ Viral-listene på Spotify viser hvilke sanger som skaper mest «buzz» på strømmetjenesten, ifølge nettsidene. Plasseringen på listene dømmes ut fra flere faktorer: om sangen nylig har økt antall avspillinger

hvor ofte sangen blir delt

hvor mange som nylig har oppdaget sangen Viral-listene styres fullstendig fra data, ifølge Spotify. Det vil si at ingen mennesker bestemmer hva som er på listene. «Viral 50 – Norway»-listen baseres på data fra brukere i Norge. Trd.by har bedt Spotify utdype hvordan sangene på listen blir målt, men har ikke lykkes med å få svar.

Personlig bruk

Sangen ble snekret sammen på et vors dagen før innspilling. Teksten er for det meste basert på intern humor og referanser til artige øyeblikk i vennegjengen.

– Vi har en setning om at «Foreplay er over», som refererer til en russegruppe brødrene våre var med i 2020, men det skjønner ikke alle, sier Jenny Sørli Asmervik.

Foto: Espen Bakken

Gruppa synes det er bortkastet å bruke titusener på å lage en russelåt. Selv brukte de bare noen hundrelapper hver på «QUELLSSNEKK».

– Vi tenkte mest det var artig å ha vår egen låt for gruppa, som vi kunne synge med på fest. Sangen er ikke seriøs i det hele tatt, sier Sofie Willumsen.

– Det var aldri intensjonen å nå ut til hele landet. Låten var ment for oss, sier Kari Vaagland Larsen.

Millioner avspillinger

Per dags dato har russelåten cirka 80 000 avspillinger på Spotify.

Det er riktignok lite sammenlignet med antallet som har sett på videoer med låten på Tiktok. Der har sangen fått millioner av visninger totalt.

I appen har nemlig låten gått fullstendig viralt. Kjente profiler som Johanne Massey har laget videoer om sangen. På en video har Julie Bergan tatt seg tid til å kommentere den.

Her er noen eksempler på videoene som har blitt laget:

Kritiseres

De fleste videoene består enten av kritikk, harselering eller erting av låten.

Russejentene beskriver det selv som at låten har gått viralt på grunn av hat.

– Det er utrolig mange negative kommentarer. Mange sier de får ørekreft, sier Gina Fykse Lamo og ler.

– Tiktok har utrolig mye makt. Det sprer seg lynraskt, sier Bertine Skanke.

Ler av kritikken

Gruppa ramser opp flere eksempler. «Fire on mute», altså at låten er bra hvis man har den på lydløs, er en gjenganger. De har også fått lese at de gjør skam på trøndere og alle andre som er født i 2005.

– Folk er kreative, da. Det skal de ha, sier Sofie.

Foto: Espen Bakken

Jentene ler. De har selvironi og tar kritikken med knusende ro.

– Først var det ubehagelig og ekkelt å få så mange negative tilbakemeldinger. Vi tenkte «å nei». Men all responsen har gjort at sangen har blitt skikkelig stor, så vi tar oss ikke nær av det lenger, sier Jenny.

En helg opplevde hun at noen tilfeldigvis sang låten i køen til et utested.

– Nå tenker vi «all PR er god PR», sier Gina.

Første gang

De åtte jentene i gruppa har laget sangen med produsent Johannes «Eggenbacon» Eggen og Måka.

Eggen (26) kommer også fra Trondheim og har produsert russelåter siden 2018. Han har aldri opplevd at en sang har gått så viralt som denne.

– Det er overraskende og surrealistisk, sier han til Trd.by.

«QUELLSSNEKK» er på førsteplass på Viral-lista til Spotify onsdag 29. november. Foto: Skjermdump, Spotify

Blir kontaktet

Nå får han mange forespørsler om å produsere fra folk som har fått opp sangen på Tiktok.

– Så dette er selvfølgelig kult for min del, selv om det er blandede tilbakemeldinger på appen, sier han.

Personlig tar han seg ikke nær av tilbakemeldingene. «Sånn er internett», som han sier.

– Det virker som at Quellsmat-jentene også klarer å le av situasjonen, så det er veldig bra. Så lenge russegruppa er fornøyd, så er jeg fornøyd.

Hat mot trøndersk

Jentene tror kritikken mot låten blant annet skyldes den trønderske dialekten.

– Vi blir spesielt kritisert for uttalen vår av «cab-riolet» og sånt. Jeg vet at mange russegrupper ikke vil synge på trøndersk, fordi de tror at de ikke kan gå viralt hvis de har dialekt, sier Jenny.

– Nå har vi bevist at de tar feil. Det går fint an å synge på trøndersk å gå viralt, sier Sofie og ler.

Ny sang på vei

Til tross for bølgen av negative tilbakemeldinger, har jentene fått mersmak for russelåtskriving.

De planlegger å lage en ny, bedre russelåt med de samme produsentene – en slags søsterlåt til Quellssnekk.

– Vi har vært på førsteplass på «Viral»-lista til Spotify i nesten en uke nå. Hvis låten vår hadde vært helt elendig, så hadde ingen hørt på den, sier Kari.

Foto: Espen Bakken

Nylig nominerte noen låten deres til «Årets hjemmesnekk», som kårer den beste hjemmesnekrede russelåten.

– Det er mange som har sagt til oss at de synes den er bra også, men en del blir flau av å innrømme det, sier jentene.

Mer fokus

Selv om jentene i gruppa ikke tar seg nær av tilbakemeldingene, synes de at deres generasjon bør oppføre seg bedre på nettet.

– Det går bra siden vi står sammen i det og sangen er laget på kødd. Vår generasjon er nok litt hardbarka på internett, sier Kari.

– Men det kan være folk som legger ut videoer alene, hvor de faktisk er seriøse. De tåler kanskje ikke stygge kommentarer like godt. De fleste er anonyme også. Så vi håper folk kan være litt snillere på nett, sier Bertine.

– Du vet aldri hvordan folk reagerer på det du skriver, sier jentene.