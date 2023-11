Erika Norwich (24) skal ikke være med familien på julaften i år.

I stedet skal hun arrangere gratis julemiddag for 40 fremmede.

– Jeg vil ikke at noen skal feire julen alene, sier Norwich til Trd.by.

Bildene i saken er tatt i 2022, da Adresseavisen snakket med Norwich i forbindelse med julelåten hennes «Ta mæ tebake». Foto: Marion Aaserud Dahlen

Blir kontaktet

I 2021 samlet hun inn penger på Spleis for å handle julegaver, mat og andre bidrag, som hun sendte til folk i hele landet.

Året etter fikk hun en bølge med meldinger fra folk som trengte hjelp.

Foto: Marion Aaserud Dahlen

– I fjor hadde jeg ikke muligheten til å bidra, så jeg bestemte meg allerede da for at jeg skulle gjøre noe i 2023, sier hun.

NRK omtalte saken først.

På selve dagen

Norwich visste ikke akkurat hva hun skulle finne på, men tenkte at det hadde vært fint å bidra med noe på selve julaften.

– Først tenkte jeg å være frivillig eller noe sånt, for jeg så for meg at det ville være vanskelig å arrangere noe på egen hånd.

Foto: Marion Aaserud Dahlen

Så nevnte hun tanken for tanta si, som driver restauranten Blomster og vin. Hun foreslo at Norwich kunne låne deres lokaler, som uansett skulle stå ubrukt på julaften.

– I tillegg ville hun gjerne være med og bidra. Nå er nesten hele familien med.

Får støtte

De siste ukene har Norwich tatt kontakt med titalls bedrifter for å høre om de kan bistå med julegaver, mat eller drikke.

Hun opplever at det er flere som tar kontakt for å hjelpe enn for å få hjelp.

– Mange bedrifter har stilt opp til nå. Det er kjempefint. Samtidig sliter jeg litt med å nå ut til dem som kan ha behov for hjelpen, sier hun.

Norwich håper å kunne hjelpe dem som gruer seg til julen. Foto: Marion Aaserud Dahlen

Vil møtes

Mange har kontaktet henne og bedt om økonomisk hjelp, som i 2021.

– Det var fint å samle inn penger og handle, men jeg hadde lyst til å gjøre noe fysisk i år og skape et møtepunkt for dem som er mye alene. Jeg tror nok jeg hadde vært veldig lei meg hvis jeg satt alene på julaften, sier hun.

Foto: Marion Aaserud Dahlen

– Jula handler mest om å vise kjærlighet til hverandre, ikke det materialistiske.

Bruker SoMe

Nå prøver hun aktivt å nå ut til flere i målgruppen. Alle er velkommen, men Norwich håper spesielt å hjelpe dem som enten feirer alene eller sliter med økonomien.

– Mange synes nok det er vanskelig å ta kontakt. Jeg har fått noen meldinger, men det er plasser igjen. Jeg håper flere spør om å komme hvis de vurderer det, sier hun.

Enn så lenge organiserer hun det meste alene gjennom sosiale medier.

Foto: Marion Aaserud Dahlen

Mat og tradisjon

Julemiddagen skal være gratis og alkoholfri.

Planen er å samles på ettermiddagen for å se Sølvguttene synge på TV før maten.

– Jeg skal også ta med pianoet mitt så vi kan synge noen sanger sammen. Vi planlegger også juleverksted, spill og noen julegaver, sier Norwich.