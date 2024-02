Malin Stavsøien har alltid vært kreativ. Hun spilte piano i barndommen, deltok på UKM som tenåring og ble nesten utdannet musikklærer.

Så falt hun pladask for cocktailmiksing.

– Jeg studerte i Bergen og hadde deltidsjobb som bartender der. Det var mye fokus på cocktails. Jo mer jeg lærte om det, jo mer ble jeg frelst.

Foto: Emelie Kjærnli

Kommet hjem

Karrieren begynte først i Trondheim. Etter å ha prøvd seg som frivillig i baren på Studentersamfundet, fikk hun seg deltidsjobb på Diskoteket i 2013.

– Den første jobben var mest ryddejobb. Det var mye vasking av bord og påfyll av is, sier Malin.

I august i fjor kom hun tilbake til baren der alt startet – men denne gang som daglig leder.

– Det er utrolig stas å jobbe på Diskoteket. Det føles som å komme hjem. En rund sirkel i karrieren, på et vis.

Gjester har festet på Diskotekets i tolv år. Det synes på dansegulvet. Foto: Emelie Kjærnli

Sluttet på studiet

31-åringen har rukket å gjøre mye i mellomtiden. Hun har vært bartender ved flere ulike barer i Trondheim og Bergen, skrevet bok om cocktails med Roar Hildonen, vært barsjef på NordØst og ikke minst: Vunnet NM i cocktailmiksing.

– Jeg ramlet inn i det veldig tilfeldig. Jeg hadde vært gjennom et samlivsbrudd og var på et sted i livet der jeg tenkte «nå må alt bli nytt». Da begynte jeg å jobbe på Diskoteket, forteller hun.

Foto: Emelie Kjærnli

Hun hadde bare et halvt år igjen av den femårige lærerutdanningen da den ble lagt på hylla.

– Jeg synes det er mye gøyere å jobbe i utelivet. Å håndtere fulle folk og barn er ganske likt, men i utelivet er det mer frihet, ler hun.

Kameraderi

Nå er hun forlovet og har funnet plassen sin på Diskoteket. I april skal de pusse opp hele lokalet, og Malin sitter i førersetet for planleggingen.

– Jeg vil si vi har veldig joviale og trivelige gjester her. Det er ofte unge som kommer hit, men vi er opptatt av at det skal være rom for alle, sier hun.

Diskoteket er innredet med farger og illustrasjoner på veggene. Foto: Emelie Kjærnli

Generelt opplever hun at det er godt miljø i hele utelivet i Trondheim.

– Det er ikke nøye om man er konkurrenter – alle er på en måte venner i denne bransjen. Vi er jo i en unik situasjon, for vår helg er søndag til mandag, ikke fredag til lørdag. Det gjør at vi har fri på samme tid og finner på mye artig sammen.

Klassisk favoritt

Selv om det ikke blir like mye tid til å lage cocktails som sjef, setter hun pris på den nye rollen.

– Det er hektisk, men veldig gøy. Jeg føler jeg får være med på å forme byen.

– Hva er favoritt-cocktailen din, da?

– Dry Martini. Jeg skrev et helt kapittel om den i boka vår. Den er så enkel og så vanskelig på samme tid. Hvis du gir meg en perfekt Dry Martini, så er jeg lykkelig.

En klassisk Dry Martini. Foto: Kjell A. Olsen

Møter fordommer

Til tross for å ha vunnet NM i cocktailmiksing, skrevet bok og vært i yrket i elleve år, opplever hun fortsatt at noen tviler på henne når hun står i baren.

– Dette yrket er fortsatt litt bakpå når det kommer til likestilling og respekt for kvinnfolk. Kanskje er det fordi folk mister litt hemninger når de har fått i seg alkohol. Jeg har opplevd det i alle bar-jobber jeg har hatt.

Foto: Emelie Kjærnli

Hun husker spesielt godt en gjest hun møtte på rett etter å ha vært på rundtur på whisky-destillerier i Skottland.

– Det var en ung fyr som satt seg i baren og sa «jeg skal ha whisky, men jeg vil at han skal gi meg råd» og pekte på en kollega. Jeg sa «greit, men det er hans første dag på jobb, så jeg kan nok mer om det, altså». Det var ikke nok at jeg hadde vunnet NM og var barsjef der.

Gjesten ville ikke stole på at hun kunne mer om whisky enn den mannlige kollegaen.

– Det opplever jeg støtt og stadig. Jeg håper å være med på å endre den oppfatningen av kvinner i bransjen, sier Malin.

Foto: Emelie Kjærnli

– Trondheim hadde blitt snudd på hodet

Lange timer og ubehagelige opplevelser betyr ikke så mye som den gode følelsen av å være på jobb.

– Når gjestene har en bra kveld, det er høyt trykk og du jobber med gode kolleger – da får du nesten en euforisk følelse. Noen kvelder føles det som at ingenting kan dra deg ned. Det er så gøy når alt bare klaffer og alle på utestedet har en bra kveld.

Foto: Kjell A. Olsen

– Hva er det sykeste du har opplevd på jobb?

– Altså, Trondheim hadde blitt snudd opp ned hvis jeg hadde sagt alt det syke jeg har opplevd i denne bransjen. Det sykeste kan jeg ikke fortelle om. Det har vært alt fra knivstikking til ligging i offentligheten. Menneskeheten slutter aldri å fascinere meg når de har alkohol innabords, sier hun.

– Men et øyeblikk som gjorde inntrykk på meg, var i Bergen da jeg var ganske fersk i bransjen. Det var noen som hadde slåss på dansegulvet, og jeg gikk bort litt eplekjekk og skulle rive dem fra hverandre. Da så jeg at den ene blødde og den andre hadde en knust flaske i hånda.

En av gjestene hadde brukt knust glass som våpen.

– Det ble ikke noen alvorlige skader, men det var tøft å oppleve. Jeg var bare 24 år, så det lærte meg å tenke meg om før jeg bryter inn.

Én oppfordring

Malin roser vekterne i byen, som sørger for å ta hånd om vanskelige situasjoner. I tillegg er det sjeldent hun opplever alvorlige hendelser på jobb.

Stort sett er trøndere både trivelige og morsomme på byen, synes hun.

– Men hvis det er én ting jeg kunne ønske trondhjemmere ute på byen om å bli bedre på, så er det å kaste snusen i søpla. Det er rett og slett ekkelt å måtte plukke opp snus fra bakken, lysholdere og alle mulige slags steder dagen etterpå. Vær en gentleman på byen også!

Foto: Emelie Kjærnli

