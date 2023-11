– En del har ertet meg og sagt at jeg har den dyreste bartender-utdannelsen i Norge, men jeg har aldri angret, sier Lasse Sjaastad.

Nordlendingen har jobbet på Raus bar siden 2012, men før det tok han både en bachelor i idretts- og bevegelsesvitenskap og en bachelor i eiendomsmegling.

– Raus skulle egentlig bare være en deltidsjobb, men det ble jo ikke sånn.

Foto: Emelie Kjærnli

Ble heltidsjobb

Det var eiendomsmegler-studiet som gjorde at Lasse flyttet til Trondheim i 2011. At han havnet i utelivsbransjen var egentlig ganske tilfeldig.

– Jeg ville bare ha en jobb og tjene penger, det var egentlig ikke så viktig hvor. Jeg så at de trengte folk, så da søkte jeg her, sier han.

Foto: Emelie Kjærnli

Lasse falt pladask for jobben. Det som egentlig skulle være en deltidsjobb annenhver helg, endte opp med å bli hverdagen.

– Jeg forelsket meg raskt i yrket og jobbet mye mer enn det jeg hadde trengt. Jeg jobbet vel nesten 100 prosent gjennom hele studiet.

Sjef på utestedet

Selv om han ble ferdig med eiendomsmegler-studiet, er det fortsatt Raus som er arbeidsplassen elleve år senere.

Med tiden har han også fått mer ansvar på utestedet. Siden 2016 har han vært daglig leder og medeier med to andre.

Likevel ser han ikke på studiene som bortkastet.

– Jeg har fortsatt interesse for trening og idrett, og mye av økonomi- og jus-delen av eiendomsmegler-utdannelsen får jeg brukt i jobben, sier han.

Foto: Emelie Kjærnli

Glad i fart

Det er flere grunner til at Lasse har blitt værende i utelivsbransjen det siste tiåret.

Han er en sosial type, som er glad i full fart rundt seg. Og så har han alltid verdsatt god stemning.

– Det er spennende hverdager, med nye ting som skjer hele tiden. Kveldene er nesten aldri like. Det skjer morsomme og rare ting hver eneste dag. Alt kan skje med feststemte folk, sier han.

Foto: Emelie Kjærnli

Glad i bartender-faget

Han er glad for å jobbe på Raus, hvor han har fått spesialisere seg på drinker.

– Jeg synes fokuset på brennevinsfaget, det å prøve nye cocktails og smaker – alt det er veldig spennende. Det er gøy å fordype seg i noe mer enn bare å skape fest, sier han.

Han er også glad i kundene på Raus, som han mener er nysgjerrige og åpne.

Foto: Emelie Kjærnli

Mistet kontakten

Det finnes riktignok også dårlige sider ved å jobbe i utelivsbransjen.

– Det verste med yrket er kanskje at du mister mange helger og kvelder. Da jeg begynte å jobbe på Raus som student, ble det vanskelig å ha kontakt med vennegjengen siden jeg jobbet hver helg. Etter hvert slutter folk nesten å invitere fordi du må si «nei» så ofte.

Sitter ikke i baren

Lasses favoritt-del av jobben er når en gjest i baren gir frie tøyler til å lage en ny drink som de aldri har smakt, og han opplever å ha laget en ny favoritt.

Foto: Emelie Kjærnli

Sånn sett skulle han ønske at flere kunder kom for å sette seg i baren.

– Det er rart med nordmenn – det virker som folk her til lands opplever det som et nederlag å sette seg i baren. Noen steder i utlandet regner de det som den beste plassen å sitte, fordi de får snakket med folk. Hvis vi sier at folk kan sitte i baren her, så kan de finne på å bare snu og heller dra et annet sted. Det forstår jeg ikke.

Foto: Emelie Kjærnli

Tisset utenfor døra

På spørsmål om hva som er det sykeste han har opplevd på jobb, smiler Lasse lurt.

– Det aller verste kan jeg ikke fortelle om, sier han, men fortsetter:

– Jeg har i hvert fall én syk historie jeg kan fortelle. Det var en kvinnelig gjest som var misfornøyd med meg en gang, og da gikk hun ut døra, satt seg ned, dro ned buksa og tisset rett utenfor hoveddøra her, så kunder ikke kom seg ut eller inn. Det var jo mildt sagt litt spesielt. Det har vært mange sprø situasjoner.