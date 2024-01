Fredag kveld var det «silent disco» på Havet Arena i Trondheim. 1200 festglade mennesker tok turen til Nyhavna for å danse og synge.

Da gjestene skulle ut i 02-tiden natt til lørdag, ble det flaskehals på vei ut til garderoben.

Siri Anshushaug Bouma (22) beskriver det som kaotisk på vei ut av lokalet.

– Det sto hundrevis av mennesker i en klynge foran inngangen til garderoben, sier hun.

Trd.by har fått flere tips om køen i etterkant av arrangementet. En tipser tok blant annet disse videoene inne i garderobeområdet:

Havet Arena beklager og har ordnet et nytt garderobesystem siden hendelsen. Hele svaret deres kan leses lenger ned i artikkelen.

Kostet penger

Boumas vennegjeng stilte seg i kø for å dra klokken 01.45. Det tok cirka 50 minutter før de kom frem til garderoben.

Prisen på garderobeplass var 50 kroner den kvelden. Bouma forteller at de ansatte ikke klarte å finne jakken hennes til tross for at hun hadde med seg garderobelapp.

Siri Anshushaug Bouma. Foto: Privat

– De ba meg beskrive hvordan jakken så ut, men det er jo ikke så lett når «alle» har lange svarte vinterjakker. Så da måtte vi lete i garderoben selv. De slapp inn folk så de kunne gå bak i garderoben og lete etter jakkene sine, sier hun.

Vennegjengen fant igjen eiendelene sine etter å ha lett en stund i garderoben, men de møtte på flere som slet med å finne sine ting.

– Det virket som det ikke var noe system. En venninne fant jakken og handlenettet på to forskjellige steder i garderoben. Heldigvis fant jeg mitt, sier Bouma.

Folk lette også etter jakkene sine på baksiden av garderobeteltet. Foto: Stine Hennissen

– Må ha et system

Bouma understreker at hun synes vekterne og de ansatte i garderoben var tålmodige, rolige og blide.

– Jeg tror de avverget at det ble en mer hissig situasjon. De gjorde en god jobb selv om det var kaotisk.

I etterkant av arrangementet har noen etterlyst jakkene sine på Facebook. Foto: Skjermdump, Facebook

Bouma skryter også av de besøkende og DJ-ene på arrangementet, som spilte musikk for køen etter at arrangementet egentlig var ferdig.

– Det virket som at de fleste sjekket størrelser og lommer før de tok med seg jakker hjem. Det var en oppgående gjeng. Jeg har tenkt at dette kunne ha gått verre hvis ikke publikum hadde vært så solidariske og rolige, sier hun.

Hennes kritikk er konkret mot selve garderobesystemet.

Arrangementet tok sted på Havet Arena. Foto: Terje Svaan

– Hvis de skal selge så mange billetter, så må de ha nok kapasitet til å håndtere folkemengden. Vi var slitne og oppgitte mot slutten. På vei hjem snakket vi om at det er det dårligste garderobesystemet vi har vært med på, sier Bouma.

– Folk dyttet fremover

Ingeborg Vinjevoll Sætre (24) beskriver også situasjonen på vei ut som «et kaos».

Hun valgte å ta med seg jakken inn i lokalet fredag kveld heller enn å bruke garderoben. Derfor slapp hun unna køen da silent disco var ferdig.

Ingeborg Vinjevoll Sætre. Foto: Privat

– Det så uoversiktlig ut da vi kom, så vi tenkte bare «nei» og tok med klærne inn i stedet, sier hun.

Det var de takknemlige for da de så køen på vei ut fra lokalet.

– Det var en haug med folk og fullstendig kaos. Jeg klarte ikke å forstå hvordan folk skulle klare å komme seg frem der, for det så helt kaotisk ut. Folk knuffet og dyttet fremover i køen, sier hun.

Har ordnet nytt system

Trd.by har presentert kritikken for Havet Arena. Bookingmedarbeider Konrad Haga svarer følgende på vegne av aktøren:

– Vi prøvde et nytt garderobesystem, dette fungerte ikke og det beklager vi veldig. Vi har jobbet dag og natt siden da for å gjenforene mennesker med jakker, og for de som det til slutt ikke løser seg for, skal vi selvsagt kompensere dette.

– Denne uka har vi ansatt et nytt garderobe-team som kommer til å sørge for en god og funksjonell garderobeløsning for alle besøkende fremover, fortsetter han.