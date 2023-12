Driverne bak to av Trondheims største utesteder, Fire Fine og Raus, slår seg sammen for å åpne et helt nytt konsept i Trondheim.

Til våren åpner cocktailklubben «BLDR» i Fjordgata.

– Det kommer til å bli helt særegent. Vi har store ambisjoner, sier Otto Barsten Johnsen (26).

Ifølge han skal utestedet være en festlig møteplass for den «moderne og etablerte».

Otto Barsten Johnsen skal lede den nye cocktailbaren. Foto: Emelie Kjærnli

Planlagt lenge

Johnsen blir daglig leder ved BLDR. Han og kollega Mathias Karlsson (35) fra Fire Fine har slått seg sammen med Stian Braseth (40), Susanne Sandø (28) og Lasse Sjaastad (36) på Raus.

Otto Barsten Johnsen, Susanne Sandø, Stian Braseth, Mathias Karlsson og Lasse Sjaastad. Foto: Emelie Kjærnli

– Vi snakket om å samarbeide allerede før pandemien, men planleggingen har pågått skikkelig i over et års tid, sier Karlsson.

Han opplever at utelivet i Trondheim har endret seg mye siden han kom til byen for åtte år siden.

– Byen har vokst mye, men vi har følt at det mangler et konsept som dette. Vi tror dette vil berike byen, fortsetter han.

Mathias Karlsson. Foto: Emelie Kjærnli

Mer voksent

De fem håper å skape en plass for folk som føler de ikke har et sted å dra på byen. De vil særlig appellere til de over 30 år.

– Forutsetningene for en god fest endrer seg radikalt fra du er 20 år til du er 30 år. Vi vil levere den store festen til dem som er litt eldre og har vært på byen i noen år. Vi vil skape et utested som ikke finnes her fra før, sier Johnsen.

– Vi har av og til følt på at de som er på vår alder og oppover har mistet et skikkelig sted å dra i byen, sier Sjaastad.

Lasse Sjaastad. Foto: Emelie Kjærnli

De vil være en frisk pust til dem som føler at de har opplevd «alt» på byen.

– Håpet er at folk vil gjenoppdage gleden med å dra ut når de kommer hit, sier Sandø.

Susanne Sandø. Foto: Emelie Kjærnli

– Mye potensiale

Trd.by fikk være med inn i lokalet for å se planene før oppussingen starter for fullt.

Rommet har høye vegger, store vindusflater og bred gulvplass. De fem hodene bak har store planer for hvordan det skal ende opp til slutt.

– Vi tror lokalet har mye potensiale, sier Johnsen.

Foto: Emelie Kjærnli

De fem har stor tro på plasseringen i Fjordgata, som de illustrerer som en åre gjennom Midtbyen.

– Målgruppen vår er ikke «midt i gryta», så det er fint at vi blir liggende et annet sted hvor vi får være mer vår egen greie. Samtidig er vi midt mellom Solsiden og Nordre gate, så mange går til og fra dette området, sier Braseth.

Om noen måneder vil det sannsynligvis være en bar der Braseth står i lokalet. Foto: Emelie Kjærnli

Drinker og festing

Planen er å kombinere følelsen av eleganse med en drink på Raus med den store festen hos Fire Fine.

– Du skal kunne komme tidlig og ta en cocktail – men også feste til sent på natt, sier Braseth.

– Vi komplimenterer hverandre bra, for vi er gode på ulike typer fest, legger Sandø til.

Foto: Emelie Kjærnli

«Modigere»

Navnet på utestedet er en forkortelse av det engelske ordet «bolder», som kan oversettes til «modigere» eller «dristigere» på norsk.

– Inspirasjonen til navnet er at dette skal være et sted der folk skal kunne slå seg løs uten bekymringer, sier Johnsen.

Foto: Emelie Kjærnli

– Trondheim har blitt mer moderne de siste årene. Vi har følelsen av at de er klare for en egen cocktailklubb.