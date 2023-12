– Når folk følger et nytt treningsprogram, kompenserer de ved for eksempel å ta bilen til jobben i stedet for å sykle eller ta heisen i stedet for trappene, sier førsteforfatter for den nye studien, Julie Marvel Mansfeldt, masterstudent ved Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet til forskning.no, som har omtalt den danske studien.

Forskerne har sett på tidligere forskning på fysisk aktivitetsnivå i hverdagen før og under innføring av ulike typer treningsprogrammer.

Det har i særlig grad vært studier med programmer med løping og sykling, og i mindre grad styrketrening. Formålet har vørt å gå ned i vekt.

– I 67 prosent av studiene kutter folk ned på fysiske aktiviteter i hverdagen som kompensasjon for mer trening, sier Mansfeldt til forskning.no.

Forskeren vil derfor minne folk på at de skal huske å være like aktive i hverdagen som de pleier – og for eksempel ikke slutte å jobbe i hagen, sykle og ta trappene - selv om de har startet på et nytt treningsprogram for å gå ned i vekt.

Like fullt: Det er sunt å trene selv om man kompanserer med litt ekstra sittestilling, og hvile for restitusjon er viktig, påpeker Kristian Overgaard, professor i idrettsvitenskap ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet i Danmark, som ikke har deltatt i den nye studien.