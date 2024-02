Taylor Swifts turné, «Eras Tour», har skapt ville tilstander i USA. Fra og med mai tar artisten turen til Europa. Superstjernen skal spille 48 konserter i 18 europeiske byer gjennom sommeren.

Ifølge en amerikansk undersøkelse har fansen i snitt brukt 14 000 kroner per konsert i USA. Mye tyder på at det kan bli lignende kostnader for norske fans.

– Jeg fikk litt hakeslepp når jeg regnet på hvor mye penger jeg har brukt, sier Celine Moe (24) fra Trondheim.

Hun skal på en av konsertene i Sveits i begynnelsen av juli. Hvor mye hun har brukt på konserten totalt, kan du lese lenger ned i saken.

Celine Moe var på «Taylor Swift Club» på Havet Arena i oktober, der det ble spilt låter fra artisten hele kvelden. Foto: Privat

Kjenner seg igjen

Celine har vært fan av Taylor Swift så lenge hun kan huske. Allerede som åtteåring lot hun seg fascinere over den da country-baserte artisten.

– Til tider har det nesten vært tabu å si at du liker Taylor Swift, så jeg har kanskje ikke markedsført det høyt bestandig. Men jeg har alltid hørt på henne.

I starten av karrieren satset Swift på countrymusikk og hadde med seg kassegitaren de fleste steder. Foto: MARK HUMPHREY / AP

Hun synes det er gøy at artistens popularitet har eksplodert de siste årene.

– Hva gjør at du er så stor fan?

– Hun er veldig relaterbar. Sangene hennes handler om ting som mange har opplevd. Jeg kjenner meg igjen i kampene hun har stått i. Mange forbinder henne med sanger om eksene, men vi som hører på henne vet at hun skriver om så mye mer enn det. I realiteten skriver hun om følelser som alle kan kjenne på, sier Moe.

Dette kan det koste

Trd.by har laget et hypotetisk budsjett for en fan, «Maria», som skal se Taylor Swifts konsert i Stockholm 18. mai.

«Maria» kan i snitt ende opp med å bruke rundt 15 500 kroner på én Taylor Swift-konsert i Stockholm.

Største turné

Norge står ikke på listen over land Taylor Swift skal besøke, men artisten var den mest strømmede på Spotify nasjonalt i 2023.

Ingvild Kvale Sørenssen. Foto: NTNU

– Det er mange faktorer som kan forklare hvorfor hun har blitt så stor. Som mange popartister klarer Swift å formidle menneskelige følelser og historier på en relaterbar måte. Hun har også et unikt forhold til fansen sin. Det virker som at mange føler at de kjenner henne på et vis, sier Ingvild Kvale Sørenssen.

Hun er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og livslang læring på NTNU og har forsket mye på barn, unge og populærkultur.

Mange fans lager «friendship bracelets» til turneen, som de utveksler med hverandre på konsertene. Foto: TOMAS CUESTA / Reuters

– Hvorfor bruker fansen så mye penger på Taylor Swifts konserter?

– Det kan jo sammenlignes med at noen bruker mye penger for å se Manchester United spille på Old Trafford. Folk bruker penger på opplevelser som er meningsfulle for dem, sier Sørenssen.

– Denne turneen har jo også etter hvert blitt som et slags fenomen. Mange føler nok at de er del av noe historisk. Litt som at noen fortsatt snakker om da de så «Sex Pistols» på Samfundet i 1977, så er det nok mange fans som vil huske denne turneen i mange år fremover.

Celine Moe har CD-er av Swift fra ungdomstida. Foto: Privat

Lange køer

Trd.by har spurt Ticketmaster om hvor mange norske fans som skal på «Eras Tour» i Europa, men har fått til svar at aktøren ikke gir ut slik informasjon. Søket «billetter til Taylor Swift» har riktignok over 200 000 treff på Google.

Både NRK og Aftenposten har omtalt at norske fans har sittet timevis i kø for å kapre billetter til turneen. Tre millioner mennesker forsøkte å få billetter til konsertene i Tyskland.

Swift har solgt ut noen av verdens største arenaer på turneen. Her fra en konsert i Tokyo. Foto: KIM KYUNG-HOON / Reuters

Swift-fan Celine skal på konserten i Zürich. Der ble de 95 000 billettene utsolgt på en halvtime.

– Det var på hengende håret at vi fikk tak i dem. Det var bare VIP igjen da venninna mi kom frem i køen. Det ble litt hjertebank, sier hun.

Celines budsjett

Etter at billettene var i boks, gikk Celine i gang med å bestille fly- og hotellbilletter.

Så langt er dette utgiftene hennes totalt:

Konsertbilletter: ca. 4000 kroner

Flybilletter: ca. 4000 kroner

Hostell, tre netter: ca. 2700 kroner

Celine har regnet seg frem til at hun allerede har brukt 10 800 kroner på konserten så langt.

– Jeg har kjøpt alt på ulike tidspunkter, så det virket ikke så mye der og da. Nå når jeg regnet ut totalsummen tenkte jeg «oi», sier hun lattermildt.

Celine er glad i å reise. Foto: Privat

– Må få velge selv

Per Ståle Knardal er førsteamanuensis i økonomistyring ved Handelshøyskolen BI.I. Han har deriblant forsket på det økonomiske aspektet ved kulturelle arrangementer.

Per Ståle Knardal er også utdannet musiker med en mastergrad i utøvende musikk. Foto: Elin Iversen

– Så lenge du ikke betaler mer enn du har råd til, så må hver enkelt få velge hva de bruker pengene sine på. Personlig er jeg veldig positiv til at folk bruker penger på gode opplevelser og fellesskap, så lenge de har økonomien til det, sier han.

Knardal poengterer, som Sørenssen ved NTNU, at noen kanskje velger å bruke penger på sånt som jacuzzi på hytta, dyre biler eller fotballturer. Det kan også oppfattes «ufornuftig».

– Det er lett å være negativ til pengebruk på interesser man ikke forstår, men det er ikke noe riktig svar på hva som er fornuftig bruk av penger – så lenge man har råd til det. Kulturarrangementer kan skape mye glede i livene til folk, sier han.

Lang opplevelse

Swifts «Eras»-turné går gjennom de mange «æraene» i artistens 18 år lange karriere. I stedet for å fokusere på ett album, synger artisten flere låter fra albumene gjennom tidene. Selve konserten varer i over tre timer.

I løpet av konserten er det blant annet kostymeskift, lysshow, dans og visuelle effekter. Foto: George Walker IV / AP

– For min del blir denne konserten som en reprise av barndommen og ungdomstida mi. Det er nok mye nostalgi. I tillegg er det et utrolig høyt produksjonsnivå på konserten. Hun er den desidert mest ettertraktede artisten akkurat nå. Jeg tror det bidrar til at så mange vil dra, sier Celine.

– Hva er grunnen til at du er villig til å bruke så mye penger på det?

– Jeg måtte jo, sier hun og ler.

– Det føles som at denne konserten er «nå eller aldri». Jeg er helt sikker på at det blir en fantastisk opplevelse som jeg kommer til å huske for resten av livet.

NTNU-forsker Sørenssen forklarer at å være Swift-fan kan skape samhold.

– Det blir som et fellesskap. Taylor Swift er god på å gi «easter eggs» og smuler til fansen om hva som kommer. Mange bruker sosiale medier til å diskutere hintene hennes og prøve å finne svar sammen. Det blir en slags eierskapsfølelse blant fansen, som om Swift er litt «deres», sier hun.

Gleder seg

Celine er sikker på at prisen blir verdt det til slutt.

– Noen velger å dra til utlandet for å se fotballkamper, for eksempel. Det er jo like dyrt, om ikke dyrere, påpeker hun.

– Det er sikkert noen som synes dette er vel mye penger å bruke på én konsert. Hva vil du si til dem?

– Dette er en prioritering for min del. Alle har sine hobbyer og interesser. Noen bruker kanskje heller pengene sine på sport, bil eller oppussing. Jeg synes det er viktig å bruke pengene sine på noe som gjør deg glad. For min del er det ofte musikk, konserter og kultur.

Foto: Privat

Skryter

Knardal ved BI mener det ikke er tvil om at Taylor Swift er en dyktig forretningskvinne.

– Det er udiskutabelt. Hun har virkelig forstått hvordan hun skal utnytte den kommersielle delen av bransjen, sier han, men legger til:

– Samtidig ser det ut til at noen av konsertbillettene hennes i Europa er til ganske overkommelige priser, for eksempel i Stockholm og London. Det synes jeg er bra. Jeg er veldig for at det skal være mulig for publikum å oppsøke gode kulturopplevelser.