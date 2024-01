Mandag 29. januar signerte Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit) den siste avtalen for finansieringen av det nye bygget til Studentersamfundet.

Nybygg på Samfundet Vis mer ↓ Det var bare 700 studenter i Trondheim da Samfundet-bygget ble satt opp i 1929. I dag er det nærmere 40 000. De siste 70 årene har det vært et ønske fra studenter å utvide Samfundet. Høsten 2024 blir ønsket en realitet. Tilbygget til Studentersamfundet, populært kalt «Nybygg», bygges på baksiden av det allerede eksisterende bygget fra 1929. Nybygg skal ha plass til mer av virksomheten som allerede finnes på Samfundet. Det blir blant annet nye konsertscener, en blackbox, serveringslokaler og nye arbeidslokaler. Totalt har det vært behov for 250 millioner kroner til prosjektet. NTNU, Reitangruppen, Sit og Trondheim kommune har blant annet investert flere millioner kroner. Kilde: Studentersamfundet og Adresseavisen

Totalt har Sit investert 75 millioner kroner i nybygget.

– Vi er kjempeglade for dette og gleder oss helt sinnssykt mye til å ha et ferdig bygg, sier Samfundet-leder Astri Elgethun til Trd.by mandag ettermiddag.

Takknemlige

Elgethun forklarer at de er avhengige av slike investeringer for å realisere det nye bygget.

Foto: Stian Hansen

– Nå står vi nærmere å være fullfinansiert. Vi vil at det skal være mer enn tak og vegger når det åpner. Sit er med på å bidra til et fullverdig bygg som står klart for å ta imot studenter i høst, sier hun.

Samfundet er allerede i gang med å planlegge åpningen.

– Vi er veldig fornøyde med at Sit ser verdien av et levende studentmiljø. Samfundet er et sentralt møtepunkt for de unge, sier Elgethun.

Arbeidet med bygget var godt i gang i oktober 2023. Foto: Espen Bakken

Bistår studentene

Administrerende direktør i Sit, Lisbeth Glørstad Aspås, forteller at det har vært viktig for dem å bidra.

Lisbeth Glørstad Aspås. Foto: Mariann Dybdahl

– Samfundet er veldig viktig for studenter i Trondheim. Vi ser at det er et stort behov for tilbygget. Derfor har det vært viktig for oss å bidra til realiseringen av Nybygg, sier hun.

– Vi er glade for at det endelig blir et større tilbud for studentene på Samfundet, fortsetter hun.