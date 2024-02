Nå har hun lagt ut listen over sangene som blir å høre på platen med tittelen «The Tortured Poets Department», og som slippes 19. april. Det blir 16 låter, mens albumutgaven som kommer på vinyl, kassett og CD, dessuten inneholder bonussporet «The Manuscript».

Taylor Swift sa i talen sin at hun har jobbet med den nye platen de siste to årene. De som hadde håpet at det skulle bli noe låtsamarbeid med hennes norske yndling, girl in red, blir skuffet:

Gjesteartister later til å være Post Malone på en sang kalt «Fortnight» og britiske Florene + the Machine på en annen kalt «Florida!!!», viser bildene som Swift har delt i sosiale medier.

Et bilde viser et håndskrevet ark der hun har skrevet «All's fair in love and poetry … Sincerely, The Chairman of The Tortured Poets Department», melder USA Today.

Taylor Swift var nominert til seks Grammy-priser og vant to – blant annet den aller gjeveste, for årets album med «Midnights», som hun slapp i oktober 2022. Dermed skrev hun seg inn i musikkhistorien enda en gang, siden ingen andre har vunnet denne kategorien så mange ganger.