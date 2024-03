I trange, varme klubblokaler har undergrunnskulturen vært i rask, gyngende bevegelse i tiår. Dype basslinjer under melodiske toner, dansende folk, ikledd cargobukser, singlet, rumpetaske og bøttehatt, er ikke uvanlige syn.

I midten av det hele, en DJ. Likevel har fenomenet House uteblitt fra de mest populære klubbene i Trondheim. Det vil Ola Høsflot Klæbo og Oscar Otterlei endre på.

Konseptet «Boiler room» har blitt trykket tett til brystet hos klubbglade mennesker verden over. Klæbos og Otterleis nye konsept, «Gutterommet», har som mål om å føre Ibiza til Ladekaia.

Dette er «Boiler room» Vis mer ↓ Grunnlagt av Blaise Belleville, mars 2010. Startet som en streamingtjeneste for folk interessert i undergrunnsmusikk og skulle være en arena for talentfulle musikere og DJ-er. Har vokst seg til et globalt selskap som streamer fra klubber i hele verden. Den mest populære streamen er sett av over 60 millioner mennesker. Varemerket ble rask et kamera rettet mot en DJ, omringet av dansende mennesker. Nå er det flere kameraer og vinkler, men varemerket er det samme. Boiler room gjester også verdenskjente DJ-er som «Fred again …», «Jamie xx» og «Diplo». «Diplo» var den første superstjernen som gjestet plattformen. Opptredenen ble ikke godt mottatt, og omtales som en katastrofe. Denne «katastrofen» gjorde at de igjen rettet fokuset mot det de liker best selv, undergrunnsmusikk.

Foto: Richard Sagen

– Vi er inspirert av hvordan opplegget er i de største klubbene i verden er. En DJ plassert midt i rommet med euforiske, dansende mennesker rundt, forteller Klæbo.

Første utgaven av dette konseptet er en pop-up, og skjer på Ladekaia 16. mars, hvor dørene åpner 20.30. For de er avhengig av at det skal være mørkt for å få den rette stemningen.

Alt starter på gutterommet

– Vi vil ha det urbant. Samtidig vil vi at det skal være mørkt for å få best mulig effekt av hele opplegget. Vi har lagt mye i dette for å få det best mulig. Vi hadde en «pilot-gjennomgang», om du vil, hvor vi inviterte venner for å få kjenne på opplegget.

– Det ble veldig godt mottatt, og jeg tror nesten samtlige har kjøpt billetter til lørdag. Til og med de som ikke hadde noen erfaring med slike opplegg fra før, ble dratt inn i det. Det er målet med musikken, så det er gøy, forteller Otterlei.

Foto: Richard Sagen

Har du en drøm, starter det mest sannsynlig på gutterommet. I hvert fall hvis du vil bli DJ.

– Drømmen startet på gutterommet for oss begge. En «gutteroms-DJ» er en som er veldig fersk, og selv om vi begge to er rutinerte nå, er vi veldig ferske på akkurat denne delen av det å være DJ, sier Otterlei.

Vi få til noe annerledes

Skal det være et skikkelig «boiler room», trenger du samspill med publikum. Man er ikke distansert på en stor scene, eller gjemt bort i en liten bu i et mørkt hjørne inne på klubben.

– Du er en del av publikummet når du gjør det på denne måten. Hele opplegget blir mer engasjerende for oss og for publikum, forklarer Klæbo.

– Det handler mer om musikken og energien som skapes rundt bordet. Hvordan samspillet mellom oss og publikum er. Målet er å få til noe som er litt annerledes og som har manglet i Trondheim, sier Klæbo og fortsetter.

– Folk er mer med på musikken. Du er ikke ute for å være ute, men for å høre på musikken, føle musikken og danse til den sammen med oss.

Mindre kommersielt fokus

Under artist navnene «Okey» og «Otterlei» har fokuset skiftet til det som fenger mest, kontra det som spilles mest.

– Vi vil få internasjonal klubbmusikk til Trondheim. Det er en voksende sjanger, men det er et manglende tilbud jeg mener mange vil sette pris på å få til byen, sier Otterlei

– Ser du ut til de største klubbene i verden, som på Ibiza eller i London, er dette mye mer akseptert, forklarer Klæbo.

Lørdag 16. mars lanseres det nye konseptet på Ladekaia. Foto: Richard Sagen

– Sjangermessig er dette annerledes enn det du ofte hører på de mest populære klubbene i byen. Det er færre vokaler på slik musikk, ofte ingen. Derfor er det få muligheter for allsang og afterski-stemning, ler Klæbo, før han forsikrer om at det vil bli bra stemning her også.

– Jeg oppdaget denne sjangeren for alvor da jeg reiste til Ibiza selv for et par år siden. Det ble en åpenbaring, rett og slett. Jeg sluttet å fokusere på hva som kan fungere på en kommersiell skala, over til hva jeg faktisk har lyst til å lage selv, forteller Klæbo.

Han opptrer fortsatt under navnet «Okey». Og det klinger bedre enn Klæbo, i hvert fall på engelsk, det må sies.

Otterlei tror konseptet vil fungere i Trondheim.

– Vi ser at det funger i Bergen og Oslo. Trondheim har noen lignende konsept, men mer i retning techno og hardstyle. House åpner for et litt snillere uttrykk, kan du si.

Vil bygge et miljø

Konseptet «Boiler room» startet med ett enkelt kamera som filmet en DJ. Siden deres oppstart i 2010 har Youtube-kanalen deres fått tre millioner følgere. Deres mest sette video er DJ-en Carl Cox sin opptreden fra nettopp Ibiza.

Dette har skapt et miljø og et springbrett for lovende artister og DJ-er, verden over. Kan «gutterommet» bli til verdensrommet? Om ikke det, i hvert fall skape et større engasjerende miljø i Trondheim, og i Norge?

Foto: Richard Sagen

– Absolutt, det er det som er tanken bak det helet. Dette er bare starten. Vi ønsker å få etablert et miljø rundt musikken. Etter hvert håper vi å få med flere lokale DJ-er fra byen, og fra Norge generelt.

– Det tar tid å bygge et miljø, men interessen er der, forteller Otterlei.

Få gleden tilbake til klubben. Legg fra deg telefonen og vær med på musikken, er oppfordringen fra de rutinerte «gutteroms»-DJ-ene.