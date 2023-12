I mer enn to måneder har driftssjef Jesper Öhrn jobbet med «Jungel».

Fredag 1. desember kunne han endelig ønske velkommen til det nye 20-årsstedet i Nordre gate.

– Det har vært lange dager med mye jobb. Jeg er veldig spent på hva folk vil synes om resultatet, sier han like før åpning.

Planlagt lenge

Håpet er å kunne være et lekent og uformelt utested for de unge.

Booket før åpning

Allerede lørdag kveld skal Jungel arrangere «afterparty» med Stig Brenner etter konserten hans på Tapperiet.

– Det bidrar selvsagt til blest rundt at vi har åpnet, så det er kult, sier Öhrn.

Førsteetasje på utestedet har dansegulv med elektronisk dansemusikk, mens andre etasje har flere sitteplasser og er ment som et roligere område med hiphop og R&B.

– Jeg tror nok mange vil komme innom bare for å se hva slags plass vi er. Håpet er selvsagt at de digger det og kommer tilbake. Vi har i hvert fall tro på at dette er et sted trondhjemmerne vil sette pris på, sier Öhrn.

Hardt arbeid

Öhrn synes det har vært givende å se utestedet sakte, men sikkert ta form.

– Vi både håper og forventer at mange tar turen innom, sier han.

To uker – to utesteder

Jungel er det andre utestedet Öhrn åpner på to uker.

Sist fredag åpnet han 18-årsstedet Vudu, som deler samme bygg.

– Responsen der var veldig god, så jeg håper at det går like bra denne helga, sier han.

Sofie og Gina er på vei inn til Vudu fredag kveld.

Sofie og Gina er glad de ikke lenger trenger å stresse med å finne ut hvor de skal dra ut.

– Vi vil hit fordi vi ikke har noen andre steder å dra. Det er her det er 18-årsgrense, sier de.

De kommer ikke inn andre steder, og synes et er veldig deilig at det har kommet et sted for dem også.

Fredag kveld var det kø for å komme inn på det nye utestedet.

Tre andre som skal ut på byen fredag kveld, er Jacob, Haider og Odin. Jacob forteller at de dro til Vudu for å sjekke ut det nye stedet.

– Jeg er 19, så det er den eneste uteplassen for meg. De andre er over 20, men de blir med meg, sier Odin.

Jacob, Haider og Odin er ute på byen fredag kveld.

Han synes 18-årssteder har vært en mangel i byen.

Guttene mener det bør være lavere aldersgrense flere steder, og at de i hvert fall kunne satt ned grensa til 19.

– Spesielt når det er så mange studenter her, da er det mange som er under 20. Da kunne vi vært flere steder enn på Samfundet, sier Jacob.

Heine og Sindre er glade for å få et nytt utested med 18 års aldersgrense.

I køen står også Heine og Sindre som også vil teste den nye 18-årsplassen.

– Det er deilig å ha en plass som er for 18-åringer. Her kan vi treffe folk på vår egen alder. Hvis vi drar hit, vet vi at vi møter kjentfolk.