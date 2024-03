Seertallene for langrenn stuper både i Norge og resten av verden, ifølge tall NRK har fått fra Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet. Det vil de ansatte i ski-VM 2025 gjøre noe med.

Når verdensmesterskapet går av stabelen neste år, håper de på full folkefest i Granåsen. Det inkluderer også de unge i byen.

– Nesten en av fem innbyggere i Trondheim er studenter. Et ski-VM uten de unge blir bare et halvt ski-VM, sier Nadia Ravlo.

Foto: Espen Bakken

Med og for studentene

25-åringen er deltidsansatt som digital forretningsutvikler for ski-VM i Trondheim. Men hun er også student.

– Jeg tar en mastergrad i digital transformasjon. De ansatte i ski-VM er veldig opptatt av å lytte til studentene. Organisasjonen vil sørge for at dette blir et arrangement som unge ser frem til, sier Ravlo.

Foto: Espen Bakken

Studenten har derfor også fått ansvar for å bidra til å skape arrangementer som trekker unge til verdensmesterskapet.

Tester vannet

Allerede nå i mars går de i gang med første punkt i planen for å nå de unge. Under «Raw Air» lader de opp med hoppfest og afterski onsdag 13. mars. Der blir det blant annet partytelt, VM-bar og konsert med DJ-en CLMD på kvelden.

Foto: Espen Bakken

Arrangementet er åpent for alle, men målet er å få unge til å ta turen til Granåsen. Derfor tilbyr de blant annet lavere pris for studenter.

– Vi har «barnas mini-VM» for å lokke familiene og næringslivsarrangementer for bedriftene. Det skulle bare mangle at vi også tilbyr noe sosialt for den unge målgruppa, sier Ravlo.

Etter planen blir det også egne studentpriser på mange av arrangementene under selve ski-VM.

Snakker med de unge

Ravlo forteller at det er viktig for ski-VM-gruppa å utvikle et program som snakker til studenter.

– Og det føler jeg vi gjør nå. Jeg ble positivt overrasket over at vi fikk landet CLMD til afterski. Under Raw Air blir det eget telt, student-DJ-er fra Samfundet, VM-bar og hoppkonkurranser, sier hun.

Foto: Espen Bakken

I 2021 var hele åtte av ti som så langrenn på TV over 50 år, ifølge tall VG har fått fra NRK. Bare åtte prosent av de som så på langrenn var yngre enn 30.

Ravlo har likevel troen på at de vil klare å lokke unge til VM neste år.

– Vi inkluderer studentene og diskuterer med dem mens vi utvikler programmet. Vi er i dialog med både universitetene, NTNUI og studentfrivilligheten for å finne ut hva som må til for å få de unge til å komme. Jeg er sikker på at vi kommer til å skape en fest også for dem.

Foto: Espen Bakken

– Må teste nytt

Tidligere i år spurte Nettavisen-kommentator Ernst A. Lersveen: «Hvordan skal en kjedelig 20 kilometer (...) serveres Tiktok-generasjonen?»

Ravlo tror bransjen blir nødt til å tenke nytt for å få de unge til å engasjere seg i skisport.

– Mange har kommet med tilbakemeldinger på at TV-sendingene må bli mer spennende, og jeg ser at det er noe NRK jobber med nå. Jeg er sikker på at det er mulig å engasjere flere unge i skisport, men vi bør nok teste nye formater og tilbud i årene som kommer, sier hun.

Foto: Espen Bakken

Vil ha med alle

Ski-VM har tidligere fått knallhard kritikk for ønsket om å servere alkohol under mesterskapet.

Ravlo tror på sin side det kan være med på å lokke flere unge.

– Afterski blir som et ekstra tilbud oppå alt det andre. Hvis vi skal skape en folkefest, så er det kjempeviktig å tenke nytt og være åpen for løsninger.

Om bare noen få uker blir det partytelt på skiskytterbanen. Foto: Espen Bakken

Hun trekker også frem at «partyteltet» blir i et separat område.

– Vi vil skape et inkluderende arrangement for alle. Både barn, unge, familier og eldre skal trives. Derfor må vi også tilby noe ulikt til de forskjellige målgruppene, så alle får en god opplevelse.

Adresseavisen får opplyst at Ski-VM har søkt om skjenkebevilling under prøve-VM i mars, men at de enn så lenge ikke har fått svar på søknaden.