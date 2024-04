I mai skal rundt 7000 ungdommer feire russetiden i Trøndelag.

De kan ende opp med å bruke cirka 140 millioner kroner på russetiden, men hvert år føler mange seg lurt av bedrifter.

Nå går to russegrupper i Trondheim hardt ut mot praksisen til et av Norges største landstreff.

Trodde møtet var om dugnad

Jentene i russegruppa Sensual er russ i år og begynte å tenke på feiringa i andreklasse på videregående.

I mai i fjor møtte de representant og styremedlem Jon Eiolf Carlsen fra Landstreff Fredriksten (LF), som skulle fortelle dem om arrangementet i russetiden 2024.

– En annen russegruppe fortalte at de tilbydde dugnad. Vi trodde egentlig vi skulle snakke om det, men så skjønte vi underveis at de ville vi skulle melde oss på landstreffet, forteller Eylul Özcaglayan i gruppa.

Jentene dro etter skoletid til et møterom med representant Carlsen på et hotell i Trondheim.

Ble bedt om å signere på dagen

Carlsen holdt en presentasjon der han fortalte om landstreffet. Så kom han med et pristilbud til dem.

– Vi ble vist et skjema med hvor mye vi kunne spare hvis vi forpliktet oss til å signere en kontrakt med en gang, sier Sigri Breirem de Beer.

Jentene var nølende ettersom alle utenom én i russegruppa var under 18 år.

– Men han var insisterende på at vi måtte signere med en gang. Han sa at tilbudet bare gjaldt hvis vi signerte den dagen, sier Tina Tran Eggen.

– Han sto over oss, holdt frem pennen og sa «ikke tenk noe mer, bare signer». Det var ubehagelig. Når vi prøvde å si at vi var usikre og ville tenke på det over natta, så protesterte han, sier Sigri.

Etter hvert skulle Carlsen fra Landstreff Fredriksten ha et lignende møte med en annen gruppe. I mellomtiden ble jentene i Sensual satt på et annet rom for å tenke.

Opplevde det samme

Carlsen møtte Filippa Nilsen Leinum og Tiril Alstad Branem sammen med flere fra russegruppa Den dama. De forteller at også de ble møtt med en annen presentasjon enn det de trodde.

– Vi var der fordi vi hadde fått melding fra LF om at de kunne hjelpe oss med å skaffe dugnader, men da vi kom dit var det egentlig bare en reklamekampanje for dem. Vi hørte aldri noe om dugnad.

Jentene signerte kontrakten etter at de hadde bitt tilbudt billigere festivalbilletter. Gruppa opplevde møtesituasjonen som intens.

– Vi måtte spørre han flere ganger om han kunne gå ut av rommet fordi vi ikke ville diskutere foran han. I tillegg prøvde vi å spørre om vi kunne tenke på det og høre med resten av gruppa som ikke var der, men det var helt uaktuelt, forteller Tiril.

– Føler oss lurt

Noen uker etter møtet så jentene i Den dama at rabatten ikke stemte. Tiril sier at de føler seg manipulert etter hendelsen.

– Vi følte oss presset til å kjøre på for å få det billigst mulig. Han gjorde bare jobben sin og sa hvor bra og hvor mye billigere det var, men det stemte ikke. Vi føler oss lurt, sier de og legger til:

– Vi ønsker å advare neste kull slikt at de ikke kan ta nytte av unge dumme hjerner.

Orket ikke mer

Etter å ha snakket med russejentene i Den dama, kom Carlsen i landstreffet tilbake til Sensual.

– Da spurte vi om vi kunne få snakke med den andre russegruppa for å høre hva de tenkte. Han sa at vi ikke fikk lov til fordi de satt og signerte, forteller Eylul.

Jentene forteller at de endte opp med å sitte på møterommet til rundt midnatt den kvelden.

– Vi sa at vi måtte dra hjem til foreldrene våre, men da hentet han flere penner til oss og fortsatte å si at vi måtte signere med en gang, sier Izabelle Wik Rognes.

På dette tidspunktet var jentene slitne og trøtte, forteller de.

– Vi hadde skole dagen etterpå også. Til slutt tenkte vi «ja vel» og signerte bare, sier Eylul.

Sparte mindre enn de trodde

Eylul var den eneste myndige i gruppa. Hun signerte derfor på vegne av alle ni.

– Det ble et veldig stort ansvar på meg. Jeg hadde nettopp fylt 18 år og signerte en kontrakt for flere titusen kroner. Jeg signerte også for folk i gruppa som ikke var der den dagen.

Fakturaen for landstreffet kom noen uker etter møtet på hotellet, med en totalpris på 35 820 kroner. De betalte 2490 kroner for festivalpass og 1490 for buss per person, som er den samme prisen de ble tilbudt av landstreffet.

– Da vi var tilbake fra sommerferie, la vi merke til at prisene på de ordinære billettene som ble lagt ut ikke var så dyre som de fortalte på presentasjonen, sier Iselin Samakom Gustad.

Ifølge presentasjonen i mai ville ordinær pris være 3490 kroner for festivalpass og 1990 kroner for buss til landstreffet, men i august var de ordinære prisene betydelig billigere.

– Da vi signerte, virket det som vi kom til å spare 1500 kroner per person hvis vi signerte med en gang, men i realiteten var det bare noen hundrelapper billigere, sier Sigri.

– Mamma var dritsur

Jentene reagerer på at foreldrene ikke ble kontaktet, siden mange var 17 år.

– Mamma var dritsur da hun fikk vite det, sier Izabelle.

De følte at de ikke kunne ringe foreldrene mens møtet pågikk, siden representanten hadde nektet dem å snakke med andre russegrupper tidligere.

De reagerer på fremgangsmåten til Landstreff Fredriksten.

– Jeg antar at de løser det juridiske ved at det er en 18-åring som signerer, men jeg synes det er veldig rart at det er lovlig, sier Eylul.

– Virker som en form for maktmisbruk

Camilla Wik Utgaard er moren til Izabelle i russegruppa Sensual. Hun husker at datteren virket rystet og skremt da hun kom hjem fra møtet.

– Jeg synes det virket som en tvilsom praksis. De er helt ferske i voksenlivet og jeg synes det er både trist og helt ugreit at de får et sånt første møte med en voksen mann som skal gi info om et arrangement. Selv om de sa nei flere ganger, ble de ikke hørt. Jeg synes det virket som en form for maktmisbruk, sier Utgaard.

Først kunne hun ikke forstå hvordan datteren kunne ha forpliktet seg til dette, siden hun var under 18 år gammel.

– Jeg skjønner fortsatt ikke hvordan den avtalen kan være gyldig. Det er merkelig for meg at en 18-åring kan signere for alle de andre. Det putter jo 18-åringen i en ekstremt vanskelig situasjon hvis noen av foreldrene sier nei eller de andre ikke klarer å betale. Det er et voldsomt ansvar å få som den eneste myndige i russegruppa og på ingen måte noe jeg synes er innafor.

Flere russ i Finnmark har også nylig gått ut mot fremgangsmåten til Landsstreff Fredriksten i NRK.

Dette svarer landstreffet

Adresseavisen og Trd.by har vært i kontakt med Landstreff Fredriksten flere ganger siden intervjuet med jentene i september.

Daglig leder Lasse Kjøningsen og styremedlem Jon Eiolf Carlsen har fått lese kritikken som kommer frem i artikkelen og svarer følgende i en e-post:

«Vi har ingen mulighet til å svare dere på dette før etter årets landstreff. Vi har prøvd tidligere og igjennom 6–7 måneder å svare Adresseavisen og føler at det er spekulativt fra avisen å komme å kreve svar på dette nå da vi står i Halden for opprigg til LF. Vårt kontor ligger i Oslo og all skriftlig informasjon lagres i arkivet vårt der.»

Landstreffet har ikke villet kommentere ytterligere spørsmål vi har sendt.

Mener jentene ikke trenger å være bundet

Trd.by har spurt jurist Margrethe Buskerud Christoffersen om lovligheten ved kontrakter som denne. Hun jobber til daglig som professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.

Juristen forklarer at 18-åringen som har signert kontrakten i utgangspunktet er forpliktet til å betale summen, selv om hun ikke kan forplikte de andre mindreårige til å betale.

Likevel mener Christoffersen at 18-åringen ikke er bundet hvis det stemmer at de ordinære prisene viste seg å være noe annet enn de fikk opplyst før inngåelse av kontrakten.

– Det er en avtale med store ansvarsfraskrivelser fra arrangøren i en avtale med en ung forbrukerkjøper. Det er åpenbart at opplysningene om at markedsprisen er 3490 og 1990 var motiverende for at de forpliktet seg til å kjøpe ni billetter så tidlig. Hvis de faktisk bare sparte 400 kroner og ikke 1500, ble det etter min vurdering gitt uriktige opplysninger av et slikt omfang at den som signerte ikke er bundet til en slik avtale etter avtalerettslige regler, sier hun.

Ble rådet til å klage

I starten av september 2023 spurte en av jentene om hva de burde gjøre på det offentliges informasjonskanal for ungdom, Ung.no. Da svarte en veileder fra Forbrukerrådet at de burde klage.

12. september sendte de en e-post til daglig leder Lasse Kjønigsen i Landstreff Fredriksten der de kritiserte måten kontraktsigneringen hadde foregått på.

Utdrag fra e-posten som ble sendt 12. september 2023. Foto: Skjermdump

Da de ikke hadde fått svar etter noen uker, tok de kontakt med Trd.by.

– Vi har lyst til å advare de neste russekullene om dette, for vi føler oss «scammet». Vi vil ikke at fremtidige russ skal føle det samme, sier Eylul.

– Hvorfor valgte dere å betale fakturaen og vente så lenge med å klage?

– Vi ville ikke få trøbbel for å ikke betale. Og det var først når de ordinære billettene ble sluppet 22. august og vi gikk gjennom fakturaen at vi skjønte at vi hadde fått mindre rabatt enn vi trodde vi skulle få.

Både jentene i Sensual og Den dama har prøvd å selge billettene sine i etterkant. Mange av dem har solgt billettene billigere enn det de kjøpte dem for.

Noen av jentene i Sensual har ikke fått solgt sine billetter, men kommer ikke til å delta på landstreffet.

– I strid med god forretningsskikk

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, forteller at de jevnlig får spørsmål fra russegrupper, enkeltruss og foreldre om alt fra store busskontrakter til festivalbilletter.

Han mener jentene bør kunne argumentere for at avtalen er ugyldig, hvis de følte seg presset og manipulert til å signere.

– Det kan også være i strid med god forretningsskikk å utøve press på unge forbrukere på denne måten, skriver Iversen på e-post.

Iversen understreker at forbrukere ikke bør signere på noe dersom de er i tvil, ettersom det alltid er vanskelig å bevise at en avtale skulle ha vært annerledes enn det som står i kontrakten.

Samtidig forteller han at det verken er uvanlig eller ulovlig med tidsbegrensninger for rabatter i kontrakter.

– Det er likevel viktig at den næringsdrivende ikke skaper et urimelig press ovenfor den kommende russen. De skal ha tid til å se igjennom kontrakten, snakke med foreldrene og forankre avtalen i russegruppen. Hvis elevene presses til å signere svært raskt, kan kontrakten ende opp med være ugyldig, fortsetter han.