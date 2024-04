Helga 5.-7. april hadde Norsk Studentorganisasjon (NSO) landsmøte. Der vedtok norske studenter hva de skal kjempe for i tiden fremover.

En av de nye kampsakene er «en bedre eksamenstid». Studentene ønsker å fjerne eksamen på 18. mai og 23. desember, så de kan delta på nasjonaldagen og komme seg hjem til jul.

Dette mener NSO om eksamensdatoene Vis mer ↓ Det skal være minimum 24 timer mellom avslutning og oppstart av to eksamener som i emner som er en del av den ordinære studieplanen ved alle høyere utdanningsinstitusjoner.

Man ikke skal avholde eksamen den 18. mai og 23. desember.

– Er det én dag jeg skal være fyllesyk, så er det 18. mai, sa BI-student Carl William Wright Nordby fra talerstolen på landsmøtet, og fortsatte:

– Det er ikke digg å være fyllesyk på eksamen.

17. mai er en festdag for mange. Bildet er fra en feiring i Oslo i 2023. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Mener eksamen kan flyttes

Universitetsavisa omtalte saken først. Til Trd.by understreker Wright Nordby at uttalelsene hans fra talerstolen ble sagt med et glimt i øyet.

– Men jeg synes studentene skal få lov å ta seg en fest på 17. mai uten å måtte tenke på eksamen dagen etterpå, sier han.

– 18. mai og 23. desember er vanlige arbeidsdager for resten av befolkningen. Synes du studentene bør få unntak?

– Jeg mener ikke at det skal være undervisningsfri disse dagene, men eksamensfri. Det er viktig å huske at eksamen er noe helt eget, som krever store forberedelser. I dag må studenter sitte inne på nasjonaldagen for å lese. Det koster ikke utdanningsinstitusjonene mye å unngå eksamen den dagen. Det samme gjelder 23. desember, så vi får reist hjem til jul.

Vil ikke foreslå det til NTNU

Didrik Nohre Lønvik er leder for Studenttinget NTNU, som er det øverste studentorganet på universitetet og uttaler seg på vegne av alle NTNUs studenter. De var imot forslaget på landsmøtet og kommer ikke til å fremme det til NTNU selv.

Lønvik utdyper at det er altfor mange skriftlige slutteksamener i dag, som skal gjennomføres i løpet av en kort periode.

– På NTNU må man ta i bruk 18. mai for å rekke å ha alle eksamener, hvis ikke blir det ikke nok tid, forteller han.

Leder ved Studenttinget NTNU, Didrik Nohre Lønvik. Foto: Privat

Studenttinget vil heller fjerne noe av presset ved å ha vurderinger gjennom semesteret, med for eksempel oppgaver eller mappevurderinger.

– Å ha eksamensfri 18. mai går rett og slett ikke på NTNU, sånn som det er nå, sier Lønvik.

– Tar studentene på alvor

Ifølge Universitetsavisa var flere på landsmøtet bekymret for at NSO ville fremstå useriøse ved å gå for forslaget. Det er Wright Nordby helt uenig i.

– Dette viser at NSO tar studentene på alvor ved å ta opp sakene som betyr noe for dem. Det er ingen studenter som vil lese til eksamen hele 17. mai. Nå gjør NSO noe med det, sier han.