Flere arrangementer skjer i Trondheim 9.-11. februar. Her er en liste over noe av det du kan finne på.

Humor-show: 3 for 1

Hvor: Olavshallen

Når: Fredag og lørdag

Komikerne Pernille Sørensen, Live Nelvik og Kristine Riis er for tiden på turné med forestillingen «3 for 1». I helga står de sammen på scenen i Trondheim for første gang. De har én forestilling på fredag og to på lørdag, som ikke er utsolgt. Les mer på Olavshallens nettsider.

Konsert med Lars Vaular

Hvor: Byscenen

Når: Fredag

Lars Vaular og gjengen hans er på turné med ny musikk og et nytt show. På fredag går turen til Trondheim, der han skal spille konsert på nært hold til publikum. Det er fortsatt ledige billetter på Byscenens nettsider.

Kino-premierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag

I helga er det flere kinopremierer i Trondheim. Det er blant annet premiere på den prisvinnende norske filmen «Håndtering av de udøde» med Renate Reinsve og Anders Danielsen Lie, regissert av Thea Hvistendahl. Det er også premierer for den amerikanske action-filmen «The Beekeeper» og den samiske filmen «Tundraens voktere». Les mer på Trondheim kinos nettsider.

Samtale med Else Kåss Furuseth

Hvor: Trondheim Folkebibliotek

Når: Lørdag

Litteraturhuset har invitert Else Kåss Furuseth til en samtale om hennes siste bok «Jeg burde kanskje sagt nei» og om det å være en «ja-person». Samtalen ledes av Klaus Sonstad på lørdag klokken 19.00. Les mer på Facebook-arrangementet.

Taylor Swift - Drag Experience

Hvor: Havet Arena

Når: Lørdag

Dragdronningen Brittany Fierce fra Trondheim har med seg dragkollegaer og presenter Eras Tour Drag Experience på Havet på lørdag. Dragshowet er inspirert Taylor Swifts Eras Tour. Les mer på Facebook-arrangementet.

Støttekonsert for Palestina

Hvor: Havet Arena

Når: Lørdag

Lørdag arrangerer Transform og BalkanFest støttekonsert for Palestina på Havet Arena med et titalls ulike artister. Les mer på Facebook-arrangementet.

One Floor From Heaven

Hvor: Tapperiet På Dahls

Når: Lørdag

«One Floor From Heaven» ble på 2000-tallet nominert av MTV for beste internasjonale event. I 2006 fylte de Trondheim Spektrum med konseptet. På lørdag håper de å gjenta suksessen. Arrangøren har tidligere lovet til Adresseavisen at de ser på det som «en endagsfestival med foodtrucks og stort show». Les mer på Facebook-arrangementet.

Starcraft - Watchparty

Hvor: Jotunheim e-sportsenter

Når: Lørdag

Jotunheimen e-sportsenter inviterer StarCraft-fans til å se på den nyeste StarCraft-turneringen sammen. Les mer på Facebook-arrangementet.

Euphoria fest

Hvor: Lager11

Når: Lørdag

Lager11 arrangarer «Euphoria fest» på lørdag, hvor det vil spilles elektronisk dansemusikk av nasjonale og internasjonale DJer og artister hele kvelden. Les mer på Facebook-arrangementet.

Musikal

Hvor: Trøndelag Teater

Når: Fredag og lørdag

Trøndelag Teater fortsetter med musikalen «Så som i himmelen». Billettene på fredagsforestillingen er utsolgt, men det er fortsatt billetter igjen til forestillingen på lørdag. Les mer på teaterets nettsider.

Disney On Ice

Hvor: Trondheim Spektrum

Når: Fredag-søndag

«Disney On Ice» er et verdenskjent skøyteshow med historier, danser og sanger fra Disneys univers. I helga kommer de til Trondheim. Der blir det blant annet utdrag fra Encanto, Vaiana, Frost, Nemo og Toy Story. Les mer på Facebook-arrangementet.

Revy

Hvor: Isak Kultursenter

Når: Fredag og lørdag

Omtrent 60 studenter tilknyttet psykologi-utdanningen ved NTNU arrangerer Psykologirevyen i helga. Revyen handler om hvordan man navigerer seg i en verden av fristelser. Les mer på Facebook-arrangementet.