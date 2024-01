Lørdag kveld fremførte Erika Norwich låten «My AI» for første gang live, under delfinalen i Melodi Grand Prix.

Ifølge MGP-ekspert Marte Stokstad er låten den nest mest strømmede av årets MGP-bidrag. Norwich gikk også videre til finalen.

Men det var ingen lykkerus for trondheimsjenta etter fremføringen.

– Det var helt utrolig gøy å stå på scenen. Jeg koste meg masse. Jeg gikk av og var så fornøyd, men så spurte jeg familien om jeg sang surt. Da var de ærlige, som jeg har bedt dem om. «Ja, du virka nervøs», sa de.

Erika Norwich var i utgangspunktet glad etter at hun gikk videre på lørdag. Foto: ESPEN SOLLI, NRK

Mye negativt

Anmelderne i Dagbladet og Nettavisen ga terningkast én til låten. I etterkant har Norwich fått en strøm av hets i sosiale medier.

– Folk skriver at jeg er en skam for Norge, at jeg bare gjør dette for PR, at det bare er følgerne mine som stemmer på meg, det slutter ikke. Jeg ble veldig lei meg på lørdag, sier Norwich til Trd.by.

Mange brukere har ytret meningene sine om fremføringen på Tiktok. Foto: Skjermdump, Tiktok

Så langt har hun ikke turt å se fremføringen sin på nytt.

– Rett etter delfinalen var over, så ble jeg intervjuet av ulike aviser. Alle spurte meg om hva som gikk galt og hva jeg syntes om terningkastene. Mobilen min var full av fæle tilbakemeldinger. Så jeg har ikke orket å høre det igjen ennå, sier hun.

Vil ikke høre

Norwich har fått opp noen få klipp av sangen i sosiale medier. Hun er ikke fornøyd med fremføringen, men synes bølgen av hatefulle kommentarer er unødvendig.

– Jeg har mange unge følgere som ser det. Når de prøver å forsvare meg, så får de hets i stedet. Jeg synes det er trist at folk føler behovet for å skrive slemme ting, sier hun.

– Jeg har jo selv sett folk på TV og tenkt at «oi, der var de litt uheldig» eller at de var nervøse, men det kunne aldri ha falt meg inn å kommentere noe stygt om det på sosiale medier.

Til tross for mye kritikk er «My AI» på 27. plass over mest spilte låter i Norge på mandag, ifølge Spotify. Foto: Skjermdump, Spotify

– Ikke vant til det

24-åringen er vant til hets i sosiale medier. Hun får ofte kommentarer om utseendet, eller at hun er rar eller barnslig.

Sånne kommentarer børster hun lett av seg.

– Det som går inn på meg, er at folk skriver at jeg ikke kan synge. Det vet jeg at jeg kan. Jeg er artist. Men dette er en sjanger jeg ikke er vant til. Jeg danser og beveger meg. I tillegg var jeg nervøs, rørt og hadde nok litt overtenning. Det betyr ikke at jeg ikke kan synge, sier hun.

Norwich delte tankene sine på Snapchat i etterkant av fremføringen. Foto: Skjermdump, Snapchat

Får ris og ros

Opplevelsen har gått sterkt inn på Norwich.

Gjennom helga har hun delt følelsene sine med følgerskaren på Snapchat.

– All gleden er tatt ifra meg. Jeg gruer meg bare til finalen, sa hun til følgerne søndag kveld.

Norwich måtte tørke noen tårer da hun snakket om situasjonen på Snapchat søndag kveld. Foto: Skjermdump, Snapchat

Når hun snakker med Trd.by på mandag er motet mer tilbake.

– Nå tenker jeg at jeg skal vise dem. Jeg skal gjøre det bra i finalen. Nå skal jeg vinne hele greia, tenker jeg, sier hun bestemt.

Hun understreker også at hun har mange gode folk rundt seg.

– I etterkant av alt det stygge, så har jeg fått mange fine tilbakemeldinger fra folk. Det setter jeg veldig stor pris på, sier hun.

Norwich på scenen på lørdag. Foto: ESPEN SOLLI, NRK

Fornøyd med fremføringen

Musikkansvarlig Stig Karlsen i Melodi Grand Prix skryter av Norwich på e-post til Trd.by.

– Først må jeg få si at Erika har gjort en fantastisk jobb i MGP, noe som også ble belønnet med at Norge stemte henne til den store finalen. Engasjementet rundt MGP er massivt, og selv om majoriteten av tilbakemeldingene skulle være positive, så vil man også oppleve at det skrives negative ting. Det kan være veldig sårende, skriver han.

Foto: Michael Schult Ulriksen

– Stygge kommentarer på nett har dessverre blitt en folkesykdom. Vårt team jobber hele tiden med å gi våre artister trygghet og støtte etter de behov hver enkelt måtte ha gjennom hele perioden, fortsetter Karlsen.

– Synes synd på dem

Norwich tror nok at mange følgere er med på å stemme henne frem.

– Men det er jo ikke bare er derfor jeg går videre. Det er en party-låt som ikke bare handler om synging, men om positivitet, humor og glede. Mange sier de synes låten er kjempegøy. MGP er ikke bare en sangkonkurranse, påpeker hun.

– Hva vil du si til dem som er kritiske i sosiale medier?

– De må få seg litt humor. Låten skal jo være gøy! Det er for show. Jeg skjønner ikke at en positiv låt kan vekke så mye negativitet i folk, sier hun.

– Og så synes jeg litt synd på dem som er så slemme, for jeg tror ikke de har det noe godt med seg selv. Kanskje de mangler noen å snakke med. Jeg tror ikke de hadde sagt det hvis de møtte meg i virkeligheten. Jeg håper folk kan tenke seg om før de kommenterer, sier hun.