Leter du etter noe å fylle helgen med? Dette er noen av arrangementene som skjer i byen mellom fredag 26. april og søndag 28. april.

Konsert med Nico & Vinz

Hvor: Havet, Djupet

Når: Lørdag klokken 21:00

Nico & Vinz. Foto: Carina Johansen / NTB Tema

Nico og Vinz er tilbake på turne for å feire storhitten deres «Am I Wrong» sitt tiårs jubileum. De har tidligere opptrådt i Oslo, Stavanger og Bergen og Havet er det siste stoppet for turen denne gang. Seansen kommer rett før duoen skal utgi en ny versjon av låten, denne gangen på norsk.

Billetter og mer informasjon på Havets hjemmeside.

Noe spennende å spise

Hvor: Torvet

Når: Torsdag, fredag og lørdag klokken 12:00 til 20:00 og søndag klokken 12:00 til 18:00

Illustrasjonsbilde av en foodtruck Foto: TERJE SVAAN

Street Food Skandinavia er på besøk i Trondheim for første gang. De har med seg flere forskjellige foodtrucks med et stort utvalg av all slags mat.

Truckene tilbyr både 15 % rabatt hvis man er student samt 15 % rabatt hvis man bruker merch fra RBK.

Mer informasjon er å finne på Street Food Skandinavias nettside.

Dette er foodtruckene som kommer: Vis mer ↓ • U.S. Iceplace • What the Greek?! • Raclette • Dim Sum • Ramen • Hamburgati • Sando • Taco Loco • Prymo Chimney • Crepe de la Crepe • The churro crew • Delicious Delight Corndog • The crazy chicken chef • Hot Wheels • Jammy's Rollery

Rockekonsert

Hvor: Havet Arena

Når: Fredag klokken 19:30

Havet Arena. Foto: Frøy E. Hamstad

Kristiansund-bandet El Cuero har etter en liten pause sluppet sitt åttende album « … are we done yet?». Nå kommer de for å vise frem den nye og gamle rocken sin på Havet arena.

Det er fortsatt ledige billetter på Ticketmaster.

Kino-premierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag

Nova kino. Foto: Synne Moen

Trondheim Kino skal vise flere filmer for aller første gang i helga med hele seks premierer. For de som kunne tenkt seg å se en actionkomedie film har The Fall Guy med Ryan Gosling og Emily Blunt premiere på fredag. I dramasjangeren kan man se filmen Challengers med Zendaya, Josh O'Connor og Mike Faist i hovedrollen.

Dokumentarfilmene «Somliga går med trasiga skor» og «Olfas døtre» har også premiere i tillegg kan man få med seg humorfilmen «Wicked little letters» og animasjonsfilmen «Spy x Family Code: White».

Alle filmene skal ha premiere på fredag.

Les mer på Trondheim kinos nettsider.

Fotballkamp

Hvor: Lerkendal stadion

Når: Lørdag klokken 18:00

Lerkendal stadion. Foto: Richard Sagen

Klokken 18:00 er det avspark mellom tabelltoppene i Eliteserien på Lerkendal. Bodø/Glimt ligger over RBK med ett poeng. Hvis RBK vinner på lørdag vil lagene bli likestilt.

Det er fortsatt ledige billetter på Rosenborgs hjemmeside.

Stand up show

Hvor: Olavshallen

Når: Fredag klokken 20:00

Olavshallen. Foto: Jarand Boge / Adresseavisen

Stand Up Trondheim og Olavshallen arrangerer en Comedy Klubbkveld med komiker Ronny Torstensen som headliner. Sammen med Torsteinsen skal også Per Owe Helle, Nuutti Pellikka, Vivi Elle og Simen Aarnseth ha stand up. I tillegg skal Ole Asbjøn Næss være konferansier

Mer informasjon og billetter er å finne på Olavshallens hjemmeside.

Den store klesbyttedagen

Hvor: Trondheim Folkebibliotek

Når: Lørdag

Foto: Arkiv

På lørdag arrangeres Den store klesbyttedagen hvor besøkende kan bytte ut inntil syv klesplagg.

Innlevering av klær skjer på Hovedbiblioteket på Kulturtorget mellom klokken 15:00 og 18:00 på torsdag og mellom 11:00 og 16:00 på fredag.

Mer informasjon ligger i arrangementet på Facebook.

Knutsen og Ludvigsen teater med orkester

Hvor: Trøndelag Teater

Når: Fredag klokken 18:00 og lørdag klokken 17:30

Knutsen og Ludvigsen besetningen. Foto: Håvard Haugseth Jensen.

Teaterstykket «Knutsen og Ludvigsen: På tide å stå opp!» har flere ekstraforestillinger i helgen. Både fredag og lørdag skal stykket vises med hjelp fra Trondheim Symfoniorkester og Opera.

Billetter er på Trøndelag teaters hjemmeside.

Loppemarked

Hvor: Uståsen 4, Kattem

Når: Lørdag og søndag klokken 11:00 til 16:00.

Bildet er fra et loppemarked på Utleirahallen. Foto: THERESE ALICE SANNE / Adresseavisen

Kattem Frivilligsentral arrangerer loppemarked i helga. De melder om kjøp og salg av forskjellige «lopper» samt salg av kaffe og kaker til besøkende.

Markedet tar fortsatt imot lopper.

Mer informasjon er på Facebook-arrangementet.