Flere, blant andre Norsk studentorganisasjon og flere rektorer, har tatt til orde for å rydde opp i regelverk og praksis i fuskesaker for at studenter skal behandles likere.

Ifølge Khrono skal Universitets- og høgskolerådet (UHR) i juni komme med felles veiledende retningslinjer for behandling av fuskesaker til sine medlemsinstitusjoner.

Dette skjer fordi regjeringen ønsker at de skal samordne reglene og praksisen.

UHR er en medlemsorganisasjon for alle de akkrediterte 32 universitetene og høgskolene i Norge.