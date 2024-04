– Superuka er den beste uka i livet for de fleste kvinner. Og den kommer forutsigbart, på omtrent samme tid, hver måned.

Journalist Line Tiller forteller engasjert om det hun har lært om «superuka» de siste tre årene.

Etter et besøk hos en gynekolog skjønte hun at det var mye hun ikke kunne om egen kropp.

– Jeg begynte å skrive flere saker om fertilitet og kvinnehelse. På et tidspunkt skrev jeg en sak om at noen atleter føler at de har mer å gi uka etter mensen. Da begynte jeg å følge med på min egen syklus, sier hun.

Line Tiller Vis mer ↓ Line Tiller (41) kommer fra Trondheim og har jobbet som journalist og fotograf i over 25 år. Hun har blant annet skrevet flere saker fra USA og Barcelona – mange av dem om fertilitet og kvinnehelse. Hun har jobbet med boken «Superuka» i over tre år. Boken skal hjelpe med å forstå hvordan kvinner kan utnytte den «supre» uka før eggløsning i ulike deler av livet. I boken har hun samlet forskning og intervjuer med verdensledende sykluseksperter. «Superuka» ble lansert onsdag 24. april.

Foto: Kristin Svorte

Venninner sperret opp øynene

Tiller innså fort at de to ukene etter ofte mensen var, nettopp, «supre». Spesielt dag 7–14 i syklusen.

Når hun spurte venninner om det var noe de hadde lagt merke til, reagerte noen av dem med oppsperrede øyne og gisp.

– De aller fleste kvinner jeg snakket med fikk et a-ha-øyeblikk. På en bakgårdsfest var det en som ristet i meg og sa «vet du hvor viktig dette er?!».

De siste tre årene har hun møtt utallige eksperter, lest side på side med forskning og snakket med andre kvinner om temaet. Funnene har resultert i boka «Superuka», som har blitt solgt til tre land allerede før lansering.

Tirsdag 23. april på Kagge Forlag: Tiller fikk den blodferske boka i hånda for første gang og en flaske champagne dagen før lansering. Foto: Kristin Svorte

– Jeg tenkte at dette er noe som flere kvinner bør vite om. Som journalist kan jeg nok både forenkle temaet så det blir forståelig og samle inn flere ulike synspunkter.

Dette er «Superuka»

Så hva skjer egentlig med kvinner når de er i «superuka»?

Tiller forklarer at østrogennivåene hos kvinner øker opp mot eggløsning. Derfor har kvinner en slags «superuke» i dagene før.

– Vi blir fulle av energi, mer motivert, mer tiltrekkende, sterkere, lykkeligere og kåtere, sier hun.

Foto: Kristin Svorte

Eggløsning skildres «som naturlig kokain» i beskrivelsen av boka.

Frem mot mensen går østrogennivåene derimot ned igjen. Da blir mange kvinner mer nedstemt og går litt mer tomme for energi, forklarer Tiller.

– Alle kvinner er ulike, så syklusen vår og hvor mye vi blir påvirket av den er veldig individuelt. Men studier viser helt tydelig at de fleste kvinner er på sitt beste under «superuka».

Som en hemmelighet

Tiller kommer med flere tips om hvordan syklusen kan utnyttes i den nye boka.

– I mitt liv har det vært en revolusjon å lære om dette. Jeg ser faktisk på livet mitt som et «før» og «etter» jeg lærte om superuka.

Tiller bor til vanlig i Barcelona, men i forbindelse med boklanseringen har hun byttelånt leiligheten med en venninne i Oslo. Foto: Kristin Svorte

Hun foreslår blant annet å vente med gjøremålene som krever ekstra konsentrasjon og innsats til denne uka kommer, hvis man kan.

– Det kan være sånt som en vanskelig samtale med en partner eller et personlig mål på trening, sier Tiller.

– De fleste kvinner lever helt fint uten å følge med på syklusen, men gjør du det, så kan du kanskje spare deg for noen psykologtimer eller en reise til andre siden av jorda for å finne deg selv. For hemmeligheten er rett foran nesen på deg. Ofte trenger du bare en uke for å føle deg bedre.

Mer fokus

New York Times har tidligere skrevet om at flere atleter velger å trene basert på menssyklusen. På Tiktok er det flere som viser hvordan kroppen deres endrer seg i de ulike periodene:

Tiller har fått med seg at mange unge er ekstra opptatt av å følge med på syklusen.

– Noe har nok skjedd, for jeg ser at 20-åringer i dag virker mer bevisst på det enn før.

Hun håper at boka kan være med på å få frem det viktigste av forskningen på «superuka».

– Få kvinner er klar over hvor mye syklusen påvirker oss. Mange har skrevet om mensen, PMS og smerter, men jeg ønsker at det blir mer fokus på det positive også.

Planlegger fester

For Tiller og vennene har «superuka» blitt en del av dagligtalen.

Ofte inviterer de hverandre til fest eller morsomheter når uka nærmer seg. Venninnegjengen opplever å være er ekstra «på» når den kommer.

– Svar aldri nei til en dame som skriver «hei» med tretten utropstegn og vil møtes i kveld. Hvis du venter en uke kan det hende hun er ute av superuka og ikke er interessert lenger, ler Tiller.