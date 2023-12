Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit) øker prisene på treningsmedlemskapene fra og med 4. januar.

Det mest populære medlemskapet med 12 måneder med binding for studenter går fra 185 kroner i måneden til 230 kroner i måneden.

Det melder Sit selv i en pressemelding.

Flere årsaker

– Prisendringer er normalt og må gjøres etter generelle pris- og lønnskostnader i samfunnet, sier Sits direktør for idrett og trening, Tor-Arne Hetland, i pressemeldingen.

Sits direktør for idrett og trening, Tor-Arne Hetland. Foto: Kristian Thorsen / Sit

Han trekker frem flere grunner til at årets prisendring er større enn tidligere. Blant annet generell prisvekst og økte lønnskostnader, byggekostnader og rentekostnader.

– Prisendringene påvirkes også av at vi på kort tid har investert nær 300 millioner kroner i nye treningsfasiliteter for studentene, sier Hetland.

Nye bygg

Sit har blant annet åpnet nye treningssentre i Ålesund og Gjøvik de siste to årene. I Trondheim åpner de et stort nytt treningssenter i 2024.

Mange studenter trente på Sit i Trondheim da Adresseavisen var innom i desember 2022. Foto: Morten Antonsen

– Investeringene reflekter at vi er ambisiøse i målet om å være det beste treningstilbudet for studenter. Når vi endrer prisene, er vi på nivå med tilsvarende tilbud hos øvrige studentsamskipnader, og vi er fortsatt et betydelig rimeligere tilbud enn sammenlignbare treningstilbud i alle våre tre studiebyer, sier Hetland.

Vil ha lav pris

Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim foreslo at treningsavgiften for studenter med 12 måneder med binding skulle være 10 kroner billigere, altså 220 kroner i måneden.

– Vi synes det er litt skuffende at prisen økes til 230 kroner per måned. Samtidig viser styret en strategisk retning for Sit Trening der lav pris er et grunnprinsipp, noe vi har spilt inn på vegne av studentene, sier leder Øystein Fruseth Christiansen i Velferdstinget i pressemeldingen.