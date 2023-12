Emma Kvaal (20) fra Re er midt i sin første eksamensperiode.

Hun er del av det såkalte «koronakullet», som innebærer at hun startet på universitetet uten å ha tatt en eksamen noen gang.

Likevel er ikke NTNU-studenten særlig nervøs.

– Det har gått overraskende fint så langt. Jeg var forberedt på å være mer stresset, sier hun.

Foto: Emelie Kjærnli

Mye tid på campus

Trd.by møter henne på en fredag i slutten av november. Torsdag uken etterpå har hun sin første eksamen på filmvitenskap-studiet.

De siste ukene har hun dratt opp til Dragvoll for å studere nesten hver dag. Mest fordi hun bor i kollektiv med tre gutter og har behov for å fokusere. Men hun anser på ingen måte seg selv som en perfekt student.

Foto: Emelie Kjærnli

– Av og til sover jeg mye lenger enn planlagt eller dropper en trening. Det tror jeg er helt vanlig. Eksamensperioden krever mye energi, sier hun.

Vlogs og #diml

På sosiale medier florerer det riktignok av «perfekte» lærevillige på universitetene. Tilsynelatende vellykkede studenter fra både Trondheim, Norge og resten av verden dukker gjerne opp i feeden til unge NTNU-studenter.

De lager blant annet såkalt «diml»-videoer, som består av å vise frem studenthverdagene sine. I tillegg tilbyr mange utallige tips for hvordan man kan studere best mulig.

Videoer med emneknaggen #diml har 1,4 milliarder visninger på Tiktok, mens #StudyTips har 8,6 milliarder visninger.

Mange viser frem eller foreslår å stå opp tidlig, trene, lage egen mat, bruke god tid på skolen, dra på jobb, være sosial og slappe av – gjerne hver dag.

– Det er egentlig fint at folk vil romantisere hverdagen. Men hvis man skal tro alle på Tiktok, så kan det virke som at det er veldig mange ting man bør gjøre i en eksamensperiode. Det er mange som har nok med å bare studere, sier Kvaal.

Kantina på Dragvoll er stappfull av studenter før eksamensperioden. Foto: Emelie Kjærnli

Forskjellige behov

Lena Sæternes er studierådgiver ved sykepleierstudiet, som er blant fagene med flest studenter på NTNU.

Hun gir råd og veiledning til studenter hvert år, både før og etter eksamensperioden.

– Bør man høre på alle studierådene som dukker opp på Tiktok?

– Jeg tror nok det er mulig å finne mange gode tips på Tiktok. Trening og måltidsplanlegging kan for eksempel skape struktur og fungere for mange. Samtidig er det viktig å huske på at alle studenter er forskjellige og har ulike metoder som fungerer best for dem, sier hun.

Foto: Anne-Line Bakken

Eksamenstips Vis mer ↓ Sæternes har flere tips som en del av hennes studenter synes hjelper: Legg en øvingsplan opp mot eksamen der du får oversikt over pensum. Del pensum opp i ulike «deler» og pugg på de faglige temaene, teoriene og begrepene du synes er vanskelig. Finn gamle eksamensoppgaver og pugg på disse. Bruk NTNUs nettsider til å øve deg på å ha en eksamen ved å gjennomføre en såkalt «demoprøve». Les deg opp på eksamensprosedyrene og relevant informasjon ved ditt studie i forkant, så du slipper å stresse med det på selve eksamensdagen.

Ulike rutiner

Kvaal tror at jevnaldrende har en tendens til å sammenligne seg med andre.

– Studenthverdagen kan se glamorøs ut på Tiktok med et produktivt program hver dag. For mange er nok det urealistisk. Enkelte legger mye press på seg selv for å rekke alt de føler de må få til, sier hun.

Personlig har hun bare fått opp studenter med «perfekte» rutiner på Tiktok.

Foto: Emelie Kjærnli

Hun påpeker at folk sjelden deler det når de sover hele dagen uten å være produktive, selv om det kan være en vanlig hverdag for mange studenter.

– For min del er det i hvert fall urealistisk å stå opp klokken 07.00 hver dag, dusje, krølle håret, sminke meg, dra på skolen i åtte timer, lage skikkelig middag, møte venner, sove og få åtte timer søvn hver eneste dag, sier hun.

– Her om dagen sov jeg til klokken 12.00, skyter hun inn lattermildt.

Høre på seg selv

Sæternes mener det er viktig at studentene gjør det som føles best for seg selv og ikke henger seg for mye opp i hva andre studenter gjør.

– Noen trenger klare rutiner og struktur, andre må jobbe når de har overskudd. Noen presterer best når de står opp og starter dagen grytidlig, andre jobber best på kveldstid.

Hvert år har hundrevis av studenter eksamen i NTNUs eksamenslokaler på Sluppen. Foto: Håvard Haugseth Jensen.

Hun understreker at studenter ikke bør stresse over hva som er den «beste» metoden som de ser på Tiktok, men å studere på en måte som funker personlig – og ta rådene på sosiale medier med en klype salt.

– Mange på sosiale medier virker nok som den «perfekte» studenten som har knekt koden. Det er viktig å forstå at det ikke bare er én måte å lykkes på, som student. Jeg tror hver enkelt vil lykkes best om de blir kjent med hvilke studieteknikker som fungerer for dem.

Lærer nye ting

Kvaal poengterer at det ikke bare er negative sider ved å dele råd og hverdager på Tiktok.

– Noen av tipsene er veldig nyttige. Jeg hadde nok ikke tenkt på å lage ferdig lunsjen dagen før, hvis ikke jeg hadde lært det på sosiale medier. Jeg har også lært meg nye matretter og raske treningstips. Det er fint at folk deler hva som funker for dem.

Foto: Emelie Kjærnli

Hun håper likevel at medstudenter husker på at det som funker for noen sannsynligvis ikke vil funke for alle.

– På sosiale medier er alt «perfekt», men livet er ikke det. Det er dumt å se på studentene på sosiale medier som standarden.

Slappe av

Kvaal oppfordrer medstudenter til å roe ned i eksamensperioden.

– Hva vil du si til dem som stresser med å være en best mulig student?

– Folk legger det ikke ut på Tiktok når de står opp klokken 13.00 og ikke drar på skolen. For noen funker det best å studere på natta, for andre funker det best å studere på morgenen. Det finnes ikke noen riktig måte å studere på, sier hun.

Torsdag 30. november skal Emma Kvaal ha sin første eksamen. Slik så det ut ved eksamenslokalene på Sluppen på samme dato i 2021. Foto: Håvard Haugseth Jensen

– Ta det rolig, ta en pils eller en kaffe latte, husk å sove. Det er ikke verdens undergang om man ikke får lest en dag.