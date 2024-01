Nok et år går mot veis ende, og vi i Trd.by tar et tilbakeblikk på året som har gått.

Her er de mest leste sakene fra Trd.by i desember. Husker du noen av dem?

1. I det stille har det åpnet ny butikk på Solsiden

Foto: Emelie Kjernli

Tirsdag 12. desember åpnet Alma Mater en tredje butikk i Trondheim. Denne gangen på Solsiden senter, ute i fellesområdet på kjøpesenteret.

2. Snart åpner en ny cocktailklubb i Trondheim

Foto: Emelie Kjærnli

To utesteder i Trondheim går sammen for å skape et helt nytt konsept.

3. Klesmerket til de trønderske søsknene vokser - stappfullt på åpningsfest

Foto: Kjærnli

Idrettssøsknene Ane og Odin By Farstad fortsetter satsingen på eget klesmerke.

4. Disse under 30 år tjente mest i Trondheim i fjor

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Christine Schefte / Håvard Haugseth Jensen / Kristin Slotterøy

Her er oversikten over de rikeste under 30 år i Trondheim i 2022.

5. Ole Henry slet med å få jobber i Trondheim. I dag er han etterspurt overalt

Foto: Emelie Kjærnli

For noen år siden var det nesten stille fra komikeren. Nå er han viral – igjen.