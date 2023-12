Skattelistene for 2022 er klare, og vi har sjekket hvem som tjente mest penger i 2022 blant de som har registrert bostedsadresse i Trondheim kommune. Kriteriet er at de er født etter 1994.

Eiendom på topp

Mannen som troner inntektstoppen i år, 29 år gamle Geir Christian Davadi-Dahl, hadde en inntekt på nesten 16,7 millioner kroner i 2022.

Davadi-Dahl var ikke på fjorårets liste over de med høyest inntekt i 2021 under 30 år. Inntektshoppet kan tyde på at han har fått en større rolle i familiebedriften Davadi-Dahl AS. De driver blant annet bygården i Klæbuveien 34, som de har eid siden 50-tallet.

Ellers finner vi blant annet langrennsløper Johannes Klæbo, reality-deltaker Johanne Nordeng og flere RBK-spillere, som Aslak Fonn Witry.

Formuetoppen

Det å tjene best betyr ikke nødvendigvis at man er den rikeste i byen.

I år er nok en gang en kvinne som troner formuetoppen: Kristin Synnøve Forbergskog (28), med en formue på svimlende 405 millioner kroner.

Det er mer enn dobbelt så mye enn fjorårets formuetopp, Hedda Kristine Volden Koteng, som er yngstedatteren til eiendomsinvestor Ivar Koteng. Hun hadde den høyeste formuen i 2021, som da var 193 millioner kroner. I år er hun ikke på listen ettersom hun har flyttet til Italia.

Eiendomsinvestorer og redere

Forbergskog-familien er blant Norges rikeste, ifølge Kapital. Familien var med på å bygge opp Norges største konsern innen kollektivtransport i dag, Torghatten AS.

Tilsynelatende har Kristin Forbergskog flyttet fra Brønnøysund til Trondheim i løpet av de siste årene. Dermed dukker hun opp på fjorårets skatteliste.

Ellers går det igjen mange velkjente navn blant de med størst formue i 2022, som Bjørnstad og Kopreitan.

