Tirsdag 12. desember åpnet Alma Mater en tredje butikk i Trondheim. Denne gangen på Solsiden senter, ute i fellesområdet på kjøpesenteret.

– Vi har åpnet forsiktig uten å markedsføre butikken noe særlig. Det er fordi vi gjerne ville ha noen dager på å komme i gang og få alt på plass først, sier avdelingsleder Mark Hall.

Avdelingsleder Mark Hall i Alma Mater. Foto: Emelie Kjærnli

Fornøyd

Hall har vært med i delikatessebedriften siden oppstarten. Han ser frem til å jobbe fast på Solsiden fremover.

– Vi har blitt så godt tatt imot de første dagene. Det er utrolig hyggelig arbeidsmiljø på senteret her, og mange kunder kommer innom og er nysgjerrige, sier han.

Hall skjærer opp ost til kundene. Foto: Emelie Kjærnli

Arbeidet innebærer alt fra kaffebrygging og servering til kjøttskjæring og matlaging.

– Jeg trives veldig med å jobbe med produktene våre, sier Hall.

Foto: Emelie Kjærnli

Mer enn «bare» ost

Tidligere var det Nespresso som holdt til på samme sted i passasjen på kjøpesenteret.

Den nye butikken er nabo med bokhandleren Norli. Foto: Emelie Kjærnli

Daglig leder i Alma Mater, Richard Raburski, forteller at åpningen har vært planlagt siden august. Da ble han kontaktet av senterlederen på Solsiden, som ønsket seg en delikatessebutikk.

– Jeg tenkte «hvorfor ikke?», men jeg ville at det skulle være mer enn bare en delikatessebutikk, sier Raburski.

Daglig leder Richard Raburski i butikken på Byhaven i 2021. Foto: Terje Svaan

Crêpe og baguette

Butikken på Solsiden blir et slags nytt konsept fra dem. Der skal det satses mer på takeaway på stedet.

– Vi har fortsatt den «klassiske» delen av Alma Mater med fransk ost og kjøtt, men det blir også servering. Det er en plass hvor du kan spise softis og crêpes eller ta med deg en kopp kaffe og en ordentlig fransk baguette på farten, sier Raburski.

Alma Mater selger blant annet iskrem i butikken på Solsiden. Foto: Emelie Kjærnli

På den måten skal butikken skille seg ut fra de andre i Trondheim. Målet er at barn og voksne skal finne noe de liker.

– Jeg tror det er et veldig stort potensial på Solsiden. Spesielt med tanke på at vi ligger midt i kjøpesenteret. Det er mange som går forbi når de skal handle der.

Foto: Emelie Kjærnli

Slutt i gågata

Noen har kanskje lagt merke til at Alma Mater-butikken som lå på Bakklandet ikke er der lenger.

Raburski forteller at de la ned butikken der for en stund siden.

– Vi innså etter hvert at det er vanskelig å satse med en butikk på Bakklandet. De fleste kundene i området er der for å spise eller drikke, ikke for å shoppe. Mangelen på parkeringsplasser gjør det også vanskelig å frakte med seg varer. Bakklandet er en veldig fin plass, men det er utfordrende å drive butikk der.

Utvider

Det går likevel bra med delikatessebedriften Alma Mater, til tross for at stadig flere nordmenn bekymrer seg for egen økonomi og at forbruket er på vei nedover.

– Omsetningen har vært god de siste månedene. Det blir ofte enda bedre rundt høytidene. Derfor var det viktig for oss å åpne butikken på Solsiden nå før jul, så folk kan handle gaver der, sier Raburski.

– Jeg har inntrykk av nordmenn er glad i å kose seg. Så selv om de kanskje handler færre klær, sko, smykker og sånt, så vil de fortsatt spise og leve godt. Tiden opp mot jul er tross alt en festtid, fortsetter han.