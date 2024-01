Det er flere arrangementer som skjer i Trondheim i løpet av den første helgen i 2024. Her er en liste over noe av det du kan finne på.

Idrettsgalla

Hvor: Trondheim Spektrum

Når: Lørdag

Marit Breivik (t.h.) ble overrukket hedersprisen av blant annet statsminister Jonas Gahr Støre under fjorårets idrettsgalla. Foto: Rodrigo Freitas, NTB

Idrettsutøvere, lag, trenere og ildsjeler som har gjort en innsats for norsk idrett i 2023 hedres på idrettsgallaen på lørdag. Det blir underholdning fra kjente artister og utdeling av 12 priser, deriblant Årets navn, hederspris og flere. Les mer på Idrettsforbundets nettsider.

Kino-premierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag og lørdag

Foto: Synne Moen

I helga er det flere kinopremierer i Trondheim. Filmene «Fritt fall» og «Next Goal Wins» har premierer på fredag. Filmen «Neru (Malayalam)» har premiere på lørdag. Les mer på Trondheim kinos nettsider.

E-sport og spill

Hvor: Kjøpmannsgata 33 og Habitat

Når: Fredag og lørdag

Foto: Christine Schefte

Fredag arrangerer Bryggeloftet e-sport- og spill-kveld for alle over 18 år i Kjøpmannsgata. De har flere gaming-PCer, konsoller og brettspill som de låner ut gratis. I tillegg blir det kaffe, brus og te. Arrangementet er åpent for både nybegynnere og erfarne. Les mer på Facebook-arrangementet.

Lørdag arrangerer også Trondheim Spillklubb en spillkveld på Habitat. Les mer på Facebook-arrangementet.

Vinkurs

Hvor: To Rom og kjøkken

Når: Lørdag

Foto: Christine Schefte

To Rom og kjøkken arrangerer vinsmaking på lørdag, med vin fra Italia. Det er to timer med smaking og prat om vin, etterfulgt av treretters meny med vin til. Les mer på nettsidene deres.

Gratiskonsert

Hvor: Rådhusplassen, Trondheim Folkebibliotek

Når: Søndag

Foto: Vegard Eggen

Trondheim Symfoniorkester inviterer til årets første kammermusikkonsert med Trio Luna på biblioteket på søndag. Arrangementet er gratis. Les mer på nettsidene til TSO.

Håkon Bleken - 95 år

Hvor: Trondheim kunstmuseum - Gråmølna

Når: Søndag

Foto: Morten Antonsen

7. januar inviterer Trondheim kunstmuseum til kakefest for å feire 95-årsdagen til kunstneren Håkon Bleken. Det er gratis inngang til arrangementet, hvor utstillingen «Antagonist - Protagonist» blant annet blir vist. Les mer på nettsiden.

Fredagsklubb for barn og ungdom

Hvor: Bridgehuset

Når: Fredag

Foto: Shutterstock

Trondheim ungdomsbridge arrangerer fredagsklubb for barn og ungdom. Det blir bridge, andre kortspill, brettspill og pizza. Arrangementet er gratis. Les mer på Facebook-arrangementet.

Teater

Hvor: Trøndelag Teater

Når: Fredag og lørdag

Foto: Mariann Dybdahl

Trøndelag Teater viser forestillingen «Svingende skygger» på fredag og lørdag. På lørdag viser de også barneforestillingen «Mio Pio og vennskapsknuten». Les mer på teaterets nettsider.

Lansering av «Draumkvedet» i Planetariet

Hvor: Vitensenteret i Trondheim

Når: Lørdag

Foto: Espen Bakken

«Draumkvedet» er et verk spilt inn og komponert av domkantor i Nidarosdomen sammen med en og saksofonist. Lørdag 6. januar kan du oppleve verket i sin helhet hos Vitensenteret. Ifølge dem vil «den unike sammensetningen av høyttalere skaper en følelse av å være omringet av musikken». Arrangementet varer i cirka 70 minutter og billetter kan kun kjøpes i døra. Les mer på Facebook-arrangementet.