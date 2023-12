Onsdag 13. desember åpnet en ny butikk på Trondheim sentralstasjon.

Gründeren Kirsti Mosbakk (26) står bak «Luscious Clothing», som selger festklær.

– Jeg har lenge følt på at det mangler butikker som denne i Norge, sier hun til Trd.by.

Foto: Emelie Kjærnli

Ville gjøre noe eget

Etter videregående jobbet Mosbakk tre år på bensinstasjon, etterfulgt av jobbing innen bygg- og anleggsbransjen.

– Jeg trivdes ikke særlig godt i yrket, så jeg hadde lyst til å gjøre noe annet.

Hjemme i leiligheten i Trondheim begynte hun sakte, men sikkert å undersøke hvordan hun kunne drive noe eget.

Rosa-elsker

Helt siden hun var liten har hun vært interessert i mote og klær – gjerne med så mye glitter og stæsj som mulig.

– Jeg elsket Barbie, Bratz og prinsessekjoler.

Fjær, paljetter, perler og glitter preger butikken. Foto: Emelie Kjærnli

Derfor har hun lenge følt på et savn etter flere butikker i Norge med festklær. I voksen alder gjorde sosiale medier henne bevisst på at utlandet hadde et mye større utvalg.

– Så tenkte jeg «hvorfor kan ikke jeg prøve å få det hit selv?».

Kjolene er blant annet inspirert av populære Tiktok-merker, som «Oh Polly». Foto: Emelie Kjærnli

Selger videre

Først planla hun å sy kjolene på egen hånd. Men etter at hun hadde kjøpt symaskin, innså hun at hun har for dårlig tålmodighet til å lage egne klær.

På internett lærte hun hvordan hun kunne bestille og selge klær videre.

Foto: Emelie Kjærnli

– Jeg skjønte at jeg ikke trengte så mye egenkapital på den måten. Da var det ingenting som stoppet meg.

Etter mange måneder med læring på egen hånd, åpnet hun nettbutikken «Luscious Clothing» 1. februar i år. Så langt har det gått bra med selskapet.

Foto: Emelie Kjærnli

Folk får prøve

For noen uker siden hadde hun en pop up med butikken på Tempe i Trondheim.

– Da solgte jeg mer enn jeg noen gang har gjort, så det fikk meg inn på tanken om å åpne noe mer permanent, sier Mosbakk.

Foto: Emelie Kjærnli

Derfor slo hun til da de gamle lokalene til Frostabua på togstasjonen ble ledig.

– Det er nok mange som vil teste størrelsene og prøve klærne før de bestemmer seg for om de skal kjøpe, så jeg tror at det er lurt å ha en fysisk butikk i tillegg til nettbutikken, sier hun.

Nå er det mulig å handle klær mens man venter på togstasjonen. Foto: Emelie Kjærnli

Familien hjelper til

Med seg på laget har hun lillesøster Marlene Sumstad (17). Hun er stolt over hva storesøsteren har fått til.

– Det er spennende å se hvordan selskapet utvikler seg, sier Sumstad.

Søstrene Kirsti Mosbakk (26) og Marlene Sumstad (17) jobber godt som lag. Foto: Emelie Kjærnli

17-åringen har vært på utkikk etter en deltidsjobb, så det passet fint å hjelpe til i klesbutikken.

– Det er bare artig at vi får jobbe sammen, sier hun.

Butikken selger flere plagg enn kjoler. Foto: Emelie Kjærnli

Nervøs og spent

Mosbakk har en fireåring i hus og et småsøsken på vei, men det har ikke stoppet henne fra å åpne butikk.

– Det blir sikkert mye jobb, men jeg liker å satse.

Foto: Emelie Kjærnli

Planen er at Sumstad kan bidra mer om noen måneder, dersom det fortsatt går bra med butikken når Mosbakk skal ut i mammapermisjon.

– Hva føler du nå, på åpningsdagen?

– Det er skummelt, selvsagt. Jeg er nervøs, men det er også gøy. Det har allerede vært noen innom i dag, som sier de synes det er gøy med klær som dette i Trondheim. Jeg er spent på hvordan det går fremover.