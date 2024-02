Å klatre opp i en 45 meter høy kran er nok ikke det som frister mest for de fleste mens uværet «Ingunn» står på.

Sånn startet riktignok arbeidsdagen til Annika Bugten (32) i Trondheim på torsdag.

– Det første jeg tenkte var «hvorfor i alle verden utsetter jeg meg selv for dette», ler hun.

Slik så det ut på vei opp krana torsdag morgen. Foto: Skjermdump, Tiktok

Se hele videoen der Annika nærmest blir tatt av vindkastene lenger ned i artikkelen.

Nytt yrke

Annika er egentlig utdannet tannhelsesekretær, og jobbet i yrket i ni år.

Da hun nærmet seg 30 år kjente hun på at hun ville gjøre noe annet med livet.

Foto: Privat

– Jeg så at det var mulig å ta et kurs for å bli kranfører på tre uker, så da tenkte jeg «nytt yrke, nytt liv» og kjørte på. Det er jeg glad for i dag, for jeg føler at jeg har funnet plassen jeg skal være.

Hun innrømmer likevel at uværsdager ikke er hennes favorittid på jobb.

– Du blir mer sliten når det er mye vind og dårlig vær, for du må konsentrere deg ekstra hardt om jobben. Det krever mye oppmerksomhet for å sørge for at vaieren på krana holder seg i ro.

Annikas utsikt fra krana på torsdag. Foto: Privat

På jobb i regn og vind

Trd.by snakker med henne mellom slagene mens hun er på jobb oppe i krana torsdag ettermiddag.

«Oi, nå begynte det å hagle her.»

For tiden er hun med på å bygge ut boligene i Basseløkka-prosjektet på Buran.

– Selskapet jeg jobber i tar HMS veldig på alvor. Vi kranførere merker vindkraften mye bedre lenger opp enn hva de gjør på bakken. Vi kan si at vi ikke vil være i krana eller at vi ikke tør å gjøre et løft på grunn av været.

Men på torsdag turte hun å klatre opp - og filmet en video av det på Tiktok:

Redd høyder

Utrolig nok har Annika høydeskrekk. Hun er ikke glad i å gå på høye fjell og kjenner det i magen når hun må sjekke systemet på bakbrua på krana.

– Men jeg har vært borti mye verre enn «Ingunn» i krana før, så jeg synes det gikk veldig fint å klatre opp i morges.

Hun tok også en video av et løft hun gjorde etter å ha klatret under «Ingunn» på torsdag:

Utenkelig

Som liten beundret hun de store gule kranene hjemme på Fosen, men hun kunne aldri ha sett for seg at hun en dag skulle sitte der selv.

Slik ser det ut på en rolig dag i krana. Foto: Privat

– Jeg synes det er fint å få sitte inne i varmen mens det er kaldt nede på bakken. Jeg har verdens beste utsikt på jobb og gode kolleger. Minuset er at du legger på deg når du sitter så mye i ro, ler hun.

Som kranfører får hun se unike sider av Trondheim.

Da hun kom på jobb i uværet på torsdag, valgte hun å ta frem mobilen og filme starten på arbeidsdagen.

– Jeg la ut en del på Snapchat før og begynte nylig med Tiktok. Det er få som vet hva kranførere gjør. Mange er nysgjerrige.

Minnes Melhus-ulykken

En bruker i kommentarfeltet på Tiktok sier de får «angst» av Annikas video.

– Var det skummelt?

– Nei, jeg synes ikke det. Som sagt har jeg vært borti verre. Jeg føler meg trygg. Det er jo litt spennende også. Du får adrenalin. Jeg hadde ikke gått opp hvis jeg var livredd, sier hun.

– Jeg tror nok at spesielt vi i Trondheim har Melhus-ulykken friskt i minnet og vet hvor galt det kan gå, fortsetter hun.

Morgenen fredag 6. januar i 2023 veltet en 60 meter høy kran over et kjøpesenter i Melhus etter kraftig vind. En kvinne i 50-årene på kjøpesenteret mistet livet. Det var ingen fører i krana da den veltet.

Slik så det ut på taket til kjøpesenteret etter kranvelten i Melhus i januar 2023. Foto: Håvard Haugseth Jensen

– Jeg hadde jobbet på en kran i nærheten en måned tidligere, så mobilen min var rødglødende den dagen. Mange var redd for at jeg var i krana. Det gikk veldig inn på meg. Jeg var så redd at jeg gråt på jobb den dagen, sier hun.

I dag går det fint å være på jobb i uværsdager.

– Man må bare være konsentrert og gi beskjed hvis man er redd eller tvilende. Det er viktig å ha respekt for kreftene i sving. Jeg er veldig glad i jobben min. Å håndtere uvær er en del av yrket.