Body Project er en workshop for ungdommer og unge voksne som ønsker å fremme et godt kroppsbilde for seg selv og andre.

Programmet er en interaktiv behandlingsform med felles diskusjoner og oppgaver.

Målet er å forstå mer om hvordan media og samfunnets normer påvirker hva folk tenker om egen kropp og utseende, og hvordan de aktivt kan motstå kroppspress de utsettes for daglig.

Erfaringer i etterkant viser at Body Project er effektivt for å bedre kroppsbilde og at deltakere synes det er engasjerende, bevisstgjørende og gøy å delta på disse gruppene.

