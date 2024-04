– Vi kom tilbake fra hytta i dag. På veien handlet vi råmelk fra en lokal gård.

Hennie Heyerdahl Berg (21) heller i et glass til seg selv og venninnen Aurora Bang (20).

De siste månedene har de bare spist mat som kommer fra dyr. Det er premisset for «carnivore»-dietten.

Carnivore-dietten Vis mer ↓ Det finnes ulike varianter av carnivore-dietten, som direkte oversatt får navnet «kjøtteter»-dietten. Aurora og Hennie baserer seg på varianten hvor du bare kan spise animalske produkter, som kjøtt, sjømat og meieriprodukter. Fiber, frukt og grønnsaker er utelukket.

Null grønt eller godis

– Vi kan ikke spise noe som er ikke-animalsk. Og så prøver vi å spise mest mulig norsk og lokal mat. Vi unngår alt som er langveisimportert, ikke-økologisk eller ultraprosessert, sier Aurora.

Grønnsakskuffen i kjøleskapet er tom, men resten av hyllene er fulle av kjøtt og meieriprodukter.

Med unntak av kaffe om morgenen og en sjelden sukkerfri energidrikk, har de holdt seg til dietten i tre måneder nå.

– Jeg savner egentlig ingenting. Jeg har begynt å glede meg til omelett, ler Hennie.

– Godteri er godt, men jeg pleide å føle meg kvalm og ekkel etterpå. Cravingsene mine forsvant etter jeg begynte på dietten, sier Aurora.

Holder oversikt

NTNU-studentene har alltid vært interessert i kosthold. Da de flyttet sammen til Lerkendal i høst, kuttet de helt ut ultraprosessert mat. Så gikk de gradvis over til en ren animalsk diett.

Begge føler at de har fått mer energi mens de har gått på dietten. Aurora opplever at aknen hennes har roet seg ned og at håret har blitt sterkere. Hennie sover bedre.

Men de skjønner at dietten ikke er for alle.

– Du må være veldig bevisst på hva du får i deg. Vi spiser masse organer, som hjerte, nyre og lever, så vi får nok vitamin C og andre næringsstoffer. Det hadde ikke vært bærekraftig å ha biff hvert eneste måltid, forklarer Aurora.

Studentene gir innblikk i kjøtteter-hverdagen på sosiale medier.

Videoer med «#carnivorediet» har mer enn 1,6 milliarder visninger på Tiktok. Flere treningsprofiler har fått en stor følgerskare ved å promotere kjøttbaserte dietter, som Brian «Liver King» Johnson med 2,3 millioner følgere på Instagram.

Anbefales ikke

Ida-Johanne Jensen er førsteamanuensis ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap på NTNU. Hun er kritisk til carnivore-dietten.

Jensen er også studie-programleder for Matvitenskap, teknologi og bærekraft ved NTNU. Foto: Privat

– Det er ikke noe jeg vil anbefale. Det er bred enighet i fagmiljøet om at carnivore-dietten gir et ensidig kosthold der man ikke får tilstrekkelig med fiber og næringsstoffer. I tillegg er det ikke bærekraftig å bare spise kjøtt, sier hun til Trd.by.

Samtidig applauderer hun at Aurora og Hennie spiser «hele dyret», som innvoller og organer. Det både sunt og mer miljøvennlig.

Aurora og Hennie har handlet frittgående storfe for denne uken.

– Innmaten er noe som de fleste nordmenn kaster, men som har høyt næringsinnhold. Hjerte, nyre og lever kan nok være med på å dekke noe av dagsbehovet som de ville ha gått glipp av ved å bare spise fileter.

Jensen understreker at selv om det eksempelvis er vitamin C i lever, så kreves det betydelige mengder for å dekke dagsbehovet.

Bryter rådene med vilje

Helsedirektoratet anbefaler et variert kosthold med mye bær, frukt, grønnsaker, grove kornprodukter og fisk. De oppfordrer også til begrensede mengder bearbeidet og rødt kjøtt.

Aurora og Hennie er fullt klar over at de bryter de nasjonale kostrådene.

– Jeg skjønner at wienerpølse og ultraprosesserte kjøttprodukter ikke er bra, men jeg kan ikke forstå at rødt kjøtt fra lokale bønder skal være dårlig for oss. Carnivore-dietten funker for meg, så da ser jeg ikke noen grunn til å slutte med det første, sier Hennie.

– Venninner på studiet spiser proteinbarer og snacks med verdens lengste liste av unaturlige ingredienser. Jeg tenker at rødt kjøtt ikke kan være dårligere enn det, mener Aurora.

De to har tatt blodprøver jevnlig både før og mens de har gått på dietten.

– Vi har ikke mangel på noe så langt. Blodprøvene mine viser til og med høyere verdier av en del vitaminer. Hvis jeg hadde manglet noe, så hadde jeg sluttet. Det er ingen som tvinger oss til dette, sier Hennie.

– Tror vi har spart

Studentene viser ofte en typisk ukehandel på Tiktok. Som regel handler de flere kilo kjøtt.

– Hvordan har dere studenter råd til dette?

– Jeg opplever at vi har spart penger etter at vi begynte med dette. Kjøtt metter mye mer enn grønnsaker. Vi har også slutta helt med småhandling og bruker ikke lenger penger på mat i kantina, Snickers eller brus, sier Hennie.

– Ferske storfenyrer- og hjerter har også kjempelav kilopris, legger Aurora til.

Hennie og Aurora tror ikke alle studenter hadde hatt råd til carnivore-dietten, men synes selv at ukehandelen har blitt billigere.

Kritisk

NTNU-forsker Ida-Johanne Jensen synes i utgangspunktet det er artig at folk vil teste ut ulike kosthold i en periode.

– Det er godt dokumentert at du ikke får dekket alle næringsstoffene med en ren kjøttbasert diett. Sammenlignet med andre land, så er Norge godt stilt når det kommer til både økonomi og matkunnskap. Det er ingen grunn til at nordmenn skal gå rundt med fare for mangelsykdommer. Du vil være godt rustet ved å følge de nasjonale kostrådene, sier hun.

Hennie viser frem en vanlig lunsj og frokost for de to.

Tar nok slutt

Verken Aurora eller Hennie tror at de kommer til å leve som kjøttetere for resten av livet.

– Jeg kommer nok alltid til å ha ren og norsk mat i hovedfokus, men det er ikke sånn at vi tror frukt og grønt er dårlig for deg heller. Jeg ser for meg å spise norske bær og grønnsaker i sesong etter hvert, sier Aurora.

– Akkurat nå gjør vi dette for moro skyld. Det er som et eksperiment. Hvis det slutter å være gøy eller vi slutter å se effekt av det, så kommer jeg til å slutte, sier Hennie.