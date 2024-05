– Så kom han endelig til verden, vår lille sønn. Klokken 08.50 den 29. april kom han, og han er så fin og ikke minst så rolig og snill, skriver Isachsen på et bilde av sønnen.

Den lille gutten, som ble født på St. Olavs hospital i Trondheim, er Isachsens og samboeren Vegard Jørstads første barn.

«Baby H» er Sophie Elise og samboeren Vegard Jørstads første barn sammen. Foto: Skjermdump Snapchat

– Helt perfekt

Videre forteller Isachsen at hun brukte flere timer etter fødselen på å lande.

– Jeg var veldig i sjokk da han kom ut, jeg klarte ikke å forstå at HAN var min baby. Men nå har jeg tatt det innover meg, og han er helt helt helt perfekt, skriver den nybakte mammaen.

Gjennom graviditeten har hun hyppig delt oppdateringer på Snapchat, og deriblant røpet at sønnen vil få et norsk navn som også vil klinge godt på engelsk med forbokstaven H. Det hele navnet er enda ikke offentliggjort.

– Jeg skal fortelle mer senere, men nå må kroppen leges, bli kjent med sønnen vår og alt som er nytt, skriver Isachsen og takker samtidig samboeren Jørstad.

– Jeg har heller aldri i mitt liv vært så takknemlig for et menneske som jeg er for Vegard nå.