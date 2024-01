I 2023 ble det registrert 109 tilfeller av gonoré i Trondheim, ifølge ny statistikk fra Folkehelseinstituttet.

Det er nesten dobbelt så mange som forrige «rekord» i 2022. Da var det 68 tilfeller.

– Det er mye ja, sier student Anna Bergene når Trd.by presenterer tallene for henne.

Anna Bergene (23) studerer grunnskolelærer på NTNU. Foto: Emelie Kjærnli

Vanskelig å oppdage

23-åringen tror at en del unge ikke er flinke nok til å bruke kondom.

– Det er nok mange som «hopper av i svingen» og satser på at det går bra.

Bergene har selv kjæreste og føler seg derfor trygg.

– Men det er vel vanskeligere å merke gonoré hos kvinner, så kanskje en del går med det uten å være klar over det, sier hun.

– Har du inntrykk av damer er flinke nok til å teste seg?

– Det varierer, tror jeg. Jeg tror mange er opptatt av å sjekke seg, men det er nok ikke alle som er klar over symptomene. Kanskje de venter for lenge.

Økende trend

Smittevernoverlegen i Trondheim kommune, Eli Sagvik, forteller at de har sett en kraftig økning i gonorétilfeller siden høsten 2022.

Økningen er spesielt tydelig blant heteroseksuelle i alderen 20–30 år. Det er også flere kvinner enn heteroseksuelle menn som er smittet.

– Gonoré er veldig smittsomt, så økningen kan skje fort når det først begynner å spre seg, sier Sagvik.

Smittevernoverlege Eli Sagvik. Foto: Terje Svaan

Hun forklarer at heteroseksuelle unge voksne har en tendens til hyppige partnerbytter og lite bruk av kondom, som kan forklare noe av utviklingen.

I tillegg er det bare rundt halvparten av kvinner som får symptomer av gonoré, som kan gjøre det vanskelig å oppdage.

Fra 2012 til 2022 har det vært en tidobling av gonorétilfeller blant kvinner i Trondheim, ifølge Sagvik.

«Dreper stemningen»

I fjor var det en 122 prosent økning i gonoré blant unge kvinner i Norge.

Student Hedda Paaske (25) sperrer opp øynene når hun får høre tallene.

– Det er jo ikke bra. Det er en veldig stor økning. Jeg er skikkelig overrasket, for jeg trodde at folk hadde blitt flinkere på å beskytte seg, sier hun.

– Hva tror du det skyldes?

– Nordmenn er vel blant de dårligste i verden på å bruke kondom, så jeg ser for meg at det har noe med det å gjøre.

En undersøkelse fra RFSU i 2016 viste blant annet at norske ungdommer er de dårligste i Norden på nettopp dette.

Hedda Paaske (25) er lektorstudent på NTNU. Foto: Emelie Kjærnli

Paaske har inntrykk av at unge menn i Trondheim ikke er spesielt flinke på å bruke kondom.

– Hva tror du er grunnen til det?

– Mange sier at det «dreper stemningen» og sånt. Personlig synes jeg kanskje det tyder på at du er for umoden til å ha sex hvis du ikke tar seksuell helse på alvor. Der er det bare å skjerpe seg, sier hun og flirer.

Testing er ikke like aktuelt for Hedda Paaske siden hun har kjæreste. Foto: Emelie Kjærnli

Utbrudd i landet

Smittevernoverlegen forteller at det allerede er påvist seks tilfeller av sykdommen i Trondheim i starten av 2024.

– Det tyder på at den økende trenden er stabil. Bare rundt halvparten av kvinner får symptomer, så de kan ha sykdommen uten å vite det. Det kan føre til videre smitte, men også alvorlig infeksjon dersom de ikke får behandling. I verste fall kan man bli steril, sier Sagvik.

I Trondheim skjer behandling av gonoré på poliklinikken for kjønnssykdommer ved St. Olavs hospital. Foto: Glen Musk

Hun forklarer at det har vært en økning av gonoré blant unge heteroseksuelle i hele Norge og i mange land i Europa. Dette kan være noe av forklaringen på hvorfor det nå er mange smittede i Trondheim.

– Når infeksjonen etablerer seg blant heteroseksuell ungdom og unge voksne, hvor vi vet at det er utbredt med hyppige partnerbytter og lav kondombruk, så er det sannsynlig at det sprer seg raskt videre.

Gratis for studenter

Siden høsten har Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit) delt ut gratis selvtester.

Testene er blant annet tilgjengelig på helsestasjonen og to campus på universitetene.

Det er mulig å få tak i selvtester hos studentsenteret på Gløshaugen. Foto: Morten Antonsen

I 2022 var det 134 som brukte selvtester hos Sit fra september i desember. Etter de begynte å dele dem ut gratis på campusene har tallet økt til 401 i samme periode i 2023.

Helsesykepleier Monica Brun Løkkeberg i Sit. Foto: Kristian Thorsen

– Vi har nesten tredoblet antallet som selvtester seg. Tilbudet er åpenbart etterspurt av de unge, sier helsesykepleier Monica Brun Løkkeberg i Sit.

– Noen studenter forteller oss at har dratt med vennegjengen og testet seg én og én på toalettet mellom forelesninger. Mer tilgjengelighet gir forhåpentligvis litt lavere terskel for testing, fortsetter hun.

– Er kanskje beruset

24 år gamle Jonas Bakken tror det er vanligere med flere partnere i dag enn for noen år siden.

– Tror du unge menn i byen er flinke nok til å bruke kondom?

– Nei, det tror jeg ikke.

– Hva er grunnen til det?

– Kanskje man er beruset og glemmer det litt. Blant gutter er det vel en del som mener det er mer nytelse uten også, sier han.

Jonas Bakken har inntrykk av at få menn på hans alder bruker kondom. Foto: Emelie Kjærnli

Løkkeberg i Sit understreker at det er viktig å teste seg når man har hatt ubeskyttet sex med en ny partner, selv om man ikke har noen symptomer på kjønnssykdommer.

– Det er viktig å ha omsorg for partneren sin og motvirke videre smitte. Det beste tiltaket er å bruke kondom, men hvis man glemmer det, så er det viktig å teste seg.

Tror det er en ukultur

Sara Stenkløv (21) tror mange ikke tenker seg om når de har ubeskyttet sex.

– Folk tar ikke nok ansvar og tenker ikke over konsekvensene når de har samleie med mange, tror jeg.

Sara Stenkløv fra Oppdal opplever at det er normalisert å ikke bruke kondom i Norge. Foto: Emelie Kjærnli

Hun opplever at venninnene er flinke til å teste seg.

– Egentlig bør du teste deg etter hver sexpartner. I vår gjeng er vi veldig gode på det. Det er jo bedre å teste seg en gang for mye enn for lite, sier hun.

Foto: Emelie Kjærnli

Hedda Drivstuen (22) tror en del velger å droppe kondom fordi det er en oppfatning om at mange kvinner bruker prevensjon.

– Men det beskytter jo ikke mot kjønnssykdommer, påpeker hun.

Psykologistudent Hedda Drivstuen tror de fleste kan bli bedre på å teste seg. Hun påpeker at det går an å få tak i hjemmetester i dag. Foto: Emelie Kjærnli

Viktig å begrense

Smittevernoverlege Eli Sagvik understreker også viktigheten av å bruke kondom.

– Vi vet at det er i møter med ny partner at nesten all smitte skjer. Det er veldig viktig å bruke kondom i slike tilfeller. Det er måten å beskytte seg mot sykdommen på. I tillegg bør man teste seg hvis man har hatt ubeskyttet sex med en ny partner eller har fått plager etter å ha hatt sex med en ny partner.

Det er viktig for helsetjenesten å vite hvem som har sykdommen så de får kartlagt smitten.

– Smittesporing er essensielt både med tanke på å varsle andre som kan være utsatt for smitte, slik at de kan teste seg og få behandling, og for å unngå at det sprer seg videre, sier hun.

Mange apoteker selger klamydia- og gonorétester. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Sagvik understreker også at smittesporing foregår anonymt av helsepersonell på St. Olavs hospital og at du ikke trenger å ta kontakt med dem du har hatt et seksuelt forhold med selv.