– Fremgangen til «The Last of Us» banet absolutt veien, sier skuespilleren Walton Goggins, som spiller mutanten The Ghoul i TV-serien «Fallout».

Spillet «Fallout» regnes som en klassiker. Drøyt 25 år etter at det første spillet så verdens lys kommer det nå en TV-serie basert på det dystopiske actioneventyret. Første episode ble sluppet denne uken på Prime Video.

Atomødelagt Los Angeles

Etter en ødeleggende atomkrig på 1900-tallet trakk menneskeheten seg tilbake til bunkere og bygde opp et nytt liv der. 219 år senere våger nybyggeretterkommeren Lucy, spilt av Ella Purnell, seg ut – på jakt etter faren (Kyle MacLachlan) som er blitt kidnappet.

– Hun er optimistisk, fleksibel og tåler en smell, men hun er kanskje ikke den smarteste, oppsummerer Purnell sin rollekarakter. Som utenfor bunkeren finner et ødelagt Los Angeles, der merkelige skapninger ferdes i et lovløst land.

Aaron Moten spiller Maximus, en av de tre hovedkarakterene i TV-serien «Fallout». Foto: Prime Video/AP/NTB

I spillserien «Fallout» skreddersyr spilleren sin figur og sitt eget eventyr, så hvordan kan TV-serieskaperne lage en fortelling som slår det en bruker selv skal kunne finne på etter eget hode?

Tre karakterer

Svaret er at de skapte tre svært ulike rollefigurer i hovedrollene, med ulike evner og erfaringer. I tillegg til unge Lucy er det mutanten The Ghoul og soldaten Maximus. De tre har ulike innganger til historien, noe som også speiler deres personligheter i serien.

– The Ghoul fremstår som om han har spilt spillet i 300–400 timer, Lucy er rene nybegynneren, og Maximus prøver fremdeles å føle seg fram, forklarer Aaron Moten, som spiller sistnevnte karakter.

– Det er i spillene man finner noen av de beste historiene nå, sier Walton Goggins, som spiller mutanten The Ghoul i «Fallout». Foto: Prime Video/AP/NTB

Men alt er ikke mørk, dystopisk elendighet. TV-serien er preget av retrofølelse og en humoristisk side.

– Det er det unike med «Fallout». Slik er spillet, og de som ser TV-serien kommer til å kjenne seg igjen i det, mener Aaron Moten.

– De beste historiene

Lenge så anmelderne og også publikum ned på TV-serier og filmer som var basert på spill. Men de siste årene har noe skjedd. Et stort skritt var «The Last of Us», som hadde premiere på HBO Max i fjor med Pedro Pascal og Bella Ramsey i hovedrollene.

Den ble ikke bare en stor seersuksess, men også en Emmy-priset kritikerfavoritt.

Kyle MacLachlan spiller faren til Lucy (Ella Purnell) i «Fallout». Foto: Prime Video/AP/NTB

Walton Goggins, som spiller The Ghoul, synes det er en selvfølge at TV- og filmverdenen retter blikket mot spillindustrien.

– Der finnes noen av de beste historiene akkurat nå. Selv en fiasko kan være en overgang til neste prosjekt, der noen prøvde å gjøre noe bra. Nå har vi tatt opp stafettpinnen, og er takknemlige for at vi har denne historie å fortelle, sier Goggins.

Spillhistorien

Det første «Fallout»-spillet utkom i 1997, og var utviklet av amerikanske Interplay. Spillerens oppdrag var å begi seg ut på jakt etter en vannrensechip i et postapokalyptisk California.

Når Lucy (Ella Purnell) våger seg ut av bunkeren på leting etter faren, er dette synet som møter henne – et atomkrigødelagt Los Angeles. Foto: Prime Video/AP/NTB

Året etter fulgte «Fallout 2», med utvikleren Black Isle ved roret. Siden «Fallout 3» kom i 2008 er det Microsoft-eide Bethesda som først og fremst står for utviklingen. De laget «Fallout 4» (2015), og jobber for tiden med «Fallout 5», som ikke har fått noen slippdato.

En rekke avleggere har dukket opp gjennom årene, der Obsidians «Fallout: New Vegas» (2010) og onlinetittelen «Fallout 76» (2018) har fått størst oppmerksomhet.