Hun spiller mor til to gutter, og i det som later til å være en postapokalyptisk verden gjemmer de seg i et øde skogsområde – der de aldri kan forlate huset, eller hverandre, uten å feste seg i et tau.

Traileren for «Never Let Go» hadde premiere på CinemaCon denne uken. Der hører man en stemme si «Ingenting kan skade dem så lenge de er forbundet med sitt hjem», mens Halle Berry forklarer filmsønnene:

– Jeg vet det har vært tøft for dere etter at verden tok slutt. Men det onde der ute er smart. En berøring uten et tau er alt som skal til. Slipp aldri taket. Tauet er livlinen deres.

Halle Berry gikk også på scenen for å snakke om innsatsen i filmen. Hun tok rollen fordi hun er «en adrenalinjunkie som alltid har elsket slike filmer», og som barn hadde «Ondskapens hotell» som sin favorittfilm.

– Dette ga meg muligheten til å være del av en verden jeg aldri hadde sett før, sier skuespilleren – som måtte lære seg overlevelseskunnskaper for å klare seg i en øde skog uten elektrisitet.

– Karakteren min flår ekorn, og de spiser biller og frosker – rå frosker. Det var en utfordring. Jeg måtte lære meg å flå et ekorn, fortalte Berry – og det har gitt overskrifter verden rundt.

Hun er selv tobarnsmor og brukte egne erfaringer i rollen.

– Siden jeg ble mor for 16 år siden har det å spille slike roller begeistret meg. Denne filmen minnet meg om hvordan jeg vil ofre mitt eget liv for å beskytte barna mine. Vi sier ofte «jeg ville latt meg skyte for barna mine». Men ville du brukt en kniv? Hva ville du gjøre for å passe på dem? spurte Halle Berry fra scenen ifølge Deadline.

«Never Let Go» har kinopremiere 27. september, og regien er ved Alexandre Aja.