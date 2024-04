Denne uka ble det bekreftet at Robbie, som også var produsent for «Barbie», via sitt produksjonsselskap LuckyChap skal lage en liveaction-film sammen med Lionsgate og Monopol-produsent Hasbro.

«Monopol» er ifølge Lionsgate, som har utviklingsrettighetene, verdens mest populær spillmerke, som 99 prosent kjenner til på verdensbasis. Det selges i 100 land og har siden starten i 1935 solgt nær en halv milliard spill.

Variety skriver at en fullsatt sal med kinoeiere jublet for nyheten. Filmbransjen er samlet i Las Vegas under CinemaCon-messen, der kinonyhetene hagler.

Hvordan Monopol vil arte seg på film, vites ikke – men Robbies produksjonsselskap sies å ha «et klart bilde» og Lionsgate-sjef Adam Vogelson har ifølge bransjenettstedet troen på en ny blockbuster.

Tidligere i år ble det kjent at Margot Robbie og LuckyChap også jobber med en film om det populære videospillet «The Sims».