Likevel beskriver Hole hovedrollen – der hun spiller tittelens MILF – som «drømmerollen hun ikke visste hun ville ha».

– Manuset var knakende godt, og med et drømmelag av skuespillere og med Rune Langlo på regi, kunne jeg ikke si nei, sier Mariann Hole, kjent fra serier i spennet «Halvbroren» til «Made in Oslo».

Den nye serien beskrives som «et nasjonalerotisk humordrama», og den andre hovedrolleinnehaveren er Trond Fausa Aurvåg.

Premiere i mai

«MILF of Norway» er ifølge pressemeldingen fra Warner Bros. Discovery kanalens første norske originalserie for den nye strømmetjenesten Max, som byr på innhold fra HBO Max og Discovery+.

Serien har premiere 21. mai og blir tilgjengelig for et internasjonalt publikum.

– Vi synes det er utrolig stas at denne serien skal lanseres sammen med den nye strømmetjenesten vår i Europa. Det viser at innholdet vi produserer her i Norge, har potensial til å nå ut til et internasjonalt publikum, sier Magnus Vatn, ansvarlig redaktør i TVNorge og programdirektør i Warner Bros. Discovery Norge.

«MILF of Norway» har premiere 21. mai på den nye strømmetjenesten Max og har Mariann Hole og Trond Fausa Aurvåg i hovedrollene. Foto: Warner Bros. Discovery / Handout / NTB

Bunadserotikk

Holes rolle er som Lene, en vanlig kvinne i begynnelsen av 40-årene som bor i et rolig tettsted utenfor Oslo sammen med ektemann (Fausa Aurvåg) og tenåringssønnen Mons (Fridtjof Beer Roland).

Hun kjeder seg, poster et lettkledd bilde på nettstedet kalt «InsideFans» og oppdager at bunadserotikk selger.

«Samtidig er frykten for å bli avslørt utmattende – for hvem er de egentlig, de som ser på henne?», heter det om handlingen.