Nå har forskere i USA gjennomført en ny og annerledes studie, skriver forskning.no.

Der egg-motstandere påpeker at kolesterolet i egg ikke er bra for oss, svarer egg-forkjemperne at egg inneholder mange viktige næringsstoffer.

– Noe av det beste vi kunne håpe på

Tidligere studier på egg har gjerne tatt for seg hvordan egg påvirker sykdommer som diabetes og hjerte-karsykdommer, og da har deltakerne som oftest enten hatt en sykdom eller vært disponert for å få det.

Nå har amerikanske forskere ved University of Connecticut i USA gjort en studie der alle deltagerne var helt vanlige, friske mennesker i stedet.

Studiedeltakerne ble delt inn i tre ulike grupper som spiste ulik mengde egg hver dag. Noen spiste ingen egg, andre spiste eggehviter og den siste gruppa spiste tre hele egg.

Hos gruppen som spiste tre hele egg hver dag, fant forskerne en klar økning av det essensielle næringsstoffet kolin. At et næringsstoff er essensielt, betyr at kroppen vår ikke lager dette selv, skriver forskning.no.

– Kolin er et viktig næringsstoff som vi gjerne vil ha høye nivåer av.

– Så dette var noe av det beste vi kunne håpe på, sier Catherine J. Andersen om eggspiserne i en pressemelding fra University of Connecticut.

Inn i kostholdsrådene

I år får Norge, sammen med Danmark, Finland, Island, Sverige og de baltiske landene få en ny kostholdsveiledning. Nå kommer kolin inn i de nye nasjonale rådene, skriver NHI.no.

Når det gjelder kolin, så nøyer komiteen bak De nordiske ernæringsanbefalingene seg med å gi det som kalles en «svak anbefaling», skriver forskning.no.

– Selv om kolin er et essensielt næringsstoff, så vet vi ikke helt sikkert hvor mye vi trenger, påpeker forsker Jacob Juel Christensen til forskning.no.

Han har vært norsk representant i komiteen.

– Blant folk som spiser inntil ett egg om dagen, så finner vi for eksempel ingen tydelig sammenheng med utvikling av hjerte- og karsykdommer, diabetes eller kreft.