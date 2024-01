I vinter flyttet Dromedar ut fra de gamle lokalene ved Bakke bru.

Nå er det klart hvem som tar over. Helle Sofie Trøen (21) og Maya Langlid (36) skal åpne spisestedet «I Love It Nutrition» i Nedre Bakklandet mot slutten av januar.

– Det blir fokus på sunne måltider til frokost og lunsj, sier Langlid.

Helle Sofie Trøen (t.v.) og Maya Langlid jobber på spreng for å gjøre alt klar til åpning. Foto: Emelie Kjærnli

Satser på sunn mat

Langlid har to års erfaring fra Sweet Spot Nutrition. Hun og Trøen ble kjent gjennom felles bekjente og fant ut at de var en god match til å kunne åpne noe nytt sammen.

– Det er to ulike bedrifter, men mange vil nok kjenne igjen konseptet fra Sweet Spot, sier hun.

Spisestedet har adressen Nedre Bakklandet 77, mellom Bunnpris og Maki på Bakklandet. Foto: Emelie Kjærnli

I Love It skal blant annet servere smoothiebowls og shakes, men også retter som kjøleskapsgrøt.

– Det er få sunne frokost- og lunsj-tilbud i Midtbyen og lite som er vegan-vennlig. Vi vil bidra til mer variasjon, sier Trøen.

Dette er noe av maten som vil tilbys på «I Love It». Foto: Privat

Vil vise næringsinnhold

Planen er at alle måltidene skal ha oversikt over proteininnhold og kalorier i maten.

– Målet med å vise proteiner og kalorier er så folk forstår at de får et fullverdig måltid og er klar over hva de får i seg, sier Trøen.

Foto: Emelie Kjærnli

Hun understreker at dette er ment som et positivt tiltak for dem som ønsker å vite innholdet i maten de spiser.

– Det kan være vanskelig å spise ute hvis du for eksempel bygger muskler og er opptatt av proteininntak, for det er veldig få spisesteder som oppgir næringsinnholdet. Vi vil at det skal være lett å velge sunt, fortsetter hun.

Foto: Emelie Kjærnli

– I høst fikk Sweet Spot kritikk for å vise kaloriinnholdet i maten. Hva tenker dere rundt det?

– Vi er ikke Sweet Spot, men vi følger samme filosofi som dem med at det skal være lett å vite næringsinnholdet i maten. Vi får tilbakemeldinger fra mange som ønsker å vite hva de får i seg når de spiser. I noen land er jo dette pålagt, så vi skiller oss kanskje ut i Norge, men vi hører fra flere kunder at de ønsker at kalorier og proteiner er opplyst, sier Trøen.

Foto: Emelie Kjærnli

Håper å nå mange

Langlid forklarer at spisestedet ikke er ment for ernæringsentusiaster, men alle som er på utkikk etter et sunt og raskt måltid.

– Det er både unge, gamle, turister, bedrifter, treningssentre og studenter i området her. Vi håper vi kan tilby dem noe nytt, næringsrikt og godt.

Foto: Emelie Kjærnli

Hun og Trøen har inntrykk av det blir stadig mer trendy å spise sunt.

De følger blant annet med på hva slags mat som er populær på Tiktok og Instagram.

– Det virker som at flere blir opptatt av at det er god næring i maten, så vi har tro på at konseptet blir tatt vel imot, sier Langlid.

Medeierne har hver sin drikkeflaske lik den populære «Stanley Cup» på Tiktok. Foto: Emelie Kjærnli

Ser frem til åpning

Begge forventer at mange vil ta turen og gleder seg til å kunne åpne.

– Vi legger opp til at folk kan ta med seg maten på farta, men jeg håper at folk også vil sitte her, ta bilder og invitere folk hit. Vi har jobba mye med å gjøre det kult her. Jeg tror lokalet blir veldig stilig og bilde-vennlig, sier Trøen.

Foto: Emelie Kjærnli

Åpningstidene skal være fra klokken 07.30 til 17.00 alle hverdager, men de ønsker også å holde åpent for alle som er på bytur lørdag og søndag.