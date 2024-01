Christina Hesselberg Hanebo (20) har vært i Barcelona de siste månedene for å studere. Kuldegradene i Trondheim ga henne en brå velkomst hjem.

I midten av januar ble veien utenfor familiehuset dekket av is. Da kom lillebror Marcus (15) løpende.

– Han sa «det er så glatt at vi kunne ha skøytet». Så da gjorde vi det, forteller hun.

Trendy med uvær

Marcus har drevet med ishockey og er glad i å stå på skøyter.

– Jeg liker å finne på ting, sier han til Trd.by.

– Han er veldig glad i fart og spenning. Jeg er nok litt mer pysete, legger søsteren til.

Hele videoen kan du se lenger ned i saken. Foto: Skjermdump, Tiktok

Søskenparet tok på seg skøytene og testet føret utenfor huset. Marcus var uredd og suste frem og tilbake i full fart.

Da tok storesøsteren frem mobilen.

– Det har vært en Tiktok-trend å legge ut videoer av været for tiden, siden det har vært så mye snø. Det er ganske uvanlig å kunne stå på skøyter i gata, så jeg tenkte at noen sikkert ville synes det er gøy å se, sier hun.

Tilsynelatende hadde Christina helt rett. Videoen har gått fullstendig viralt på Tiktok.

Enorm respons

I skrivende stund har Tiktok-videoen av søskenparet på glatta fått over 12 millioner sidevisninger. Nesten to millioner personer har trykket «like».

Marcus forteller at han har fått mye respons fra klassekameratene på Nidaros idrettsungdomsskole.

– Det er bare artig at det er så mange som har sett det, sier han.

Her er videoen de la ut på Tiktok:

Ny oppdagelse

Det er ofte glatt utenfor huset til familien på Byåsen, men som regel er det strødd på veien.

– Jeg tror nok de ikke hadde rukket å strø denne dagen, for det er sjelden at det er så glatt at det går an å skøyte, sier Christina.

Søskenparet tror det er unormalt med såpass glatte gater for mange.

– Det er en ganske spesiell og uvanlig situasjon. Det er mange fra andre land som har sett og kommentert videoen. De synes sikkert det er gøy å se så mye is og snø, sier storesøsteren.

– Hva kommenterer de?

– At de vil flytte til Norge, «dette er drømmen» og sånne ting. De vet sikkert ikke at dette er uvanlig og tror at det er sånn vi lever her, sier hun og ler.

Mange Tiktok-brukere har latt seg fascinere av videoen. Foto: Skjermdump, Tiktok

Fornøyd med responsen

Christina er glad for å være hjemme i Trondheim selv om det ble en brå overgang fra Barcelona.

– Jeg fikk fort hjemfølelsen, sier hun lattermildt.

– Og så er det veldig gøy at vi har fått så mye respons på videoen. Jeg har lagt ut videoer på Tiktok før, men det har ikke vært som dette.