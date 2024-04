Det meldes om konserter som selger ut like raskt som popstjernenes, og flere besøk av amerikanske stornavn.

Plateselskapet Universal Music setter i gang en talentkonkurranse for å finne den neste norskspråklige countrystjernen, samtidig som det kom rekordmange norske americanautgivelser i 2023:

Årets jury i prisutdelingen Fjordingen har vurdert hele 47 album til kategorien Årets norske americanaalbum, får NTB opplyst.

Countrymusikken har alltid stått sterkt i Norge – men nå skjer det en ny oppblomstring med yngre publikummere og artister. Foto: Tore Meek / NTB

Global countrytrend

Ifølge Universal er det en global trend at subsjangre som country, world og latino vokser, på bekostning av de store, kommersielle segmentene som pop og hiphop. Beyoncés entré i sjangeren er det nyeste uttrykket for dette.

Countrymusikken brukte lengre tid enn andre sjangre på å flytte seg fra tradisjonelle plattformer som radio og fysisk format, og over til strømmetjenestene.

Men nå treffer det for fullt, ifølge promotor Vegard Storaas i Live Nation Norway.

De nye amerikanske countrystjernene er ikke redde for å trå utenfor grensene. Nye navn som Luke Combs, Morgan Wallen og Zach Bryan låner i mye større grad enn foregående generasjoner countryartister ideer fra andre sjangre og samarbeider med artister utenom sjangeren.

Luke Combs er fremadstormende countrystjerne med caps – ikke cowboyhatt, i likhet med det nye, unge publikummet. Foto: Amy Harris / Invision /AP/ NTB

Flere kvinner

– En annen tydelig forskjell fra tidligere er at publikum er yngre, og at det ikke sjelden er kvinner som utgjør hovedgruppen blant publikum, sier Storaas, og påpeker en enda en endring:

– Der det tidligere var mange cowboyhatter å se på countrykonserter, er det i dag mer caps og en noe mer urban stil – et uttrykk for at sjangeren er blitt bredere.

Country har alltid stått sterkt i Norge. Men for tiden tar flere amerikanske countryartister turen til Norge enn på en mannsalder, og det selges flere billetter på konsertene.

– Det er ikke lett å peke på nøyaktig når trenden startet, men inn mot og underveis i pandemien så vi at sjangeren begynte å klatre på topplistene i USA, sier Storaas til NTB.

Marie Komissar i Universal Music Norway er tydelig på hva som må ligge i bunnen hos en ny, norsk countrystjerne: – Historiefortelling og genuinitet er det vi leter etter. Foto: Universal / Handout / NTB

Leter etter ny stjerne

Så stor er countrysjangeren i ferd med å vokse seg internasjonalt, at plateselskapet Universal Music Norway vil sikre seg at de har norske artister i stallen til å matche.

Sammen med United Stage, som jobber med artistbooking, skal plateselskapet ut på talentspeiding for å finne usignerte artister i alderen 18 til 30 år med countrydrømmer og som synger på norsk.

– Vi er på jakt etter singer/songwritere. Det er særlig dette som er stort på det amerikanske markedet for tiden, og som vi ser kanskje mangler i større grad fra norske artister, sier Marie Komissar, ansvarlig for norskrepertoaret hos Universal. Hun sier håpefulle kan melde seg på via nett.

Lainey Wilson spiller i Norge i mai. Her med en annen fremadstormende countrystjerne i USA, Jelly Roll. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/NTB

Ut på bygda

– En tendens rundt i Europa er at lokalspråklige sjangre står sterkt. Det har vært en sterk bølge av norsk på norsk. Tekst blir mye viktigere på morsmålet, og man kommer nærere på publikum, sier Komissar.

Derfor setter Universal og United Stage kursen for Bø i Telemark, Fredrikstad og Elverum i dagene 7. til 9. mai for å høre countryhåp opptre live. Vinneren får platekontrakt, hjelp til talentutvikling og får spille på Countryfestivalen i Seljord.

– Countrymusikken er viktig på bygda, sier Komissar om valg av sted.

Johan Berggren synger americana på norsk, og det har resultert i Fjordingpris og to Spellemann-nominasjoner. Foto: Gitte Johannessen / NTB

Flere på norsk

– Det er mange som kan dele på «skylda» for at det nå er større aksept for countrymusikk eller americana i Norge, sier Kari Meyer, styreleder for Norsk Americana Forum. De står bak Fjordingprisen, som deles ut i Halden 24. mai i følge med en showcasefestival med 13 konserter.

Meyer trekker fram kvinnene, enten det er veteranen Claudia Scott, eller nyere navn som Malin Pettersen, Darling West, The Northern Belle og Signe Marie Rustad.

– Det har lenge vært stor mannsdominans i countrysjangeren. Damene har vært utsatt for fordommer og nedsettende kommentarer, men har stått i det og vært med på å drive sjangeren inn i nye og mer innovative retninger som treffer nye generasjoner, samfunnslag og nisjer, hevder Meyer.

Selv om de fleste fortsatt skriver på engelsk, trekker hun fram norskspråklige artister som Johan Berggren, Roger Græsberg, Terje Espenes, Tove Bøygard og Strengeplukk.