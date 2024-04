Det har vanket år med rykter, men nå – etter måneder med å flytte sjakkbrikkene på plass – gikk nyheten ut denne uka: Nå har man alt klart for fjerde runde med Bridget Jones.

Under tittelen «Mad About the Boy» vender Renée Zellweger tilbake som den sjarmerende rotebøtta Bridget, mens Hugh Grant på ny blir å se som den sleipe sjarmøren Daniel Cleaver. Også Emma Thompson, å se i tredje film ut, står på rollelisten.

Men én karakter mangler – og det har bekymret fansen i sosiale medier, melder Yahoo : Det er Mark Darcy, den tause advokaten spilt av Colin Firth, som Bridget Jones omsider giftet seg med i film nummer tre. Han var en av fansens yndlingskarakterer – og altså inspirert av Mr. Darcy i Jane Austens historiske klassiker «Stolthet og fordom».

I boken som den fjerde filmen vil baseres på, «Mad About the Boy», har Mark Darcy vært død i fem år – og Bridget Jones er enke med to barn. Boken utkom i 2013, og forfatter Helen Fielding møtte sterk kritikk fra Bridget Jones-fansen på Twitter, rapporterte The Week den gang.

Og Colin Firth står da heller ikke på listen over skuespillere som blir med i fjerde film ut, med planlagt 2025-premiere.

Der møter man Bridget Jones som 51 år gammel enke, som finner nye måter å skjemme seg ut på i form av Twitter-meldinger i tillegg til den berømmelige dagboken. Det er også snakk om het sex med en 30 år gammel mann, skriver The Hollywood Reporter.

Nykommere på rollelisten er Chiwetel Ejiofor og den fremadstormende Leo Woodall, som skapte begeistring iTV-suksessen «The White Lotus» sin andre sesong.

«Bridget Jones' dagbok» kom i 2001, mens andre film het «Bridget Jones: På randen» og kom i 2004. Tredje film ut kom i 2016 og hadde tittelen «Bridget Jones' Baby: Alle gode ting er tre».