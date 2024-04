– Da jeg undertegnet om å lage filmen, visste jeg ikke at jeg skulle synge. Det var noe som vokste fram under innspillingen, sier Abela.

Amy Winehouses liv er som skapt for en film. 12. april er det kinopremiere for dramaet om sangeren.

I begynnelsen hadde regissør Sam Taylor-Johnson tenkt å bruke artistens egne innspillinger i alle musikkscenene i «Back to Black».

– Men jo lenger vi holdt på, jo mer og mer mulig føltes det at Marisa skulle kunne synge i hele filmen. Det viser virkelig hvor mye arbeid hun la ned, sier Taylor-Johnson.

Amys trøblete ekteskap skildres også i filmen «Back to Black». Her er Marisa Abela og Jack O'Connell som Amy og Blake. Foto: Ymer Media / Handout / NTB

Øvde i måneder

Marisa Abela har ingen profesjonell musikkbakgrunn og øvde i månedsvis.

– Det var viktig for meg å trene sangstemmen min, for det var Amys måte å uttrykke seg på. Det var slik hun valgte å uttrykke alle disse kompliserte følelsene og blottlegge seg for verden. Så jeg følte det var svært viktig for meg i det å minste å forsøke – og gjøre det på en måte som lignet hvordan Amy pleide å synge, sier Marisa Abela.

Amy Winehouse kom fra en musikalsk familie og vokste opp omgitt av jazz, soul og 60-tallsrock. Det påvirket musikken hennes og ga henne en unik sound. Hun slo gjennom i 20-årsalderen, og dempet snart hvor raskt fremgangskarusellen snurret med dop.

Den ekte Amy Winehouse på norgesbesøk på Hovefestivalen i 2007. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Var sårbar

Amy Winehouse døde i 2011, bare 27 år gammel. Da hadde hun levd et intenst liv, inklusive et mye omtalt og destruktivt forhold til ektemannen Blake Fielder-Civil. Det finnes mye å gestalte fra hennes liv for en skuespiller, og Abela forteller:

– Det var svært vanskelig å fange henne. Det tok flere måneder med forberedelser fordi jeg ville belyse alle aspekter av hennes personlighet.

Særlig ville hun fange det som fikk verden til å bli forelsket i Amy Winehouse:

– Du vet, styrken, hennes mot, og den sterke kraften i kombinasjon med hennes intensive sårbarhet. For hun var så sårbar for det som jeg tolker som «den mørke siden».

Amy Winehouse blir spilt av Marisa Abela, mens taxisjåførpappa Mitch spilles av Eddie Marsan. Foto: Ymer Media / Handout / NTB

Musikken viktigst

Da Amy Winehouse døde, hadde hun bare noen få år tidligere gjort et storstilt comeback med platen «Back to Black». Men minnet av musikken hennes svinner bort for hver dag som går. Til sommeren er det 13 år siden hun døde.

For regissør Sam Taylor-Johnson var det viktig å løfte fram det viktigste i Amy Winehouse sitt liv: Musikken.

– Jeg ville bort fra følelsen av at hun bare var et offer for en tragedie. Og gjenopprette henne gjennom musikken så mye som mulig, sier hun.

De fem beste Winehouse-låtene

Nylig sammenstilte den britiske avisen The Guardian en liste over de 20 beste Amy Winehouse-låtene. På topp finner man «Love Is a Losing Game», «Back to Black», «You Know I'm No Good», «Rehab» og «Tears Dry on Their Own».